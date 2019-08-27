Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке

Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса Thinkpad L490 и L590. Они ориентированы на крупных корпоративных заказчиков, так как поддерживают технологию Intel vPro и классическую док-станцию Thinkpad Basic/Pro/Ultra Docking station CS18. При этом серия L доступна по цене и ориентирована и на малый и средний бизнес, которому важны эти функции.

Новинки построены на процессоре Intel Core восьмого поколения Whiskey Lake и оснащены дискретной видеокартой AMD Radeon 535 или интегрированным решением Intel UHD Graphics 620. Впервые в линейке бизнес-ноутбуков Thinkpad серии L доступны конфигурации с 64 ГБ оперативной памяти: для этого используются два слота SO-DIMM (установлены два модуля по 32 ГБ) — поэтому на лэптопах быстро открываются даже самые ресурсоемкие приложения.

Максимальное разрешение экрана обеих моделей составляет 1920х1080 пикселей, а яркость — 250 нит. В Thinkpad L490 доступна конфигурация с сенсорным дисплеем.

Ноутбук Lenovo Thinkpad L590

Благодаря двухполосному модулю Wi-Fi AC (2×2), Bluetooth 4.2 и опциональному модулю LTE-A оставаться на связи стало проще. С ноутбуками L серии можно работать, откуда угодно, не ограничивая себя стенами дома или офиса. Кроме того, устройства поддерживают стандарт NFC для быстрого соединения с другими девайсами.

Безопасность данных — острый вопрос для любого бизнеса сегодня. Ноутбуки Thinkpad L серии защищены от несанкционированного доступа. Идентификация владельца осуществляется двумя способами: с помощью датчика отпечатков пальцев или ИК-камеры. Эти методы позволяют быстро и безопасно входить в систему с помощью передовых биометрических технологий и системы распознавания лиц Windows Hello. А шторка Thinkshutter стала более незаметной по сравнению с предыдущими версиями и теперь закрывает не только веб-камеру, но и ИК-камеру: пользователь сможет закрыть камеру, когда она не используется, и не волноваться за сохранность конфиденциальной информации. Платформенный модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, представляя дополнительный уровень безопасности. Важную информацию на жестком диске можно дополнительно защитить паролем.

Ноутбук Lenovo Thinkpad L490

Большое количество портов позволяет беспрепятственно подключать к ноутбукам любые периферийные устройства. Ноутбуки оснащены двумя портами USB 3.1, двумя — USB Type-C первого и второго поколения, HDMI-выходом, разъемом RJ-45, MicroSD кардридером и аудиовыходом. Также на корпусе ноутбуков есть специальный слот для замков Kensington.

Thinkpad L490 и L590 способны работать 12 часов на одном заряде аккумулятора. Модели поддерживают технологию Rapid Charge, обеспечивающую высокую скорость зарядки: аккумулятор можно зарядить на 80% за один час. Бизнес-ноутбуки серии L легкие: вес модели L490 составляет 1,69 кг, а L590 — 2,03 кг. Гарантия составляет один год, при этом, как и в других ноутбуках Lenovo, пользователь компьютера не лишается гарантии в случае, если будет произведена замена каких-либо компонентов. Ноутбуки прошли 12 тестов стандарта MIL-SPEC и способны работать в самых суровых условиях: от знойной пустыни до холодной сибирской тайги.

Хорошим дополнением для ноутбуков Thinkpad L серии станет комплект Lenovo Essential Wireless, в который входят беспроводная клавиатура и мышь. Помимо Lenovo Essential Wireless, дополнительно можно приобрести док-станцию Thinkpad USB-C Dock. Она занимает один порт USB Type-C, но при этом позволяет подключить множество дополнительных устройств. Для удобной транспортировки ноутбуков можно использовать фирменный рюкзак Thinkpad Professional 15.6” Backpack.