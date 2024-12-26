Иванова Анна
|26.12.2024
|«Рамблер» перезапускается с использованием искусственного интеллекта и меняет подход к подаче информации 1
|12.12.2017
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Иванова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
|SAP SE 5277 1
|Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
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