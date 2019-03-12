Чистая прибыль радиоэлектронного кластера «Ростеха» выросла в восемь раз

«Ростех» сообщил о росте выручки своего радиоэлектронного кластера на 18%, чистая прибыль при этом увеличилась на 790%. Среди причин успеха госкорпорация перечисляет наращивание производства гражданской продукции и участие в крупных проектах в 2018 г.

Итоги года

По итогам 2018 г. выручка радиоэлектронного кластера «Ростеха» составила 266,6 млрд руб., что на 18% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль при этом достигла 12,4 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 790%.

Самый значительный рост выручки был зафиксирован по итогам года у концерна «Автоматика» — показатель увеличился на 45% до 38 млрд руб. Концерн работает в сфере создания средств информационной безопасности. Холдинг «Швабе», который занимается разработкой и производством высокотехнологичной оптической продукции, сумел нарастить выручку на 20% до 61 млрд руб. Холдинг в области электронно-компонентной базы, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов «Росэлектроника» увеличил выручку на 12,5% до 167,3 млрд руб.

«Ростех» объясняет рост увеличением экспорта и осуществлением крупных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере «Цифровой экономики».

Гражданская продукция

По итогам года продажи гражданской продукции радиоэлектронного кластера перешагнули порог в 67 млрд руб., показав годовой рост на 55,4%. Если ранее доля этих продаж составляла 16,9% от общей выручки, то теперь показатель равен 23,2%.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, к 2025 г. радиоэлектронный кластер рассчитывает увеличить долю гражданской продукции до 60%. Как пояснил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Сахненко, в 2018 г. предприятия кластера вывели на рынок большой ряд гражданских продуктов для торговли, энергетики, ЖКХ, медицины, образования, телекоммуникаций и других отраслей.

Радиоэлектронный кластер «Ростеха» нарастил чистую прибыль в восемь раз

Если говорить о радиоэлектронике военного и двойного назначения, то ее экспорт вырос на 56,1% до $580 млн.

Крупные проекты

По словам Сахненко, «Ростех» участвует в крупных системных проектах в регионах, таких как «Интеллектуальная транспортная система», «Цифровая школа», «Безопасный город» и т. д.

Из крупных проектов 2018 г. госкорпорация приводит в пример создание информационно-коммуникационной инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу, поставку систем безопасности и КОИБов для избирательных участков в ходе выборов президента России, внедрение мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов в Федеральной таможенной службе, внедрение систем «Умного города», а также оснащение медицинским оборудованием сети перинатальных центров в регионах.

Среди факторов, способствовавших росту выручки радиоэлектронного кластера, госкорпорация упоминает сотрудничество с такими партнерами как «Ростелеком», «Россети», «Спецдорпроект», Пенсионный фонд, РЖД, Газпром, ГК «Просвещение», «Мегафон», «Цитадель», «Миландр», несколько федеральных министерств и ведомств, а также 24 региона России.

Изменения в «Ростехе»

Как пояснил Сахненко, в 2018 г. система управления предприятиями радиоэлектронного кластера претерпела существенные изменения. Доля сотрудников моложе 35 лет впервые преодолела на предприятиях кластера отметку в 30%. Средняя годовая зарплата выросла примерно на 7% до 57 тыс. руб. При этом она выше среднего заработка в тех регионах, где находятся предприятия кластера, уверяет Сахненко.

В 2019 г. радиоэлектронный кластер заявляет о сохранении позитивной динамики. По состоянию на 1 марта объем контрактов по линии гособоронзаказа составил 190 млрд руб., по линии гражданских заказчиков — 40 млрд руб., а сумма экспортных заказов превысила 24,5 млрд руб.

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