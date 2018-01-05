Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон

HMD Global выпустила смартфон Nokia 6, заключенную в цельнометаллический корпус. Как и в Nokia 7 и 8, в новинке есть функция Dual-Sight, позволяющая делать комбинированные фото, на которых представлено изображение с основной и фронтальной камеры одновременно.

Nokia 6 2018 года

Производитель HMD Global представил новый смартфон Nokia 6 (2018), отличительной чертой которого стал корпус из алюминиевого сплава 6000 серии. Цена новинки умеренная — 1499 и 1699 юаней за комплектацию с 32 ГБ и 64 ГБ памяти соответственно, что составляет около $230 и $262. Смартфон поступит в продажу в Китае с 10 января, но он уже доступен для предзаказа в черном и серебряном цвете.

Напомним, предшественница этой модели, Nokia 6 (2017) стала в начале 2017 г. первым смартфоном возрожденного бренда Nokia. В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.

Характеристики

Nokia 6 (2018) получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей, покрытый стеклом 2,5D. Соотношение сторон традиционное — 16:9. В качестве защитного покрытия использовано стекло Corning Gorilla Glass 3. Вместо емкостных сенсорных кнопок смартфон управляется экранными кнопками.

Аппаратной основой для Nokia 6 (2018) послужил процессор Snapdragon 630. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Есть возможность расширить память за счет карты microSD емкостью до 128 ГБ.

Nokia 6 2018 года получил экран с диагональю 5,5 дюйма

Разрешение основной камеры составляет 16 МП, апертура равна F2,0, присутствует LED вспышка, размер пикселя равен 1,0 мкм. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, угол обзора 84 градуса и размер пикселя 1,12 мкм. В Nokia 6 (2018) реализована технология Dual-Sight, ранее присутствовавшая только в Nokia 7 и Nokia 8. Эта функция позволяет вести фото- и видеосъемку одновременно фронтальной и тыловой камерой. В результате генерируется особый тип комбинированного изображения на разделенном экране Bothie.

Сканер отпечатка пальца расположен на тыловой панели устройства. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, практически как в Nokia 8. Производитель обещает, что благодаря технологии быстрой зарядки устройство будет заряжаться на половину емкости батареи за полчаса. Смартфон оснащен стандартным аудио-разъемом 3,5 мм, имеется также порт USB-C. Для беспроводного подключения предусмотрены GPS, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE и WiFi 802.11 a/b/g/n. Устройство работает под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat.

Модель Nokia 7

Nokia 7 был представлен в Китае в октябре 2017 г. Он выполнен в корпусе из алюминиевого сплава 7000 серии и полностью покрыт стеклом с изогнутыми углами. Аппарат получил фирменную оптику Zeiss, поддержку технологии Dual-Sight для одновременного использования фронтальной и тыловой камер, а также технологии Nokia OZO Audio для записи звука с высоким качеством. Характеристики и цена Nokia 7 располагают этот аппарат в промежутке между флагманской моделью Nokia 8 и среднебюджетной моделью Nokia 6.

Nokia 6 управляется с помощью экранных кнопок, а не емкостных сенсорных клавиш

Смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, с разрешением 1920 x 1080 точек, пиксельной плотностью 423 пикселя на дюйм и изогнутым защитным стеклом Corning Gorilla. Аппарат работает под управлением 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 630 и доступен в версиях с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти LPPDDR4 и встроенным накопителем на 64 ГБ с интерфейсом eMMC 5.1, с возможностью расширения картами MicroSD емкостью до 128 ГБ. Одновременную работу двух камер по технологии Dual-Sight обеспечивает дополнительный сигнальный процессор Qualcomm Spectra 160.

Сенсор основной камеры на 16 МП имеет размер пикселя 1,12 мкм и оснащен оптикой Zeiss с апертурой F1.8, а также двухтональной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера на 5 МП с пикселями размером 1,4 мкм оснащена широкоугольной оптикой (угол обзора 84 градуса) с апертурой F2.0. Смартфон оснащен батареей емкостью 3000 мАч. Габариты Nokia 7 составляют 141,2 x 71,45 x 7,92 мм.

Смартфон поступил в розничные сети Китая 24 октября 2017 г. по цене 2499 юаней (порядка $380) за версию с 4 ГБ оперативной памяти или 2699 юаней (около $405) за версию с 6 ГБ ОЗУ.