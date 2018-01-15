HTC выпустила гигантский безрамочный смартфон. Фото

Новый смартфон U11 EYEs от компании HTC получил безрамочный 6-дюймовый Full FHD+ дисплей, двойную селфи-камеру и технологию распознавания лиц.

Гигант с «глазами» и распознаванием лиц

HTC в рамках специальной презентации на Тайване представила новый флагманский смартфон HTC U11 EYEs, который отныне возглавляет список мобильных устройств компании в среднеценовом диапазоне.

Ключевой особенностью смартфона EYEs стала сдвоенная 5-МП фронтальная камера. Новинка также получила сенсорный «почти безрамочный» 6-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3, а также процессор Qualcomm Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти.

По аналогии с остальными моделями линеек U11 и U11 Plus, новый смартфон поддерживает технологию Edge Sense для управления смартфоном с помощью боковых сжатий.

Ключевые особенности HTC U11 EYEs

Смартфон HTC U11 EYEs габаритами 157,9 x 74,99 x 8,5 мм и весом 185 грамм, как и остальные модели семейства HTC U11, получил отражающую стеклянную 3D панель, дополнительно придающую аппарату премиальный вид. Смартфон выполнен в пыле- и брызгозащитном исполнении по стандарту IP67 и оснащен биометрическим сенсором для считывания отпечатка пальца, расположенным на тыльной стороне.

«Безрамочный» дизайн смартфона HTC U11 EYEs

Смартфон оснащен 6-дюймовым Full HD+ (1080 x 2160 пикселей) дисплеем на матрице Super LCD, 8-ядерным 64-битным процессором Snapdragon 652 с интегрированной графикой Adreno 510, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, объем которой расширяется с помощью карт памяти microSD.

Смартфон оснащен двумя слотами под сим-карты, поддерживает сети 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac, интерфейсы Bluetooth 4.2 и USB 2.0 Type-C, а также системы навигации GPS и GLONASS.

Тыльная камера смартфона оснащена 12 МП сенсором с тыловой подсветкой UltraPixel 3, сдвоенной светодиодной вспышкой, системой фазового автофокуса (PDAF), и объективом с апертурой f/1.7 и оптическим стабилизатором (OIS). Камера поддерживает запись видео с качеством до 4K.

Тыльная сторона смартфона HTC U11 EYEs

Фронтальная сдвоенная камера оснащена двумя одинаковыми 5 МП сенсорами, оптикой с апертурой f/2.2 и углом обзора 80 градусов, поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR) и отдельного режима съемки «бокэ» (Bokeh Mode) для художественного размытия фона.

Смартфон поддерживает вывод аудио через порт USB Type-C с функцией шумоподавления HTC USonic with Active Noise Cancellation и обладает сертификатом высокого качества воспроизведения аудио Hi-Res.

Смартфон HTC U11 EYEs на момент выпуска будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 7.1.2 (Nougat) с графической оболочкой HTC Sense UI. Аппарат оснащен встроенной батареей емкостью 3930 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Доступность и цена

Смартфон HTC U11 EYEs появится в рознице в трех цветовых вариантах исполнения корпуса: красном (Red), серебристом с голубым оттенком (Silver) и черном (Black).

Варианты цветового оформления смартфона HTC U11 EYEs

В настоящее время продажи смартфона HTC U11 EYEs заявлены для Тайваня, где он уже доступен для предварительного заказа и будет доступен в магазинах с 1 февраля по цене 14900 новых тайваньских долларов (около $500). В других странах появление новинки ожидается позже.