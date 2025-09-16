Разделы

Rowhammer уязвимость


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Огромная дыра в суперпопулярной оперативной памяти открыла хакерам полный доступ ко всем современным ПК. Защищено лишь древнее «железо» 1
06.03.2019 Новая «дыра» Spoiler ломает все процессоры Intel Core 1
30.07.2015 Хакеры научились атаковать ОЗУ через браузер 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Rowhammer и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12089 1
Intel Corporation 12427 1
AMD - Advanced Micro Devices 4399 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9576 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 903 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6770 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5378 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7655 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9697 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7317 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13334 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21498 1
JavaScript - JS - язык программирования 1291 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4971 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
InterSystems Cache 136 1
Microsoft Windows 11 666 1
Microsoft Windows 10 1849 1
Intel Core - Семейство процессоров 1229 1
Moghimi Ahmad - Могими Ахмад 1 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн - Любек 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1645 1
Inquirer 463 1
Universität zu Lübeck - Университет Любека - Любекский университет 1 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

