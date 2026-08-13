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Кулаков Михаил

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 1
14.09.2015 В России на четверть упали продажи электроники и бытовой техники 1
20.08.2009 Хакеры отмывали деньги на е-билетах РЖД 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кулаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Пластик Энтерпрайз - Plastic Enterprise 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 1
Yandex - Яндекс 9244 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3462 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15797 1
Softline - Софтлайн 3750 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 137 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8877 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 36 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13897 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2075 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2865 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13661 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3427 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 367 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9937 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22731 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3040 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7481 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3195 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1614 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15449 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33550 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7841 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24460 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8524 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7543 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4307 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 45 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3140 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6510 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1670 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22972 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4795 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11549 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 365 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1726 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 394 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5238 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2370 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2330 1
FreePik 1852 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 267 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 299 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 38 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 45 1
Кузовлев Иван 3 1
Тюрин Юрий 11 1
Паняк Максим 2 1
Серебреников Дмитрий 1 1
Корнеев Александр 12 1
Овчинников Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54786 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
Россия - УФО - Свердловская область 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 912 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Новая Зеландия 737 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1421 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 258 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53559 2
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 64 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11737 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5737 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3843 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10375 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21711 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27337 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6183 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9117 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1229 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 610 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33813 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2188 1
Паспорт - Паспортные данные 2856 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3179 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1222 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2718 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3867 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1600 1
РЖД - Северная магистраль 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1142 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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