В России начали продавать дешевый цельнометаллический смартфон Huawei. Фото

Российским покупателям уже доступен обновленная версия недорогого смартфона Honor 6A в металлическом корпусе с новым процессором и новой ОС Android 7.0.

Улучшения без ущерба для цены

Компания Huawei, владеющая торговой маркой Honor, объявила о начале российских продаж нового смартфона Honor 6A. Новинка, пришедшая на смену популярной модели Honor 6, получила обновленный дизайн, цельнометаллический корпус, более мощный 8-ядерный процессор, а также более быстрый и надежный сканер отпечатков пальцев плюс новейшую версию ОС Android 7.0.

Смартфон Huawei Honor 6A, впервые представленный в мае 2017 г., выполнен в корпусе с цельнометаллическим шасси габаритами 143,7 x 71 x 8,2 мм и весом 143 г, по данным компании, ориентирован на активных пользователей, желающих получить максимум за разумные деньги. Форм-фактор 5 дюймов при толщине корпуса всего 8,2 мм позволяет удобно держать смартфон одной рукой.

Модель Huawei Honor 6A появится на прилавках в трех вариантах цветового исполнения корпуса: сером, серебристом и золотом.

Технические особенности

Смартфон Honor 6A Новинка выполнен на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937, восемь 1,5 ГГц ядер Cortex-A53, графическая подсистема Adreno 505). Изначально в продаже смартфон Honor 6A появится в версии с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ накопителем, однако в перспективе также возможно появление версии с 3 ГБ RAM и 32 ГБ накопителем.

Смартфон Huawei Honor 6A обладает цельнометаллическим шасси

Смартфон оснащен двумя слотами под SIM-карты с поддержкой режима Stand by и технологий 2G (оба SIM-слота) и 3G/LTE. Емкость встроенного накопителя можно дополнить microSD картой объемом до 128 ГБ (в одном из SIM-слотов).

Аппарат оснащен сенсорным 5,0-дюймовым дисплеем на матрице IPS-типа (экрана занимает примерно 67,5% лицевой поверхности) с разрешением 720 x 1280 пикселей и плотностью примерно 294 точки на дюйм.

Основная 13 МП камера смартфона интересна быстрым фазовым 0,5 с автофокусом и поддержкой записи с разрешением до 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная 5 МП камера с фиксированным фокусом получила усовершенствованные портретные функции. Оптимизированный алгоритм улучшения автопортретов позволяет корректировать цвет лица, делая снимки более качественными и реалистичными.

Интерфейсы и элементы управления Huawei Honor 6A

Сканер отпечатков пальцев, расположенный под основной камерой на тыльной поверхности смартфона, обеспечивает разблокировку аппарата за 0,5 с и распознает отпечатки влажных пальцев, а также неполные отпечатки. Помимо разблокировки смартфона, сканер отпечатков выполняет функции ответа на звонок, выключения будильника, спуска фотокамеры, прокрутки фотографий в галерее и вызова панели уведомлений.

Список поддерживаемых смартфоном интерфейсов включает Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС и порт microUSB 2.0. Имеется встроенный FM-тюнер.

Смартфон Huawei Honor 6A получил операционную систему Android 7.0 и фирменную оболочку EMUI 5.1, упрощающую выполнение ежедневных задач — до 90% операций можно выполнить в 3 клика. Например, сохранение или удаление сообщений, электронных писем и заметок производится простым свайпом влево. Глубокая интеграция оболочки EMUI 5.1 в операционную систему Android также позволила повысить и энергетическую эффективность устройства.

Аппарат оснащен батареей емкостью 3020 мАч, которая обеспечивает длительную автономную работу и сохраняет свою емкость на протяжении нескольких лет. По данным производителя, после 800 циклов перезарядки батарея сохраняет не менее 80% своей номинальной емкости.

Смартфон Huawei Honor 6A в корпусе золотистой расцветки

Согласно результатам тестов в лаборатории Honor, одного заряда хватает на 28 часов телефонных разговоров, 12 часов просмотра HD видео, 10 часов работы в сетях 4G или 57 часов прослушивания музыки.

Смартфон поддерживает фирменную функцию Huawei Share для обмена файлами и фотографиями между устройствами Huawei со скоростью в 100 раз быстрее, чем по Bluetooth. Режим Eye Comfort снижает усталость глаз после длительного использования смартфона при низком освещении. В этом режиме смартфон фильтрует до 50% синей части спектра подсветки экрана и автоматически регулирует цветовую температуру и яркость экрана в зависимости от внешнего освещения.

Начало продаж и цена

Начало продаж смартфона Honor 6A в России через фирменный интернет-магазин shop.huawei.ru и розничные магазины намечено на 3 августа 2017 г. Рекомендованная производителем цена Huawei Honor 6A составит 8990 руб.