Лантер LAN-4Tap Платежный модуль
Лантер LAN-4Tap и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
|Ланит - Лантер 34 3
|Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
|Deiteriy - Дейтерий 72 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 1
|Агафонов Андрей 19 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145071 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4319 1
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