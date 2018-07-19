Samsung объявила о старте продаж смартфона Galaxy J8 в России. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж смартфонов Galaxy J8 в России. Новую модель можно будет приобрести в официальном онлайн-магазине Samsung, а также в салонах партнеров компании на всей территории страны по цене 18 990 руб. Samsung Galaxy J8 доступен в черном, золотом и сером цветах.

Смартфон Samsung Galaxy J8 справится с широким спектром задач, от серфинга в интернете и общения в социальных сетях до прослушивания музыки или организации собственного виртуального рабочего пространства. Встроенный магазин тем позволит каждому пользователю индивидуально настроить фон, обои, шрифты и визуальные элементы отображения иконок и приложений индивидуально.

Технология Super AMOLED обеспечивает насыщенность и контрастность цвета на экране. Такой эффект достигается благодаря свечению каждого отдельного пикселя. Смартфон оснащен технологией многоканального звучания Dolby Atmos, который вместе с большим (соотношение сторон 18,5:9) Super AMOLED экраном с тонкими рамками позволяет погрузиться в просматриваемый контент. Эти качества делают устройство превосходным для просмотра фильмов или мобильного гейминга.

Снимки, сделанные с помощью основной и фронтальной камеры, получаются четкими и контрастными благодаря разрешению 16 МП. Регулируемая LED-вспышка и селфи-вспышка фронтальной камеры делают возможным сделать фото даже в условиях низкой освещенности. Функция «Селфи-фокус» автоматически добавляет красивое размытие заднего фона на фотографиях. Кроме того, при желании снимки можно сделать еще интереснее при помощи AR-стикеров, штампов или фильтров.

Настройки камеры Samsung Galaxy J8 позволяют регулировать глубину резкости одним легким движением даже после того, как фото было сделано. Впервые модель данной серии оснащена двойной основной камерой с функцией «Живой фокус», которая позволяет добиться художественного эффекта сделанных снимков, как на профессиональных камерах. Фотографии, сделанные в режиме «Живой фокус», можно преобразить, добавив к ним эффекты мягкого цвета различной формы (сердца, звезды, многоугольники, мерцание, цветы, кролики, ноты, бабочки, самолеты, снежинки).

В смартфоне предусмотрены слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ. Это значит, что объема памяти хватит и на любимые фото и видео, и на полезные приложения.

Для каждой из SIM-карт можно настроить отдельный мессенджер (WhatsApp, Facebook messenger, Telegram, Viber и другие) – это поможет не пропустить ни одно важное сообщение.

Встроенное приложение Game Launcher превращает Samsung Galaxy J8 в площадку для игр. С помощью этого удобного инструмента можно регулировать режимы работы устройства во время игровых сессий (отключать звонки и уведомления), получать рекомендации по новинкам игр в магазине Play Market и даже вести запись процесса игры с экрана смартфона.

Сервис Samsung Health позволяет вести дневник учета биоритмов пользователя, состояния его здоровья, координировать фитнес-нагрузку, отслеживать уровень стресса и многое другое. Приложение объединяет всех пользователей Samsung Health в глобальное сообщество, где можно обмениваться опытом с участниками из разных стран, соревноваться, получать рекомендации по питанию и улучшению своих результатов на пути к цели.

Для хранения важных данных можно использовать защищенную папку, доступ к которой настраивается по отпечатку пальца, паролю или рисунку. С помощью приложения Samsung Pass – легко организовать безопасный доступ к различным веб-приложениям, сайтам и социальным сетям, требующих ввода логина и пароля. Пользователю не нужно запоминать логины и пароли от разных аккаунтов, а достаточно сохранить их в сервисе Samsung Pass. В дальнейшем любая авторизация пользователя будет осуществляться по биометрическим данным пользователя (отпечатку пальца).

Гарантом защищенности смартфонов Samsung является встроенный программно-аппаратный комплекс KNOX, который постоянно диагностирует состояние ядра операционной системы смартфона и позволяет выявить угрозы, вызванные внешним вмешательством или вредоносными программами. Благодаря тому, что комплектующие и ПО разработаны одной компанией-производителем, достигается стабильная работа всего устройства, его аккумулятора, экрана и памяти. Регулярные обновления ПО обеспечивают поддержку актуальных сервисов и защиту от вирусов, поломок и снижения эффективности работы.