Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог

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Беспроводная передача данных вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» содержит мероприятия по обеспечению покрытия сетями беспроводной связи вдоль транспортных магистралей.

Соответствующие мероприятия разделены на две части. Во-первых, предлагается выбрать приоритетные объекты транспортной инфраструктуры из числа автомобильных и железных дорог. Вдоль них должно быть обеспечено покрытие сетей связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимых «для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий».

В том числе указанные сети должны будут обеспечить передачу координатно-временной информации от навигационной системы ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения.

В материалах федерального проекта «Информационная инфраструктура» уже указано, что к числу приоритетных объектов транспортной инфраструктуры должны быть отнесены Московские центральные диаметры (МЦД-4 «Одинцово - Лобня» и МЦД-2 «Нахабино - Подольск»), внеклассные сортировочные станции Московской железной дороги Бекасово Сортировочная и Орехово-Зуево, а также автодорога А-181, проходящая по маршруту Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией.

К осени 2019 г. должна быть готова концепция и технические требования для реализации обозначенных целей. Сама задача обеспечения беспроводной передачи данных вдоль приоритетных транспортных магистралей должны быть завершена до конца 2021 г.

Согласно программае «Цифровая экономика» федеральный бюджет потратит 30,5 млрд рублей

на покрытие авто- и железных дорог беспроводной связью

Курировать решение этой задачи будут Минкомсвязи, Минтранс, МЧС, Минэнерго и Минэкономразвития. Подрядчик будет выбран в ходе конкурсных процедур.

На реализацию этой части проекта федеральный бюджет готов потратить 2,8 млрд руб. Основное финансирование запланировано на 2020 и 2021 гг.

Возможные технологические решения

Какая именно технология будет использовать для обеспечения возможности беспроводной передачи данных вдоль транспортных магистралей, не уточняется. Это может быть как сотовая связь, так и интеллектуальные транспортные сети (ITC), работающие в диапазоне 5,9 ГГц.

Сейчас ITC применяются в России для обеспечения автоматической оплаты проезда по платным дорогам. Но ITC также могут обеспечить передачу данных со скоростью до 27 - 54 Мбит/с. В том числе такие сети можно использовать для обеспечения связи беспилотных автомобилей друг с другом и с придорожной инфраструктурой. Кроме того, вдоль железнодорожного транспорта представляется возможным использовать еще один вид связи - спутниковые сети.

Вызов экстренных служб вдоль всех федеральных автомобильных магистралей

Параллельно будут проводиться работы по второй части проекта - обеспечения покрытия сотовой связью автомобильных дорог федерального значения с целью наличия возможности вызова экстренных служб.

С этой целью сначала должен быть определен перечень автомобильных дорог федерального значения. Затем следует разработать план-график строительства вдоль них сетей сотовой связью. Сама задача обеспечения сотовой связью всех автомобильных дорог федерального значения должна быть решена до конца 2024 г.

Курировать решение указанной задачи будут Минкомсвязи, Минтранс и Минэнерго. Подрядчик, как и в случае с первой частью проекта, будет выбран в ходе конкурсных процедур.

На реализацию второй части проекта, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика» федеральный бюджет готов потратить 7,1 млрд руб. В том числе на 2020 г. планируется потратить 2,8 млрд руб., в 2021 г. - 4,4 млрд руб.

Правила предоставления субсидий сотовым операторам на покрытие автомобильных трасс

Правительство уже приняло правила предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию расходов операторам связи на обеспечение покрытия сотовой связью федеральных автомагистралей. Субсидии по конкурсу будет распределять Минкомсвязи.

Размер субсидии, предоставляемой одному оператору для обеспечения связи вдоль конкретного участка трассы, будет от зависеть от числа устанавливаемых им базовых станций, стоимости обеспечения их электрической энергией на постоянной основе, а также стоимости строительства подъездных путей к ним и антенно-мачтовых сооружений.

Ориентировочная стоимость установки одной базовой станции составляет 15 млн руб. Обязательным условием предоставления субсидии является обеспечение оператором связи возможности вызова единого номера экстренных служб «112».

В постановлении Правительства говорится о сумме финансирования на больший период, нежели сказано в нацпрограмме «Цифровая экономика» - до 2024 г. включительно. В период с 2022-2024 гг. федеральный бюджет выделит на указанные цели 20 млрд руб., то есть всего на обеспечение сотовой связью федеральных магистралей будет затрачено 28 млрд руб.

Таким образом, всего федеральный бюджет затратит 30,5 млрд руб на обеспечение покрытия сетей связи вдоль транспортных магистралей. По результатам реализации проекта все автомобильные трассы федерального значения (с литерами «М», «Р» и «А») будут покрыты сотовыми сетями с возможностью вызова экстренных служб. А приоритетные объекты автомобильного и железнодорожного транспорта дополнительно будут покрыты беспроводными сетями связи с возможностью передачи данных.

Как Путин требовал телефонизации автодорог

Идея обеспечить связь вдоль российских автодорог не нова. Еще в 2010 г. Владимир Путин, занимая пост премьер-министра, проехался по трассе «Амур» и потребовал обеспечить вдоль нее покрытие сетей сотовой связи. Проект был реализован за счет механизмов государственно-частного партнерства.

Крупнейшие телекоммуникационные компании - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» - потратили на соответствующие мероприятия 2,4 млрд руб. Еще 2,3 млрд руб. выделил федеральный бюджет.

В 2012 г. Путин подписал постановление Правительства, согласно которому все федеральные автомобильные трассы должны были быть покрыты сетями сотовой связи до конца 2015 г. В 2013 г. в федеральном бюджете на соответствующие цели было заложено 2,3 млрд руб., в 2014 г. еще 1,1 млрд руб. Но в 2014 г. реализация проекта была приостановлена.