Количество умных гаджетов в квартирах москвичей увеличилось до 10

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выяснила, чем интернет-поведение пользователей гигабитного домашнего интернета отличается от привычек других пользователей. МТС на основе обезличенных данных трафика определила, что «гигабитные» абоненты в Московском регионе в полтора раза больше используют разнообразные и более высокопроизводительные устройства, чаще играют онлайн, при этом меньше смотрят видео и почти не заходят в соцсети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среднее количество устройств в домашней сети у «гигабитных» абонентов увеличилось с восьми до десяти. Эти клиенты активно используют технологические новинки, подключаемые к интернету, для управления домашним пространством. В квартире таких клиентов работает в среднем в полтора раза больше гаджетов по сравнению с остальными. Они также чаще выходят в интернет со стационарных устройств, поскольку у них более мощные компьютеры и ноутбуки.

Если два года назад одна семья в среднем регистрировала в домашней Wi-Fi-сети 4,5 устройств, сегодня количество выросло до шести, Каждая вторая семья использует Smart TV, умные трекеры есть у 60% абонентов, у трети – умные колонки, электронные книги, видео-няни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы с встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления умным домом.

«Гигабитные» и «мегабитные» клиенты активно пользуются видеосервисами: на них приходится 48% трафика «гигабитных» абонентов и 62% - «мегабитных». При этом первые в полтора раза больше играют и посещают облачные платформы и гораздо меньше бывают в соцсетях.

Больше всего «гигабитных» абонентов живет в районах Раменки и Южное Бутово, а также Пресненском районе Москвы рядом с Москва-Сити. В Московской области больше всего подключений в наиболее крупных городах в 20-30 км от Москвы – Балашихе, Химках, Мытищи, Реутове и Красногорске.

«С сентября прошлого года число абонентов с домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с в Московском агломерации удвоилось. Этому способствовали разнообразие и ценовая доступность домашних устройств с выходом в сеть. Высокоскоростное домашнее соединение – уже не просто набирающий популярность тренд. В домах становится все больше умных устройств, и мы прогнозируем, что в ближайшие год-два такая скорость станет привычным явлением в регионе», – отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

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Сегодня МТС предоставляет в регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. Скорость доступа в конкретном домохозяйстве зависит от модели оборудования абонента (ПК, ноутбук, смартфон и другие). Сеть МТС охватывает 96% многоквартирных домов Москвы и около половины городов Московской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.