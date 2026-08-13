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Кулаков Михаил
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 1
|14.09.2015
|В России на четверть упали продажи электроники и бытовой техники 1
|20.08.2009
|Хакеры отмывали деньги на е-билетах РЖД 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Кулаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовлев Иван 3 1
|Тюрин Юрий 11 1
|Паняк Максим 2 1
|Серебреников Дмитрий 1 1
|Корнеев Александр 12 1
|Овчинников Николай 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166512 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54786 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область 795 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1959 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 1
|Германия - Федеративная Республика 13223 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 912 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
|Новая Зеландия 737 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1421 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 100 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 258 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.