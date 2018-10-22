Huawei выпускает огромный дешевый смартфон в необычном форм-факторе. Фото

Слайдер как лекарство против «моноброви»

На официальном сайте Центра сертификации телекоммуникационного оборудования Китая (TENAA) появились ключевые характеристики грядущего флагманского смартфона торговой марки Honor (суббренд доступных смартфонов, принадлежащий компании Huawei) – Magic 2, в необычном форм-факторе вертикального слайдера.

Смартфон Honor Magic 2 базируется на новом флагманском и самом мощном мобильном процессоре компании – Kirin 980. В дополнение, он «из коробки» будет поставляться с новейшей операционной системой Android 9.0 Pie.

Кроме необычного раздвижного дизайна, Honor Magic 2 интересен огромным 6,4-дюймовым экраном, закрывающим почти 100% передней панели. Слайдер, на который вынесены сенсоры и датчики передней панели, позволил дизайнерам обойтись без привычных технологических ухищрений в виде выемок или «монобровей».

Первые сведения о новом смартфона были озвучены на пресс-конференции компании в рамках сентябрьской выставки IFA 2018 в Берлине, когда президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) показал несколько слайдов Magic 2 со слайдерным механизмом.

До сих пор никаких других изображений Honor Magic 2 в Сети не появлялось, однако почти одновременно с появлением новинки на сайте TENAA подробные снимки смартфона появились в профиле известной китайской актрисы Занилии Чжао (Zanilia Zhao; настоящее имя – Чжао Лиин – Zhao Liying, 赵丽颖), в соцсети Weibo. Компания Honor подарила ей Honor Magic 2 в красном корпусе, а также предоставила актрисе эксклюзивное право показать новинку со всех сторон.

Технические характеристики

Реализация слайдерного механизма смартфона Honor Magic 2 напоминает конструкцию также только готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3: с помощью вертикально выдвигаемого слайдера в верхней части корпуса Honor Magic 2 из корпуса выдвигается фронтальная камера и другие дополнительные датчики.

Занилия Чжао со смартфоном Honor Magic 2

Огромный 6,39-дюймовый дисплей на базе матрицы AMOLED имеет разрешение FHD+ (2340 × 1080 пикселей). Габариты смартфона составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, вес 206 г.

Тизер смартфона Honor Magic 2 на презентации во время IFA 2018

Смартфон Honor Magic 2 работает под управлением новейшей мобильной однокристальной системы Huawei Kirin 980 из восьми вычислительных ядер (два ядра Cortex A76 с тактовой частотой в 2,6 ГГц, два аналогичных ядра с пониженной до 1,92 ГГц частотой и четыре Cortex A55 на частоте в 1,8 ГГц) с интегрированной графикой ARM Mali-G76.

По утверждению компании, чип Kirin 980 содержит 6,9 млрд транзисторов и работает на 57% энергоффективнее, на 75% быстрее предшественника Kirin 970, при этом графический чип на 178% превосходит соперника прошлого поколения.

Смартфон Honor Magic 2 с выдвинутым слайдером

Встроенный нейронный процессор Kirin 980 вдвое быстрее справляется с обработкой видео в реальном времени, а также способен распознавать до 4,5 тыс. изображений в минуту. Кроме того, ИИ теперь способен с более высокой точностью предсказать, в какой ситуации устройству понадобится максимальная производительность, а когда за счет ее снижения можно минимизировать энергопотребление.

По утверждению компании, Kirin 980 также является первым процессором в мире, поддерживающим коммуникационный стандарт LTE категории 21, который обеспечивает максимальную скорость загрузки данных до 1,4 Гбит/сек.

Экран Honor Magic 2 почти в 100% лицевой поверхности

Основная камера Honor Magic 2 базируется на трех сенсорах. Дуэт из сенсоров 16 МП и 24 МП является ведущим, и еще один сенсор 16 МП поставляет дополнительную информацию. По аналогии с Huawei P20 Pro, один из сенсоров оснащен оптикой с базовым фокусным расстоянием, другой оснащен телеобъективом, третий «корректировочный» сенсор является монохромным.

После выдвижения слайдера открывается фронтальная селфи-камера с сенсором 16 МП и специальным объективом для работы технологии разблокировки по лицу (3D Face Unlock). Биометрический датчик не просматривается ни на одном снимке, поэтому с большой вероятностью он располагается под дисплеем.

Как отметила в своем сообщении Занилия Чжао, в смартфоне Honor Magic 2 будет представлен собственный голосовой помощник с искусственным интеллектом под названием Yoyo. Готова ли эта технология к распознаванию других языков кроме китайского, пока неизвестно.

Смартфон Honor Magic 2 также обладает поддержкой сетей беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, интерфейса Bluetooth 5 LE, навигации GPS, модуля NFC, оснащен портом USB Type-C.

Honor Magic 2 получит батарею емкостью 3400 мАч и зарядное устройство мощностью 40 Вт. В дополнение к операционной системе Android 9.0 Pie, смартфон также получит фирменную оболочку EMUI 9.0.

Когда ждать анонса

Смартфон Honor Magic 2 будет доступен в версиях с оперативной памятью 6 ГБ или 8 ГБ, встроенным флеш-накопителем 128 ГБ или 256 ГБ, соответственно.

Официальный анонс смартфона ожидается на следующей неделе, 31 октября, в Пекине.