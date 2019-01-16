«Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов

Затянувшееся противостояние «Ростелекома» с «Восходом» из-за информсистемы электронных общегражданских паспортов в целом можно считать завершившимся в пользу последнего. Он отделался минимальной неустойкой и получит ровно столько денег, на сколько выполнил работы, не в полной мере завершив исполнение договора.

Счет «Ростелекому»

Как выяснил CNews, «Ростелекому» с высокой долей вероятности все же придется оплатить подведомственному Минкомсвязи НИИ «Восход» весь выполненный им фронт работ по созданию ИТ-системы электронных общегражданских паспортов — несмотря на то, что проект был реализован не в полной мере. Такой вывод можно сделать, исходя из последнего на данный момент судебного решения в рамках затянувшегося разбирательства по встречным искам оператора и его подрядчика.

В частности в середине октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Ростелекома» в пользу «Восхода» 57,6 млн руб. В начале января 2019 г. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность такого решения, оставив жалобу оператора без удовлетворения.

В данном случае «Ростелеком» обязали рассчитаться за второй этап работ по договору от 15 декабря 2014 г., общая сумма которого составила 137 млн руб. В итоге суммарно (включая предыдущие расчеты) «Восход» получит в рамках этого проекта 130 млн руб. На оставшиеся 7 млн руб. работы им исполнены не были, что подтвердила экспертиза в рамках другого дела по этому же проекту — по иску «Ростелекома» к «Восходу». Сумма этого иска составила 72,9 млн руб., однако он был удовлетворен лишь в части взыскания с «Восхода» неустойки в 7,6 млн руб. В компенсации им убытков в размере 64,8 млн руб. и выплате процентов на 514 тыс. руб. судьями было отказано.

Напомним, в декабре 2017 г. CNews писал, что Московский арбитражный суд встал по этому же проекту на сторону субподрядчика «Восхода», предъявившего институту претензии на 54,2 млн руб. за неоплаченные ему работы. Иск был подан от имени ООО «Тим форс» в апреле 2017 г., однако долги ему перед институтом были в декабре 2016 г. переуступлены ООО «Транссити», которое и выступало субподрядчиком «Восхода».

Что за система создавалась

Точное название проблемных работ звучит как «техническое проектирование и создание программно-технических решений межведомственного сегмента удостоверения личности гражданина». Они осуществлялись в соответствии с планом, содержащимся в распоряжении Правительства России от 19 сентября 2013 г. № 1699-р «Об утверждении концепции введения в РФ удостоверения личности гражданина, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина». (Подробнее об этих паспортах — ниже.)

Возможный дизайн будущего электронного паспорта

Первоначально приемочные испытания системы должны были завершиться до конца 2015 г. Из документов суда можно заключить, что в реальности они прошли в конце декабря 2016 г., хотя готовность системы уже во второй половине 2017 г. проверялась в ходе вышеупомянутой экспертизы.

Что не доделал «Восход»

Основной претензией «Ростелекома» можно считать не в полной мере реализованную интеграцию системы с внешними госинформсистемами (ГИС). В судебных документах упоминаются ГИС миграционного учета, единый портал госуслуг, ГИС о государственных и муниципальных платежах и так называемый Центр персонализации. При этом знакомый с проектом ИТ-эксперт заверил CNews, что интеграция была осуществлена со всеми системами, с которыми это можно было сделать на тот момент.

Из других претензий отметим указание «Ростелекома» на то, что одним из основных принципов функционирования системы должно было стать соблюдение требования по кроссплатформенности ее серверных компонентов. По заверению оператора, эти требования выполнены не были.

В общении с CNews представитель пресс-службы «Ростелекома» отказался сообщить, в каком состоянии система находится сейчас. Из его комментариев следует, что комментировать готовность собственного проекта «Ростелеком» не вправе — равно как и перспективы его развития. Собеседник CNews отослал редакцию к появившейся в октябре 2018 г. информации о том, что разработка законопроекта об электронном паспорте вице-премьером Максимом Акимовым была поручена Минэку и АНО «Цифровая экономика». «Комментировать имеют право данные вовлеченные стороны», — заключил представитель оператора.

Трудная история электронного паспорта

Перспективой получения вместо классического бумажного общегражданского паспорта пластиковой карточки с электронным чипом наших граждан обнадежила еще предыдущая команда Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым. Внедрение электронного паспорта в 2012 г. было заявлено одной из главных целей министерства до 2018 г. Причем конкретно эту цель — «100% граждан имеет возможность получить внутренний паспорт нового поколения для электронной идентификации» — команда Никифорова намеревалась достичь гораздо раньше.

Уже в конце апреля 2014 г. появились данные о том, что пилотный паспортный проект был запущен в Крымском управлении Федеральной миграционной службы (ФМС). Процесс выпуска нового типа документов «на отечественном оборудовании» и демонстрационное оформление с его помощью регистрации брака и продажи автомобиля было в тот момент показано премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Тогда же стало известно, что электронный паспорт представляет собой пластиковую карту, на которой отпечатаны фамилия, имя и отчество владельца, его фото, пол, дата и место рождения, номер документа, дата его выдачи и срок действия, а также ИНН и СНИЛС. Примечательно, что в числе данных, отмеченных на карте, отсутствовала информация о месте регистрации гражданина. Сведения о ней должны содержится только в штрихкоде.

Несмотря на развернувшуюся активность чиновников, ровно год спустя, в апреле 2016 г. Правительство России предписало МВД отложить массовый выпуск электронных паспортов до 15 марта 2018 г. По официальной формулировке, постановление было выпущено для содействия избирательным комиссиям перед выборами в Госдуму 18 сентября 2016 г., но дата отсрочки покрывала интервал, включающий в себя также и выборы Президента 11 марта 2018 г.

По истечении указанного срока (15 марта 2018 г.) какие-либо сообщения о реанимации проекта в публичном поле не появлялись. Позже, 18 мая 2018 г. новым главой Минкомсвязи стал Константин Носков. Через десять дней в ответ на запрос CNews в министерстве сообщили, что мероприятия по внедрению электронных паспортов «планируется продолжить в 2018 г.». Итоги пилотного проекта в Крыму в ведомстве тогда комментировать не стали.

В октябре 2018 г. в Правительстве в качестве срока начала перевода россиян с бумажных паспортов на электронные рассматривался 2021 г.