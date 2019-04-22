Huawei нарастила выручку на 39% вопреки преследованию США

Итоги квартала

По итогам первого квартала 2019 г. выручка компании Huawei Technologies составила 179,7 млрд юаней (около $26,81 млрд), что на 39% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Рентабельность по чистой прибыли находится на уровне около 8%, и это несколько выше, чем год назад, сообщает компания. Саму чистую прибыль Huawei разглашать не стала. Это вообще первый случай, когда компания объявила свои квартальные результаты, пусть и с ограничениями, отмечает Reuters.

Huawei раскрыла финансовые показатели на фоне усиления давления со стороны США, которые полагают, что оборудование компании может применяться для шпионажа со стороны Китая и настоятельно призывают своих союзников запретить его использование при строительстве мобильных сетей 5G. Напомним, Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и занимает третье место среди мировых производителей смартфонов.

Несмотря на усилия США, количество контрактов Huawei в области 5G растет. По данным компании, в конце марта у нее было подписано 40 таких контрактов с различными операторами. Количество отгруженных базовых станций 5G на тот момент превышало 70 тыс., а к концу мая Huawei рассчитывает довести их количество до 100 тыс.

Напомним, в похожей ситуации оказалась российская компания «Лаборатория Касперского». Несмотря на конфликт с американским правительством, которое запретило использовать ее продукты в госорганах США в сентябре 2017 г., «Лаборатория» сумела нарастить выручку на 8% в 2017 г., а затем на 4% в 2018 г. При этом спад продаж в Северной Америке удалось компенсировать бурным ростом в других регионах, в частности, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке. Обвинения в адрес «Лаборатории» США выдвигали те же, что и в случае с Huawei — обе компании якобы шпионят по заказу правительств своих стран.

Состояние бизнеса

Напомним, по итогам 2018 г. сетевой бизнес Huawei показал спад выручки впервые за два года. Однако недавно президент компании Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сказал в интервью телеканалу CNBC, что в первом квартале 2019 г. продажи сетевого оборудования выросли на 15%, а потребительские продажи — более чем на 70%. Действующий исполнительный директор Huawei Го Пин (Guo Ping) сообщил, что все три основных подразделения — потребительское, корпоративное и телекоммуникационное — ожидают двузначный рост в 2019 г.

Huawei нарастила выручку несмотря на преследование со стороны США

Также Huawei сообщила, что по итогам первого квартала 2019 г. отгрузила 59 млн смартфонов. Показатель за первый квартал предыдущего года вендор раскрывать не стал, но по данным исследовательской компании Strategy Analytics, тогда было отгружено 39,3 млн устройств, так что поставки смартфонов в штуках выросли за год примерно наполовину.

Конфликт Huawei с американскими властями

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) известен своей нелюбовью к Huawei — он при любой возможности обвиняет ее то в пособничестве Ирану, то в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая. В августе 2018 г. он официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и попутно ZTE, а уже в ноябре 2018 г. призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было мотивировано возможностью шпионажа в пользу Китая, но в действительности призыв отказаться от устройств 5G Huawei проистекает из стремления США стать лидером на рынке оборудования для сетей пятого поколения.

Huawei неоднократно отрицала обвинения, и вдобавок ответила на них масштабной медиа-компанией, открыв журналистам доступ в свой кампус и позволив брать интервью у ключевого основателя Жэня Чжэнфэя, который обычно держится в тени.

Под давлением властей крупные сотовые операторы США, такие как AT&T и Verizon, отказались от продажи смартфонов Huawei в своих магазинах. Одной из мер США может стать запрет на использование в смартфонах Huawei американской ОС Google Android, но на этот случай у компании есть альтернатива: она ведет активную разработку собственной платформы Kirin OS, факт существования которой Huawei подтвердила 30 ноября 2018 г.

В начале декабря по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), дочь Чжэнфэя, по подозрению в нарушении санкций против Ирана и краже технологий американской компании T-Mobile. Ванчжоу выпустили под залог, Китай в ответ задержал трех граждан Канады. Этот инцидент стал началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.