Huawei выпустил два недорогих цельнометаллических смартфона

Премиальный дизайн для среднего ценового сегмента

Компания Huawei официально представила в Китае два новых смартфона Nova 2 и Nova 2 Plus. Первые модели этой серии, Nova и Nova Plus, впервые представленные в сентябре прошлого года на IFA 2016, стали интересной маркетинговой находкой компании, обеспечив дизайн премиального уровня в моделях среднего ценового диапазона.

Новые модели Nova 2 и Nova 2 Plus интересны не только интересным дизайном цельнометаллического корпуса, но также наличием сдвоенной тыловой камеры с двумя сенсорами различного разрешения, фронтальной 20-Мп камеры и новым достаточно мощным процессором производства Huawei.

Обе модели поступят в розницу с предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat и фирменной оболочкой Huawei EMUI 5.1.

Смартфон Nova 2 Plus

Смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus отличаются друг от друга, прежде всего, диагональю экранов – 5,0 дюйма и 5,5 дюйма соответственно. Помимо этого, есть небольшая разница в емкости аккумулятора – 2950 мАч и 3340 мАч, а также в объеме встроенного накопителя: 64 ГБ и 128 ГБ, соответственно.

Технические подробности

Смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus выполнены в металлическом корпусе толщиной всего 6,9 мм с плавно закругленными углами. Дисплей закрыт модным изогнутым 2.5D-стеклом, физических кнопок на передней панели нет, а биометрический сенсор отпечатка пальца вынесен на тыльную сторону.

Смартфон Huawei Nova 2 Plus зеленой расцветки

Оба аппарата оснащаются дисплеями на матрице LTPS с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). На момент анонса были объявлены пять цветовых вариантов оформления корпуса: розовое золото (Rose Gold), сияющий золотой (Streamer Gold), зеленый (Green), сияющий голубой (Aurora Blue) и черный обсидиан (Obsidian Black). Huawei также представила защитные чехлы четырех различных расцветок.

Смартфон Huawei Nova 2 Plus с 20-МП селфи-камерой

Смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus работают под управлением нового 8-ядерного 64-битного процессора Hisilicon Kirin 659 с тактовой частотой 2,36 ГГц и интегрированной графической подсистемой Mali-T830 MP2. Обе модели оснащаются 4 ГБ оперативной памяти, обе версии имеют слот под карты microSD емкостью до 128 ГБ.

Смартфоны Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus

Наиболее интригующая оснастка моделей Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus – набор встроенных камер. Фронтальная 20-МП селфи-камера оснащена автотаймером с выдержкой 2 с, многотональной светодиодной вспышкой, поддержкой алгоритмов 3D-слияния, художественного размытия и технологии Beauty 4.0.

Фронтальная 20-МП селфи-камера с алгоритмом 3D-слияния

Тыловой комплекс состоит из двух камер с различным разрешением: 12-МП камера оснащена широкоугольной оптикой, 8-МП камера имеет телеобъектив. Оба объектива имеют апертуру f/1.8, оснащены оптической системой стабилизации (OIS), поддерживают портретный режим и множество других функций для съемки фото и видео. Внутренний софт также обеспечивает оптимизацию качества снимков в зависимости от условий съемки.

Комплекс тыловых камер в смартфонах Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus

Оба смартфона оснащены беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемниками GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C, двумя слотами nano-SIM, отдельным высококачественным цифро-аналоговым преобразователем на чипе AK4376A Hi-Fi в тракте аудио и стандартным 3,5-мм разъемом для наушников.

Габариты Huawei Nova 2 составляют 142,2 х 68,9 х 6,9 мм при весе 143 г, габариты Huawei Nova 2 Plus составляют 153,9 х 74,9 х 6,9 мм при весе 169 г.

Сроки начала продаж и цены

В Китае начало продаж смартфонов новой серии Huawei Nova 2 запланировано на 16 июня, однако уже сейчас онлайн-магазины начали прием предварительных заявок. Сроки появления аппаратов в рознице других стран пока не озвучены.

Рекомендованная производителем цена смартфона Huawei Nova 2 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти в Китае составляет 2499 юаней (примерно $364). Смартфон Huawei Nova 2 Plus с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем заявлен по цене 2899 юаней (порядка $422).