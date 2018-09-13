Платежный сервис RBK.money перешел на новую технологическую платформу

Сервис RBK.money, позволяющий компаниям подключать различные инструменты приема платежей, перешел на новую технологическую платформу. Разработанная система устойчива к нагрузкам, имеет гибкую микросервисную архитектуру и легко масштабируется для обработки любого числа транзакций.

Клиентам RBK.money доступны все популярные на сегодня инструменты приёма платежей: банковские карты, электронные деньги и кошельки, денежные переводы, интернет-банкинг, платежные терминалы и другие.

Со дня основания в 2002 году компания выросла из стартапа интернет-предпринимателей до ведущего платежного провайдера с представительствами в нескольких странах. В 2008 году после приобретения холдингом РБК сервис был переименован в RBK Money. На счету компании несколько рыночных нововведений: первый электронный кошелек с эмиссией, первая виртуальная банковская карта, первое бесплатное электронное средство платежа.

В 2015 году у руля RBK Money встали братья Денис и Кирилл Бурлаковы, опытные предприниматели из инвестиционной сферы. За 3 года они на 95% обновили состав команды — привели сильных специалистов с рынка, которые разработали новую IT структуру, обновили бизнес-процессы и сейчас занимаются развитием и продвижением собственных решений на российском и зарубежных рынках. Также был проведен ребрендинг, после которого установилось название — RBK.money, сочетающее в себе историческое звучание сервиса и технологичность обновленной платформы.

Сегодня под брендом RBK.money объединены компании, предоставляющие услуги по приему платежей по всему миру. Оператором по переводу денежных средств в системе RBK.money выступает Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (НКО «ЭПС»), имеющая лицензию Банка России. Direct Payment Limited обеспечивает работу на международной арене благодаря соответствию директиве PSD2, подтвержденной финансовой лицензией FCA UK.

С технической точки зрения платформа RBK.money построена по последнему слову: распределенная архитектура (аналог blockchain), языковая оболочка обработки платежей на Erlang — языке телефонных коммутаторов, придуманном в компании Ericsson, имеет полностью открытый API.

«При создании новой платформы мы вдохновлялись известным в технических кругах документом «Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store», написанным сотрудниками Amazon. Согласно ему «покупатели должны иметь возможность добавить товары в корзину, даже если жесткие диски отказали, сетевая инфраструктура работает с перебоями, а дата-центры уничтожены торнадо. Мы создавали платежную платформу по тому же принципу, — сказал CTO RBK.money Антон Куранда. — Архитектура платформы продумана таким образом, что мы можем её масштабировать и развивать без высоких затрат еще как минимум 15 лет».

Внедрение новых технологий положительно сказалось на бизнес результатах компании: за первое полугодие 2018 года RBK.money удалось удвоить оборот по платежам и сократить сроки подключения клиентов до 2х дней. Ввод новых платежных инструментов для пользователей происходит без дополнительных доработок на стороне клиента (интернет-предприятия). Например, в этом году все платежные интерфейсы RBK.money «расширились» бесконтактными платежами от ведущих разработчиков Apple, Google и Samsung — способами, которыми по прогнозам ведущих аналитиков будут пользоваться 760 миллионов человек к 2020 году. Добавились отраслевые решения: сплитование для маркетплейсов, escrow-платежи для с2с площадок.

Одним из первых партнеров, оценивших новую платформу RBK.money стала международная платежная система Mastercard. Благодаря их сотрудничеству клиенты RBK.money смогут выводить свои денежные средства на бизнес-карты Mastercard в любой день и в любое время. Возможность быстрого и удобного возмещения — одна из главных проблем для малого и среднего бизнеса, не имеющего свободного капитала для решения оперативных задач. Совместное решение RBK.money и Mastercard станет востребованным и популярным, уверены представители компаний.

Общие интересы RBK.money и компании Связной в сегменте с2с определили их партнерство с целью создания продукта для проведения безопасных escrow-платежей.

«Выступая трендсеттером рынка, компания Связной запустила новое бизнес-направление в сфере интернет-торговли: проект по выдаче товаров в Связном и передаче товаров из Связного в Связной, — сказала старший вице-президент объединённой компании «Евросеть | Связной» Дагмара Иванова. Вместе с RBK.money мы создадим комплексный продукт, который удовлетворит основные потребности данного сегмента и сможет обезопасить как продавца, так и покупателя».

«Современные технологии задают высокую динамику нашей жизни и бизнесу. Успешный человек должен быть мобильным и гибким, способным подстроиться под сегодняшний ритм. Такими же качествами должна обладать и компания, чтобы быть на передовой линии своей индустрии, — отметил CEO RBK.money Денис Бурлаков. С новой платформой мы эффективно автоматизируем процессы при работе с клиентами, разрабатываем и внедряем новые уникальные решения в кратчайшие сроки. Мы открыты к партнерству и предоставляем инфраструктуру для удобной интеграции. Трансформация нашей платформы и бизнеса направлена на создание глобального цифрового банка — платежной экосистемы, успешно работающей по всему миру».

За 16 лет к платежному сервису RBK.money подключилось более 40 000 клиентов: российские и зарубежные компании.