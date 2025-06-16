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WaiWai
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки 1
|24.04.2025
|CEO Trinity Monsters запустил стартап WaiWai: AI-агенты для B2B-продаж 1
WaiWai и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2242 1
|HubSpot 11 1
|Trinity Monsters - ТМ 4 1
|Ак Барс Банк 274 1
|Qsoft amoCRM 115 1
|Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
|Бельгия - Брюссель 232 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
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