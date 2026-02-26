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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гришунин Сергей

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России 1
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гришунин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МегаФон 10742 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Телеком Биржа 66 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Ростелеком 10948 1
PayPal 671 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Meta Platforms 180 1
Инкаб 29 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
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Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 71 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Аксаков Анатолий 163 1
Путин Владимир 3454 1
Бойко Алексей 138 1
Достов Виктор 26 1
Биджелова Анастасия 14 1
Смильгевич Александр 10 1
Коник Леонид 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Япония 13807 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Украина 7928 1
США - Луизиана 110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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