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Лантер LAN-4Tap Платежный модуль



13.02.2025 «Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 6
17.04.2017 Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО 1
12.01.2017 Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Лантер LAN-4Tap и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Ланит - Лантер 34 3
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Казанский метрополитен 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2154 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2199 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 303 1
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Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Ланит ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 2
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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