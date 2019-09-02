В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление

3376

Курировать ИТ в ВТБ отныне будет новый советник президента банка Вадим Кулик. До его назначения этой сферой занималась зампред правления Ольга Дергунова, бывший гендиректор Microsoft в России. Кулик вскоре тоже должен получить должность зампреда ВТБ.



Новый куратор по ИТ

Бывший зампред правления Газпромбанка Вадим Кулик стал советником президента — председателя правления ВТБ. Об этом CNews сообщил представитель банка. В новой должности Кулик будет заниматься широким кругом вопросом, включающим ИТ, большие данные и риски. В качестве советника Кулик будет подчиняться напрямую главе ВТБ Андрею Костину. Как говорит собеседник CNews в ВТБ, «есть предположение, что со временем возможно назначение Кулика на должность зампреда», курирующего эти же тематики.

До сих пор ИТ в ВТБ находились в ведении зампреда правления Ольги Дергуновой, теперь эта сфера передана Вадиму Кулику. Дергунова сохранит позицию зампреда, но будет заниматься на этом посту другими вопросами. Дергунова широко известна в ИТ-отрасли тем, что в прошлом возглавляла российское подразделение компании Microsoft.

В феврале 2019 г. ВТБ сообщил о расширении своего ИТ-подразделения, штат которого к концу 2020 г. планируется довести до 5 тыс. сотрудников. Полученный в Сбербанке и Газпромбанке опыт Вадима Кулика будет полезен ВТБ при создании в банке новой операционно-технологической платформы.

Департамент информационных технологий, возникший после объединения банков ВТБ и ВТБ 24, по-прежнему возглавляет Сергей Баранов, назначенный на эту должность в ВТБ осенью 2017 г.

Куратором департамента рисков выступает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, который помимо этого контролирует работу ряда других департаментов: финансового, учета и отчетности, операционной поддержки бизнеса, организации и методологии изменения бизнес-процессов.

Назначения и уходы Вадима Кулика

До середины июня 2019 г. Кулик работал в Газпромбанке, где занимал должность зампреда правления. С осени 2017 г. в его ведении находились риски, ИТ и операционная деятельность банка. В начале июня агентство Reuters сообщало о возможном переходе Кулика в ВТБ. В середине июня Кулик единогласно был досрочно освобожден от занимаемой должности на заседании совета директоров, причины ухода не раскрывались.

До Газпромбанка Кулик с мая 2017 г. был первым зампредом правления «Открытие холдинга». В августе 2017 г. Центробанк объявил о санации банка «Открытие», и через месяц Кулик покинул группу.

Новый советник президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик

До «Открытия» Кулик работал в Сбербанке, куда пришел в 2008 г. Там он сначала руководил дирекцией по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов, позднее занял должность зампреда правления, возглавив в этом качестве блоки «Технологии» и «Риски». В январе 2013 г. стал членом правления Сбербанка.

Кулик покинул Сбербанк в феврале 2017 г., поскольку лишился своего ключевого направления: подотчетный ему руководитель блока «Риски» Александр Ведяхин стал подчиняться непосредственно главе Сбербанка Герману Грефу, а технологическим блоком плотно занимался первый зампред банка Лев Хасис, что приводило к дублированию функций. «Коммерсант» связывал уход Кулика с тем, что Хасис продвигал своих ставленников.

До этого Кулик с 2004 г. по 2008 г. трудился в ВТБ 24 в качестве старшего вице-президента. В его ведении были подразделения, отвечающие за кредитование и риски. Перед этим с 1998 г. работал в Пробизнесбанке, где прошел путь от начальника отдела до вице-президента по кредитным рискам.

В финансовый сектор Кулик пришел в 1995 г. До Пробизнесбанка успел поработать экономистом управления ценных бумаг в «Империал-Инвест», затем ведущим экономистом в банке «Империал», далее — замгендиректора компаний «Веда-Консалт» и «Фирма Кронус».

Кулик получил высшее образование: в 1995 г. окончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева, а в 1998 г. — Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Кто такая Ольга Дергунова

Ольга Дергунова в общей сложности проработала в финансовой сфере более 20 лет. К самым примечательным ее карьерным достижениям можно отнести то, что с 2012 г. по 2016 г. Дергунова являлась главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и заместителем министра экономического развития России. Также входит в состав правления ПАО «Банк ВТБ».

Зампред правления ВТБ и бывший гендиректор российской Microsoft Ольга Дергунова

Если говорить непосредственно об ИТ, то Дергунова более 10 лет занимала различные топовые позиции в руководстве компании Microsoft в России и СНГ, куда пришла в 1994 г. на должность менеджера по работе с корпоративными клиентами. Возглавив в 1995 г. московское представительство Microsoft, стала единственной женщиной на подобной позиции во всей корпорации. С 2004 г. по 2007 г. являлась президентом подразделения Microsoft в России и СНГ.

В 2002 г. Ольга Дергунова попала в топ-25 самых успешных и влиятельных деловых женщин Европы от издания The Wall Street Journal. В 2004 г. переместилась в этом списке в первую десятку. Также Дергунова является членом Российского общественного совета развития образования и членом правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

В марте 2018 г. Дергунова вошла в качестве независимого директора в состав совета директоров компании IBS, российского поставщика ИТ-сервисов, совместив эту позицию с должностью заместителя президента — председателя правления ПАО «Банк ВТБ», которую занимает с 2016 г.

В начале июня 2019 г. Дергунова стала директором Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, сменив на этом посту Костина.