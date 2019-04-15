Huawei начинает российские продажи первого ноутбука Honor MagicBook. Цены

Бренд Honor представил Honor MagicBook, свой первый ультрапортативный ноутбук с 14-дюймовым экраном, который занимает 81% площади корпуса.

«Мы перенесли концепцию Honor при производстве смартфонов и на ноутбуки, продолжив фокусироваться на модном дизайне, высокой производительности, комфортной работе, надёжности и качестве», – сказал Джордж Чжао, президент Honor.

Honor MagicBook весит 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), его размеры составляют 323х221х15,8 мм. Ультрабук оснащён 14-дюймовым IPS-экраном с рамками шириной 5,2 мм, благодаря чему соотношение площади экрана к корпусу составляет 81%. Ноутбук получил Full HD экран с разрешением 1920x1080 точек, углы обзора 178 градусов, контрастность 1800:1 и соотношение сторон 16:9. Для защиты зрения и снижения утомляемости пользователей, которые долгое время проводят за компьютером, экран оснащён антибликовым покрытием и отфильтровывает вредную ультрафиолетовую составляющую спектра экранной подсветки.

Батарея ноутбука Honor MagicBook ёмкостью 57,4 мАч обеспечивает до 12 часов непрерывного просмотра видео. Интеллектуальные технологии энергосбережения Honor повышают автономность ноутбука при повседневном использовании примерно на 15% — это делает MagicBook компаньоном для людей, которые часто проводят целый день вдали от розеток. Входящее в комплект зарядное устройство с интерфейсом USB Type-C позволяет зарядить аккумулятор Honor MagicBook на 40% всего за 30 минут (до 70% — за 1 час, полностью — за 2,5 часа). Этот аксессуар совместим со многими мобильными устройствами.

Honor MagicBook доступен в двух версиях — с процессорами Intel и AMD, что позволяет потребителям выбрать предпочтительный вариант.

Благодаря четырёхъядерному процессору восьмого поколения Intel Core i5-8250U, который изготавливается по 14-нм техпроцессу и поддерживает разгон частоты до 3,4 ГГц, достигается высокая производительность при обработке изображений, видеомонтаже и 3D-рендеринге.

Графическая карта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5 обеспечивает плавный игровой процесс, применение двухканальной оперативной памяти типа LPDDR3-2133 объёмом 8 ГБ повышает скорость чтения/записи на 40%.

Версия Honor MagicBook оснащена мобильным четырёхъядерным процессором нового поколения AMD Ryzen 5 2500U и графической системой Radeon Vega8, что обеспечивает энергопотребление 25 Вт (в режиме turbo boost — 30 Вт). Скорость чтения/записи повышена на 50% благодаря применению двухканальной памяти типа DDR4-2400 объёмом 8 ГБ.

В ноутбуках MagicBook используется система охлаждения с вентилятором для подачи холодного воздуха, двумя тепловыми трубками и скрытым воздухоотводным отверстием.

Ноутбуки Honor MagicBook оборудованы четырьмя динамиками (два для высоких и два для низких частот) и системой Dolby Atmos, которая минимизирует искажения звука, повышает детализацию и объёмность звучания.

Версия ноутбука с процессором Intel оснащена встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев. Такая конструкция позволяет одним касанием получить доступ к компьютеру. Для загрузки системы требуется 7,6 с, для разблокировки экрана — 0,9 с.

В России ноутбуки Honor MagicBook 14 в версиях Intel и AMD будут доступны в цвете космический серый по рекомендованной розничной цене 69 990 и 49 990 руб. соответственно. Новинки появятся в продаже 25 апреля в официальном интернет-магазине www.honor.ru и в магазинах-партнерах бренда. Предзаказ ноутбуков доступен с 15 апреля 2019 года.