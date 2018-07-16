Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate

Техносерв Cloud и IXcellerate, оператор ведущего в России коммерческого дата-центра, объявляют о начале сотрудничества. Техносерв Cloud стал одним из первых клиентов самого большого машинного зала в России, запущенного в конце мая на базе третьей очереди московского ЦОД IXcellerate.

Новый машинный зал спроектирован на 1100 стойко-мест с единым неделимым пространством площадью 2500 квадратных метров. Общий объем вложений в новый модуль составил свыше $20 млн. Строительство третьей очереди дата-центра IXcellerate Moscow One началось в четвертом квартале 2017 года вскоре после получения инвестиций от нового институционального инвестора – международной корпорации Goldman Sachs.

Новый машинный зал соответствует всем необходимым международным стандартам и проектным масштабам мирового уровня. Получение сертификата Uptime Institute на соответствие модуля ЦОД уровню надежности Tier III по категории «дизайн» завершается и запланировано на 3 квартал 2018 года. По оценкам независимых аналитиков, оператор уверенно входит в пятерку лидеров индустрии ЦОД в России (ТОП-5) с итоговым показателем 1835 стойко-мест и гарантированным уровнем доступности сервиса 99,999%.

«ЦОД IXcellerate стал второй официальной опорной площадкой Техносерв Cloud, – сказал Никита Дергилёв, руководитель Техносерв Cloud. – Наш облачный бизнес, адресованный как крупным, так и средним корпоративным заказчикам, активно развивается. Мы гарантируем своим заказчикам высоконадежный и бесперебойный сервис с возможностью гибкого планирования и масштабирования. Именно этим критериям в полной мере соответствует новый машинный зал IXcellerate. Теперь мощности нашей облачной платформы надежно зарезервированы между IXcellerate и DataPro».

«Присутствие Техносерв Cloud на площадке IXcellerate означает, что наша партнёрская экосистема продолжает расширяться, открывая выход на новые сегменты корпоративных заказчиков из России. Техносерв Cloud – это сильный облачный провайдер, созданный интегратором «Техносерв», который работает на ИТ-рынке более 25 лет. Мы приветствуем сотрудничество, которое расширяет сервисные возможности для клиентов IXcellerate, в том числе в части защищенного хранения и обработки персональных данных. Это делает наш ЦОД ещё более привлекательным и подчеркивает преимущества выбранной политики нейтральности», – сказал Дмитрий Фокин, управляющий директор компании IXcellerate.

Техносерв Cloud – это собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам Техносерв Cloud доступны двенадцать облачных услуг, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: виртуальный дата-центр в сегментах «Защищенный» и «Закрытый» (под ФЗ-152), корпоративная почта, сервис деск и ITSM, объектное хранилище, база данных DBaaS (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA, резервное копирование, VDI, сервис обмена и синхронизации файлов, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги – защита от DDoS-атак, резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверов). Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7 по телефону и электронной почте.