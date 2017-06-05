Все новинки Apple рассекречены за несколько часов до премьеры

Инсайдеры из компании Foxconn, которая производит iPhone, утверждают, что Apple представит на WWDC 2017 очки дополненной реальности, по форме напоминающие обычные P3. Также инсайдеры подтвердили безрамочный дисплей iPhone 8 и пообещали возвращение магнитной зарядки MagSafe и подсветки логотипа на MacBook.

Утечка из Foxconn

На ресурсе Reddit три предполагаемых сотрудника компании Foxconn разместили информацию о продуктах Apple, которые должны быть представлены 5 июня 2017 г. на Всемирном конгрессе разработчиков (WWDC 2017). Foxconn является партнером Apple с 1986 г. и производит для нее различные устройства, в том числе iPad, iPhone и iPod.

Неизвестно, насколько можно доверять этой информации. Модераторы Reddit уверяют, что все три автора прошли стандартную проверку сообщества, но она не имеет отношения к установлению личности. Ресурс AppleInsider рекомендует воспринимать утечку с долей скепсиса.

Очки дополненной реальности

Инсайдеры сообщили, что на конференции Apple покажет очки дополненной реальности под названием Mirrorshades. Очки позиционируются как устройство массового использования. В их основе лежит чип от Apple, в конструкции использованы гибкая литиево-керамическая батарея и модуль индукционной зарядки BL5. Foxconn предупреждает, что Apple еще может свернуть проект по производству Mirrorshades, поскольку аккумуляторы оказались очень трудоемкими в изготовлении.

Очки дополненной реальности Mirrorshades по форме будут напоминать обычные очки

Оправа очков имеет форму P3, популярную у производителей обычных и солнцезащитных очков, в том числе у Ray-Ban. В качестве материалов использованы ацетат целлюлозы и сплав алюминия. Инсайдеры высказывают предположение, что линзы могут быть вставлены как поляризационные, так и корректирующие, однако своими глазами они видели только прозрачные линзы для чтения. Специальная призма проецирует на линзы изображение с дисплея, выполненного по технологии NED, в разрешении 428x240. Очки представлены в двух размерах, мужском и женском, и в трех цветах – Crystal, Champagne и Black.

Mirrorshades будут оборудованы наушниками, использующими технологию костной проводимости, и микрофонами с функцией фильтрации шумов. Предусмотрен датчик освещения, акселерометр с функцией шагомера, магнетометр для навигации и сенсор, отслеживающий движения головы. Последний позволит очкам распознавать кивки и покачивания головой, что будет расцениваться как подтверждение или отрицание со стороны пользователя при работе с некоторыми приложениями. Инициировать голосовые звонки можно будет через голосового помощника Siri, принимать входящие – с помощью браслета на запястье. На браслете также будет расположен регулятор громкости.

Стоимость материалов, из которых изготовлены очки, составляет примерно $150, розничная цена устройства определена на уровне $600.

Новости об iPhone

Инсайдеры Foxconn упомянули на Reddit грядущий iPhone 8 – в их интерпретации iPhone X – и сообщили, что его релиз задержится. По их словам, он будет похож на iPhone 7, но в стекле и без тач-модуля AuthenTec. Что касается внешнего вида, то в ответ на прямой вопрос сотрудники Foxconn указали на фото с изображением безрамочного дисплея, огибающего динамик и камеру.

Такой дизайн будет иметь iPhone X, уверяют инсайдеры в Foxconn

Инсайдеры сообщают, что видели тестовые образцы iPhone X со сканером отпечатка пальца, встроенным в экран, под стекло, но эти образцы пока плохо работают. Образцы со сканнером на тыловой панели им не встречались. По их данным, в модуль фронтальной камеры устройства будет встроен сканер сетчатки глаза и система распознавания лиц.

Также сообщается, что iPhone X получит 3 ГБ оперативной памяти. Корпус устройства не будет выполнен целиком из алюминия, в нем будет использовано композитное стекло, что сделает возможной беспроводную зарядку через тыловую панель. Водонепроницаемый аппарат не будет оборудован портом USB-C. Что касается обновленного iPhone 7S, то он как раз предстанет в корпусе из цельного алюминия и не получит функцию беспроводной зарядки.

Другие новости

Инсайдеры рассказали об умной колонке под управлением Siri, которая, по их данным, будет той же формы, что и динамик Mac Pro, но меньшего размера. Тестирование проходили три дизайна: один был без камеры, другой с камерой, но без монитора, третий, видимо, имел и камеру, и монитор. Колонка, оснащенная чипом A9, скоро будет анонсирована, но реально появится позже.

Apple не собирается оснащать MacBook сенсорным дисплеем в следующие 1,5 года



Инсайдеры сделали серию заявлений о MacBook. По их словам, линейка MacBook Air прекратит свое развитие, но в этом году выйдут новые MacBook Pro и MacBook с диагональю экрана 12 дюймов. В течение 12-18 месяцев Apple возродит технологию магнитной зарядки MagSafe, от которой она отказалась в 2016 г., а вот сенсорного экрана или каких-либо панелей, кроме Touchbar, в ближайшие 1,5 года ждать не стоит. Проходят тестирование несколько вариантов дизайна MacBook, в том числе с белой подсветкой логотипа, которая исчезла в 2015 г. В дизайнах преобладает черный цвет, стало больше стекла.

Что касается нового iMac, то он появится в следующем году, с обновленной системой-на-кристалле и полностью новым внешним видом, а также запрограммированными клавишами. Клавиатура будет плоской, сейчас для нее тестируются две технологии черно-белой электронной бумаги. Партнерство с Qualcomm дало возможность создать цветной вариант, но было расторгнуто. С новыми iPad инсайдеры не имеют дела, однако уверяют, что информация о появлении третьей размерной категории правдива. Помимо этого сотрудники Foxconn заверили читателей Reddit, что вопреки слухам Apple не собирается прощаться с кабелем Lightning.