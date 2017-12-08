Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018»

6 марта 2018 г. в Москве CNews проводит конференцию «ИТ-стратегия 2018».

Еще недавно, говоря об ИТ-стратегии, компании делились своим опытом сокращения расходов и быстрого внедрения недорогих, но эффективных решений. Сегодня, на фоне стабилизации экономической ситуации, основным направлением развития становится цифровая трансформация бизнеса и его ориентация на удовлетворении потребностей конечного пользователя.

Цифровая трансформация способна коренным образом изменить принципы работы компании и открыть совершенно новые возможности получения доходов. Облачные сервисы делают возможным создание нового бизнеса или расширение уже имеющегося с минимальными затратами. Мобильность и технологии удаленного доступа позволяют отделить рабочее место от физической инфраструктуры и таким образом организовать работу компании где угодно. Сотрудники и клиенты, находящиеся в самых разных уголках Земли, могут получить доступ к информационным ресурсам компании и использовать приложения, обеспечивающие наиболее эффективное и удобное взаимодействие с ней.

Огромное число бизнес-процессов может быть оптимизировано за счет технологий машинного обучения. А использование больших данных и предиктивной аналитики позволяет принимать управленческие решения практически в режиме онлайн на основе детальной оценки множества факторов.

Какие технологии обеспечивают цифровую трансформацию бизнеса?

Насколько необходимо их внедрение в компании в самое ближайшее время?

Какой должна быть ИТ-стратегия в новых условиях?

Как меняется роль ИТ-подразделения в условиях цифровой трансформации?

Готовы ли российские заказчики к повсеместному внедрению новых решений?

Что предлагает предприятиям российский рынок ИТ?

Какова роль импортозамещения в реализации стратегии цифровой трансформации?

Во сколько обойдется бизнесу новая ИТ-стратегия?

Надо ли стремиться быть первым в процессе цифровой трансформации?

Какова роль инноваций в разработке ИТ-стратегии?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2018».

Среди докладчиков и участников дискуссии;

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям компании «ЕвразХолдинг»;

Алексей Митенков, директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК;

Сергей Дунаев, директор по ИТ «Северсталь Менеджмент»;

Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»;

Михаил Алексин, CIO, TOUCH BANK;

Антон Чернов, директор по технологиям, «Магнит»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»;

Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС;

Михаил Платонов, старший ИТ-директор «ПепсиКо Россия, Украина, СНГ».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.