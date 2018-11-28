HPE запускает решения для границы сети

Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала новые решения HPE Edgeline Converged Edge (конвергентные системы для границы сети HPE Edgeline), ускоряющие внедрение приложений на периферии ИТ-среды предприятия и упрощающие управление ими. Эти решения позволяют заказчикам эффективно использовать огромные объемы данных, создаваемые оборудованием, цифровыми устройствами и датчиками. Возможности открытой платформы HPE Edgeline позволяют извлекать выгоду из этих данных с помощью обширной экосистемы приложений и операционных технологий (ОТ или АСУ ТП) непосредственно на границе сети. Это позволит повышать эффективность и стимулировать развитие инноваций в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, производство, энергетика и телекоммуникации.

HPE Edgeline OT Link Platform − открытая платформа, которая автоматизирует взаимодействие между различными системами OT и стандартными ИТ-приложениями на границе сети.

Управление системами HPE Edgeline − первые в отрасли решения для управления удаленными устройствами типа HPE Edgeline, обеспечивающие надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры корпоративного класса.

Конвергентные системы для границы сети HPE Edgeline EL300 – аппаратные комплексы, обеспечивающие совместную работу ОТ- и ИТ-систем, в том числе при работе вне помещений в широком диапазоне температур.

Услуги по внедрению HPE Edgeline и специализированного ПО, предлагаемые департаментом поддержки и консалтинга HPE Pointnext, призваны помочь заказчикам планировать, создавать и оптимизировать IoT-решения на основе OT Link.

Согласно отчёту Gartner, «к 2022 году в результате реализации цифровых бизнес-проектов 75% данных, генерируемых на предприятиях, будут созданы и обработаны за пределами традиционного централизованного центра обработки данных (ЦОД) или облачного хранилища, по сравнению с менее чем 10% в 2018 году».

Чтобы использовать данные для принятия решений в режиме реального времени, сами данные должны быть обработаны вблизи их источника. Такой подход позволит устранить негативное влияние задержек и пропускной способности сети при отправке данных в удаленный ЦОД. Однако это потребует наличия инструментов управления удаленной инфраструктурой и возможности подключения промышленного оборудования к ИТ-инфраструктуре.

«Внедрение IoT-технологий, периферийных решений и киберфизических систем − это вызов, требующий свежего взгляда на процесс объединения физического и цифрового миров, − сказал доктор Том Брэдичич, вице-президент и генеральный директор направлений конвергентных серверов, периферийных вычислительных и IoT-систем в HPE. – Анонсировав новые решения сегодня, мы открываем для наших заказчиков возможность быстрее ощутить пользу от приложений, работающих на периферийных данных под защитой системы управления корпоративного класса. Мы закладываем основу для формирования новой экосистемы интеллектуальных решений на периферии для стимулирования развития инноваций и роста в различных отраслях».

Сегодня создание IoT- или киберфизической системы − это трудоемкая задача. Она требует разработки специальных драйверов, ПО класса middleware и приложений, чтобы оркестрировать работу связки OT-сетей, систем управления и потоков данных на ИТ-системах. Открытая связующая платформа HPE Edgeline OT Link значительно упрощает этот процесс, сокращая затраты и время до получения выгоды. Решение включает в себя программную часть, включающую открытый движок для написания рабочих сценариев и каталог приложений и позволяющую управлять сложными связями между компонентами, данными и приложениями с помощью графического пользовательского интерфейса. Данная платформа формирует экосистему сторонних приложений, работающих поверх инфраструктуры от периферии до облака (включая разработки AWS, Google, Microsoft, SAP, PTC, GE и других), тем самым делая информацию доступной по всему предприятию и всей цепочке поставок.

Сертифицированные программные модули HPE Edgeline OT Link − разработанные HPE адаптеры, которые подключаются к широкому спектру ОТ-систем, поддерживающие быстрое двунаправленное управление, в том числе с высокоскоростным цифровым вводом/выводом, протоколами CAN bus, Modbus или Profinet. Доступ к программным интерфейсам (API) и набору средств разработки (SDK) этих адаптеров открыт для всей отрасли, что облегчает создание собственных решений. Они также будут интегрированы с ПЛИС (FPGA) -модулями с целью предоставить заказчикам максимальную гибкость в подключении к любому промышленному устройству ввода/вывода.

«Мы поражены возможностями платформы HPE Edgeline OT link для «приземления» продвинутых OT-приложений, таких как наш Keysight PathWave Analytics”, сказал Кристофер Чейн, вице-президент и генеральный директор направления электронных промышленных продуктов Keysight Technologies. «Предоставлять безопасные IoT-устройства и эффективную беспроводную связь, чье соответствие последним стандартам было подтверждено комплексными тестами Keysight в сферах 5G и IoT, критически важно для гарантирования оптимальной производительности IoT-решений наших заказчиков. В сочетании с системой HPE Edgeline у нас получается мощная комбинация для осуществления высоконагруженной обработки измерений и локального автономного управления производствами в режиме реального времени, сохраняя при этом высокое качество обслуживания».

HPE также анонсировала первые в отрасли средства управления, призванные упростить поддержку и контроль периферийного оборудования и приложений. ПО HPE Edgeline Integrated Systems Manager встроено в конвергентные системы HPE. Оно предлагает развертывание новых элементов одним щелчком мыши, постоянный контроль состояния всей системы и отдельных компонентов, удаленное обновление и управление даже при использовании очень ограниченных проводных и беспроводных соединений. Она также поддерживает расширенные функции безопасности, такие как предотвращение изменений системного загрузочного файла и отключение удаленной системы в случае нарушения политик безопасности. ПО HPE Edgeline Infrastructure Manager способно удаленно управлять тысячами конвергентных систем Edgeline. HPE Edgeline Workload Orchestrator представляет собой централизованный репозиторий для контейнерных аналитических, ИИ-, бизнес- и IoT-приложений, которые могут быть перенесены в удаленную конвергентную систему Edgeline.

Конвергентная система для границы сети HPE Edgeline EL300 − это система нового поколения, включающая связующую платформу OT Link и средства управления HPE Edgeline. Она обеспечивает превосходную гибкость, открывающую широкие возможности для использования в современном производстве с помощью множества проводных и беспроводных способов подключения. HPE Edgeline EL300 − это система с пассивным охлаждением, низким энергопотреблением, оснащенная процессорами Intel® Core ™ i5, памятью объемом до 32 ГБ и объемом хранилища в 3 ТБ. Она также будет поддерживать процессоры Intel® Movidius™ Myriad™ X для осуществления видеоаналитики и применения технологий искусственного интеллекта на периферии ИТ-среды предприятия. HPE Edgeline EL300 демонстрирует повышенную устойчивость к ударам, вибрации, влажности и пыли, а также соответствует требованиям IP50 и MIL-SPEC, может работать в температурном диапазоне от -30 до +70 градусов Цельсия. Эти функции позволяют использовать HPE Edgeline EL300 в качестве интегрированной системы, например, на производственных станках или в инфраструктуре зданий.

Для поддержки этих новых предложений HPE Pointnext (сервисная организация Hewlett Packard Enterprise) предоставляет инженерные услуги для прикладных применений HPE Edgeline. Эти услуги помогают заказчикам ускорять планирование, разработку и внедрение IoT-, «туманных» и киберфизических систем. Также доступны услуги по предварительной оценке вариантов использования, обоснование экономической целесообразности, внедрение решений и управление инсталлированными системами.

Кроме того, HPE Pointnext может помочь заказчикам разработать собственные процедуры сбора данных, спроектировать промышленную сеть и компоненты управления для интеграции платформы HPE Edgeline OT Link. Решения на базе этой платформы могут быть внедрены на месте «под ключ» под управлением HPE Pointnext.

И наконец, конвергентная система HPE Edgeline EL300 будет доступна заказчикам в формате HPE GreenLake Flex Capacity, что дает возможность оплаты оборудования по мере использования с гибкой тарификацией.