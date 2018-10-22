 

Huawei выпускает огромный дешевый смартфон в необычном форм-факторе. Фото

Техника
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур
Раздвижной смартфон Honor Magic 2 с 6,4-дюймовым дисплеем получит новейший процессор Kirin 980, тройную камеру, ОС Android 9.0 Pie и голосового ассистента Yoyo.

Слайдер как лекарство против «моноброви»

На официальном сайте Центра сертификации телекоммуникационного оборудования Китая (TENAA) появились ключевые характеристики грядущего флагманского смартфона торговой марки Honor (суббренд доступных смартфонов, принадлежащий компании Huawei) – Magic 2, в необычном форм-факторе вертикального слайдера.

Смартфон Honor Magic 2 базируется на новом флагманском и самом мощном мобильном процессоре компании – Kirin 980. В дополнение, он «из коробки» будет поставляться с новейшей операционной системой Android 9.0 Pie.

Кроме необычного раздвижного дизайна, Honor Magic 2 интересен огромным 6,4-дюймовым экраном, закрывающим почти 100% передней панели. Слайдер, на который вынесены сенсоры и датчики передней панели, позволил дизайнерам обойтись без привычных технологических ухищрений в виде выемок или «монобровей».

Первые сведения о новом смартфона были озвучены на пресс-конференции компании в рамках сентябрьской выставки IFA 2018 в Берлине, когда президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) показал несколько слайдов Magic 2 со слайдерным механизмом.

До сих пор никаких других изображений Honor Magic 2 в Сети не появлялось, однако почти одновременно с появлением новинки на сайте TENAA подробные снимки смартфона появились в профиле известной китайской актрисы Занилии Чжао (Zanilia Zhao; настоящее имя – Чжао Лиин – Zhao Liying, 赵丽颖), в соцсети Weibo. Компания Honor подарила ей Honor Magic 2 в красном корпусе, а также предоставила актрисе эксклюзивное право показать новинку со всех сторон.

Технические характеристики

Реализация слайдерного механизма смартфона Honor Magic 2 напоминает конструкцию также только готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3: с помощью вертикально выдвигаемого слайдера в верхней части корпуса Honor Magic 2 из корпуса выдвигается фронтальная камера и другие дополнительные датчики.

hn2_3.jpg

Занилия Чжао со смартфоном Honor Magic 2

Огромный 6,39-дюймовый дисплей на базе матрицы AMOLED имеет разрешение FHD+ (2340 × 1080 пикселей). Габариты смартфона составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, вес 206 г.

hn2_1.jpg

Тизер смартфона Honor Magic 2 на презентации во время IFA 2018

Смартфон Honor Magic 2 работает под управлением новейшей мобильной однокристальной системы Huawei Kirin 980 из восьми вычислительных ядер (два ядра Cortex A76 с тактовой частотой в 2,6 ГГц, два аналогичных ядра с пониженной до 1,92 ГГц частотой и четыре Cortex A55 на частоте в 1,8 ГГц) с интегрированной графикой ARM Mali-G76.

По утверждению компании, чип Kirin 980 содержит 6,9 млрд транзисторов и работает на 57% энергоффективнее, на 75% быстрее предшественника Kirin 970, при этом графический чип на 178% превосходит соперника прошлого поколения.

hn2_2.jpg

Смартфон Honor Magic 2 с выдвинутым слайдером

Встроенный нейронный процессор Kirin 980 вдвое быстрее справляется с обработкой видео в реальном времени, а также способен распознавать до 4,5 тыс. изображений в минуту. Кроме того, ИИ теперь способен с более высокой точностью предсказать, в какой ситуации устройству понадобится максимальная производительность, а когда за счет ее снижения можно минимизировать энергопотребление.

По утверждению компании, Kirin 980 также является первым процессором в мире, поддерживающим коммуникационный стандарт LTE категории 21, который обеспечивает максимальную скорость загрузки данных до 1,4 Гбит/сек.

hn2_4.jpg

Экран Honor Magic 2 почти в 100% лицевой поверхности

Основная камера Honor Magic 2 базируется на трех сенсорах. Дуэт из сенсоров 16 МП и 24 МП является ведущим, и еще один сенсор 16 МП поставляет дополнительную информацию. По аналогии с Huawei P20 Pro, один из сенсоров оснащен оптикой с базовым фокусным расстоянием, другой оснащен телеобъективом, третий «корректировочный» сенсор является монохромным.

После выдвижения слайдера открывается фронтальная селфи-камера с сенсором 16 МП и специальным объективом для работы технологии разблокировки по лицу (3D Face Unlock). Биометрический датчик не просматривается ни на одном снимке, поэтому с большой вероятностью он располагается под дисплеем.

Как отметила в своем сообщении Занилия Чжао, в смартфоне Honor Magic 2 будет представлен собственный голосовой помощник с искусственным интеллектом под названием Yoyo. Готова ли эта технология к распознаванию других языков кроме китайского, пока неизвестно.

Смартфон Honor Magic 2 также обладает поддержкой сетей беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, интерфейса Bluetooth 5 LE, навигации GPS, модуля NFC, оснащен портом USB Type-C.

Honor Magic 2 получит батарею емкостью 3400 мАч и зарядное устройство мощностью 40 Вт. В дополнение к операционной системе Android 9.0 Pie, смартфон также получит фирменную оболочку EMUI 9.0.

Когда ждать анонса

Смартфон Honor Magic 2 будет доступен в версиях с оперативной памятью 6 ГБ или 8 ГБ, встроенным флеш-накопителем 128 ГБ или 256 ГБ, соответственно.

Официальный анонс смартфона ожидается на следующей неделе, 31 октября, в Пекине.

Выступление Юрия Палюха на конференции CNews ИКТ в госсекторе 2018

Технология предсказаний: на какие вопросы отвечает бизнес-аналитика Энвижн Груп: Будущее ИТ-интегратора – в синергии с телеком-бизнесом Как решить вопрос хранения раз и навсегда