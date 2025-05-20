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Bregis Ариадна МИС


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified 2
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» 2
15.06.2020 «Ред софт» и «Решение» протестировали совместимость своего ПО 2
06.04.2020 МИС «Ариадна» адаптирована к работе в ОС «Лотос» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Bregis и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 788 1
Энстрим - Instream 19 1
Bregis - Брегис 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1177 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11703 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 496 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1603 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 337 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 474 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4367 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4033 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Linux OS 10212 2
Минздрав РФ - НИЦ МБУ - Национальный интеграционный центр мониторинга биологических угроз 1 1
Bregis - Ариадна ЛИС 2 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
ALMI AlterOS 96 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 87 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1040 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1372 1
Энстрим Лотос - Операционная система 13 1
Хоршев Георгий 1 1
Рустамов Рустам 438 1
Луговой Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 88 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1226 1
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