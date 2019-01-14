Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены

Dell и Alienware представили широкий спектр инновационных решений для удовлетворения потребностей растущего рынка компьютерных игр: системы для любителей игр и профессиональных геймеров. Также компании объявили о партнерстве с такими брендами киберспорта, как Team Liquid и Riot Games, чтобы сделать игровой процесс еще более состязательным, персонализированным и доступным.

«Мы рады, что в этом году мы представляем на CES новаторские продукты и программное обеспечение нового поколения, а также анонсируем стратегическое партнерство. Это позволит еще большему количеству людей познакомиться с играми на ПК и поможет продвинуть игровую индустрию, — отметил Фрэнк Эзор (Frank Azor), вице-президент и генеральный директор по продуктам Alienware, Dell G Series, XPS. —Легендарный дизайн еще больше отвечает потребностям нашего геймерского сообщества, а новые ноутбуки G Series сделают игры на ПК еще более доступными для тех, кто хотел бы получить игровой опыт на высокопроизводительной системе по доступной цене».

Компания Alienware основана на идее целенаправленного внедрения инноваций. Выставка CES 2019 стала прекрасным поводом представить совершенно новый дизайн — Alienware Legend, устанавливающий новую планку в области игровой производительности и функциональности, которая так востребована среди геймеров. Инженеры Alienware рассматривали несколько концепций и выбрали наиболее смелую, — с тем, чтобы выделиться среди массы похожих решений в отрасли.

Новый дизайн Alienware Legend остается верным основным принципам бренда Alienware, основанным на образах из научной фантастики и собственном фирменном стиле. Это отличает бренд от других решений в отрасли. Новый дизайн оптимизирован с использованием передовых технологий охлаждения для достижения и поддержания высокой мощности при разгоне процессоров и памяти. Также улучшена подсветка AlienFX, экран имеет ультратонкие рамки, а новая конструкция с тремя шарнирами (three-knuckle hinge) уменьшает габаритные размеры системы и повышает прочность сборки. В новом дизайне появились и две дополнительные отделки: Lunar Light (Лунный свет) и Dark Side of the Moon (Темная сторона Луны). У геймеров появилось больше возможностей выделиться на фоне конкурентов.

Alienware представила свой самый тонкий и легкий 17-дюймовый игровой ноутбук Alienware m17 в дополнение к недавно анонсированному ноутбуку Alienware m15. Эти системы предназначены для любителей игр, которые отдают предпочтение мобильности и малому весу. Они достаточно мощные для поддержки игр с «тяжелой» графикой, но вполне портативные, чтобы можно было легко доставлять их из одного пункта назначения в другой: ноутбук Alienware m15 весит от 2,16 кг, Alienware m17 — от 2,62 кг.

Производительность обеспечивается процессорами Intel Core i5 и i7 8-го поколения с динамическим разгоном ЦП благодаря улучшенному с помощью технологии охлаждения Cryo-Tech теплоотводу. Эти лучшие в отрасли процессоры в сочетании с графическими процессорами серии NVIDIA GeForce RTX™ 20 поддерживают расширенные игровые функции, включая трассировку лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемый шейдинг.

Тем, кто ищет недорогую и в то же время мощную игровую систему или покупает свой первый игровой ПК, стоит обратить внимание на новую серию G. Заново спроектированные компьютеры G5 15 (5590) и G7 17 (7790) сочетают улучшенную производительность с высококлассными функциями в элегантном корпусе.

G5 и G7, самые тонкие на сегодняшний день ноутбуки Dell G Series с красивыми узкими рамками, используют четырехъядерные и шестиядерные процессоры Intel CFL-H 8-го поколения и новейшую графику NVIDIA. Это оптимальное решение для требовательных игр класса AAA и универсальные системы для повседневного использования. В дополнение к опциональным тактовым частотам 144 Гц и дисплеям G-SYNC, G5 и G7 впервые предлагают программное обеспечение Alienware Command Center и 4-зонную клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой. Ноутбук Dell G5 15 Special Edition (SE) также доступен в белом цвете (Alpine White) с прозрачной панелью в нижней части системы, через которую видны вентиляторы системы охлаждения с синей подсветкой.

Компанию Alienware отличает твердая приверженность инновациям и тем, кто их ценит. В ответ на пожелания пользователей Alienware внесла в свой фирменный «командный центр» более 30 обновлений. ПО Alienware Command Center позволяет игрокам настраивать все функции под себя, включая системное и периферийное освещение, управление питанием, управление теплоотводом, разгон ЦП, управление аудиосредой и организацию контента.

Являясь новшеством Alienware, программное обеспечение Alienware Command Center теперь предлагает разгон (и понижение тактовой частоты) графического процессора (GPU), что позволяет изменениям вступать в силу на системном уровне и работать в сочетании с разгоном ЦП и ОЗУ, а также контролем тепловых нагрузок. Улучшения в пользовательском интерфейсе упрощают работу с Alienware Command Center.

На прошлогодней выставке CES компании Alienware и Team Liquid объявили о своем сотрудничестве в рамках первой учебной площадки Alienware. Расположенная в Лос-Анджелесе площадка Alienware Training Facility в 10000 кв. футов (930 кв. м) и студия служат штаб-квартирой легендарной киберспортивной организации в США. Помимо технологий мирового класса, удобств и персонала службы поддержки, площадку характеризуют профессиональная атмосфера и оптимальный баланс между работой и досугом. Данный учебный центр помог киберспортсменам Team Liquid добиться еще более высоких результатов.

С момента открытия площадки в марте 2018 года команда Team Liquid League of Legends выиграла домашний чемпионат LCS, а ее команда Counter-Strike приняла участие в более чем 10 гранд-финалах. Team Liquid остается одной из ведущих киберспортивных организаций мира. Партнерство Alienware и Team Liquid существенно повлияло на то, как профессионалы совершенствуют свое мастерство и добиваются новых успехов в течение всего сезона.

В 2019 году, с началом работы второго учебного центра Alienware в Утрехте (Нидерланды), Alienware и Team Liquid продолжают поднимать планку. Эта новая площадка представляет собой современное пространство, которое станет европейской штаб-квартирой и дополнительным центром подготовки спортсменов Team Liquid, принимающих участие в соревнованиях по всему миру.

Кроме того, Alienware и Team Liquid положат начало самому широкому на сегодняшний день всестороннему партнерству в области киберспорта. Спортсмены Team Liquid теперь будут тренироваться, соревноваться, принимать участие в трансляциях в прямом эфире и даже помогать в разработке всего ассортимента настольных компьютеров, ноутбуков, премиальных дисплеев, игровых гарнитур и периферийных устройств Alienware. Это комплексное сотрудничество между Alienware и Team Liquid в области аппаратного обеспечения позволяет обеим организациям сформировать идеальный союз, нацеленный на разработку и совершенствование новых версий элитного игрового оборудования и периферийных устройств.

Привлекая дальнейшие инновации в киберспортивную индустрию стоимостью в несколько миллиардов долларов, Alienware заключила новое многолетнее партнерство с Riot Games, владельцем и оператором крупнейшей в мире киберспортивной игры. Отметившее год с момента своего создания, это новое партнерство призвано помочь геймерам стать настоящими киберспортсменами, а профессионалам — соревноваться на еще более высоком уровне.

Для болельщиков компания Alienware организует специальную VIP-зону, откуда можно будет наблюдать за турнирами плей-офф и финалами турниров LoL, причем избранные болельщики смогут сами играть, пока смотрят за ходом соревнований. Alienware также выделит для VIP-партнеров на плей-офф и в финальных турнирах секцию потокового вещания, предоставляя избранным партнерам LoL возможность транслировать и ретранслировать игры во время присутствия на мероприятии.

Alienware также станет единственным партнером League of Legends Esports по компьютерному оборудованию в серии чемпионатов Северной Америки (North American League Championship Series, NA LCS), на чемпионате Европы (League of Legends European Championship, LEC), а также на трех ежегодных мировых турнирах: World Championship, Mid-Season Invitational и All-Star Event.

Alienware поставит крупную партию настольных компьютеров Alienware Aurora и игровых мониторов AW2518H, используемых для соревнований на высоком уровне, во время регулярных сезонных игр NA LCS и LEC. Также в течение года Alienware поставит на пять континентов сотни ПК для самых престижных международных киберспортивных турниров Лиги и будет управлять этим парком компьютеров.

Для дальнейшего повышения стандартов производительности и надежности все инсталляции ПК Alienware в составе компьютерного парка League of Legends Esports будут сопровождаться поддержкой Dell Diagnostic Support для тестирования технологии, позволяющей профессиональным игрокам LoL Esports соревноваться на максимально возможном уровне.

Alienware m15 уже можно приобрести на российском рынке по ориентировочной розничной цене от 135 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Alienware m15 SE с NVIDIA GeForce RTX 20 Series GPU поступит в продажу в России в марте текущего года. Alienware m17 поступит в продажу в России в марте текущего года по ориентировочной розничной цене от 140 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Dell G5 15 (5590) поступит в продажу на российском рынке в марте текущего года по ориентировочной розничной цене от 77 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации. Dell G7 17 (7790) поступит в продажу на российском рынке в марте текущего года.