Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон
HMD Global выпустила смартфон Nokia 6, заключенную в цельнометаллический корпус. Как и в Nokia 7 и 8, в новинке есть функция Dual-Sight, позволяющая делать комбинированные фото, на которых представлено изображение с основной и фронтальной камеры одновременно.
Nokia 6 2018 года
Производитель HMD Global представил новый смартфон Nokia 6 (2018), отличительной чертой которого стал корпус из алюминиевого сплава 6000 серии. Цена новинки умеренная — 1499 и 1699 юаней за комплектацию с 32 ГБ и 64 ГБ памяти соответственно, что составляет около $230 и $262. Смартфон поступит в продажу в Китае с 10 января, но он уже доступен для предзаказа в черном и серебряном цвете.
Напомним, предшественница этой модели, Nokia 6 (2017) стала в начале 2017 г. первым смартфоном возрожденного бренда Nokia. В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.
Характеристики
Nokia 6 (2018) получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей, покрытый стеклом 2,5D. Соотношение сторон традиционное — 16:9. В качестве защитного покрытия использовано стекло Corning Gorilla Glass 3. Вместо емкостных сенсорных кнопок смартфон управляется экранными кнопками.
Аппаратной основой для Nokia 6 (2018) послужил процессор Snapdragon 630. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Есть возможность расширить память за счет карты microSD емкостью до 128 ГБ.
Разрешение основной камеры составляет 16 МП, апертура равна F2,0, присутствует LED вспышка, размер пикселя равен 1,0 мкм. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, угол обзора 84 градуса и размер пикселя 1,12 мкм. В Nokia 6 (2018) реализована технология Dual-Sight, ранее присутствовавшая только в Nokia 7 и Nokia 8. Эта функция позволяет вести фото- и видеосъемку одновременно фронтальной и тыловой камерой. В результате генерируется особый тип комбинированного изображения на разделенном экране Bothie.
Сканер отпечатка пальца расположен на тыловой панели устройства. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, практически как в Nokia 8. Производитель обещает, что благодаря технологии быстрой зарядки устройство будет заряжаться на половину емкости батареи за полчаса. Смартфон оснащен стандартным аудио-разъемом 3,5 мм, имеется также порт USB-C. Для беспроводного подключения предусмотрены GPS, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE и WiFi 802.11 a/b/g/n. Устройство работает под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat.
Модель Nokia 7
Nokia 7 был представлен в Китае в октябре 2017 г. Он выполнен в корпусе из алюминиевого сплава 7000 серии и полностью покрыт стеклом с изогнутыми углами. Аппарат получил фирменную оптику Zeiss, поддержку технологии Dual-Sight для одновременного использования фронтальной и тыловой камер, а также технологии Nokia OZO Audio для записи звука с высоким качеством. Характеристики и цена Nokia 7 располагают этот аппарат в промежутке между флагманской моделью Nokia 8 и среднебюджетной моделью Nokia 6.
Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, с разрешением 1920 x 1080 точек, пиксельной плотностью 423 пикселя на дюйм и изогнутым защитным стеклом Corning Gorilla. Аппарат работает под управлением 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 630 и доступен в версиях с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти LPPDDR4 и встроенным накопителем на 64 ГБ с интерфейсом eMMC 5.1, с возможностью расширения картами MicroSD емкостью до 128 ГБ. Одновременную работу двух камер по технологии Dual-Sight обеспечивает дополнительный сигнальный процессор Qualcomm Spectra 160.
Сенсор основной камеры на 16 МП имеет размер пикселя 1,12 мкм и оснащен оптикой Zeiss с апертурой F1.8, а также двухтональной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера на 5 МП с пикселями размером 1,4 мкм оснащена широкоугольной оптикой (угол обзора 84 градуса) с апертурой F2.0. Смартфон оснащен батареей емкостью 3000 мАч. Габариты Nokia 7 составляют 141,2 x 71,45 x 7,92 мм.
Смартфон поступил в розничные сети Китая 24 октября 2017 г. по цене 2499 юаней (порядка $380) за версию с 4 ГБ оперативной памяти или 2699 юаней (около $405) за версию с 6 ГБ ОЗУ.