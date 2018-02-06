D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы DGS-1210-28MP/ME и DGS-1210-52MPP/ME с увеличенным бюджетом мощности. Новые модели расширяют популярную линейку коммутаторов DGS-1210/ME и предназначены для одновременного обеспечения питанием большого количества энергоемких PoE-устройств (с потреблением до 30 Вт) в вычислительных сетях государственных организаций, ведомственных и коммерческих структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

DGS-1210-28MP/ME оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (общий PoE-бюджет 370 Вт), 4 портами 1000Base-X SFP и консольным портом RJ-45. DGS-1210-52MPP/ME оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (общий PoE-бюджет 740 Вт), 4 портами 1000Base-X SFP и консольным портом RJ-45. Перечень совместимых SFP-трансиверов представлен в описаниях устройств на официальном сайте компании: DGS-1210-28MP/ME и DGS-1210-52MPP/ME.

На передней панели коммутаторов расположены LED-индикаторы контроля основных параметров и кнопка переключения режимов индикации. Предусмотрена возможность закрепления коммутаторов при помощи кенсингтонского замка для предотвращения кражи, а также возможность фиксации кабеля питания для защиты от случайного отсоединения. Коммутаторы выполнены в металлическом корпусе шириной 19 дюймов. DGS-1210-28MP/ME оборудован двумя, а DGS-1210-52MPP/ME пятью вентиляторами Smart Fan с автоматической регулировкой скорости вращения.

Расширенный набор функций безопасности включает аутентификацию 802.1X на основе порта/узла, использование серверов RADIUS/TACACS+, возможность создания гостевой VLAN, технологию двойного тегирования трафика Q-in-Q (Port Based / Selective), Port Security и IP-MAC-Port Binding, механизм D-Link Safeguard Engine, списки управления доступом ACL (до 768 правил), защиту от широковещательного / многоадресного / одноадресного шторма, предотвращение атак DoS, защиту на канальном уровне от атак BPDU.

Коммутаторы серии DGS-1210/ME поддерживают управление качеством обслуживания (QoS), контроль полосы пропускания, а также удобный инструментарий для работы с приложениями многоадресной рассылки: IGMP Snooping, MLD Snooping, Fast Leave, ISM VLAN. Реализованы функционал агрегирования каналов связи (802.3ad Link Aggregation), поддержка протоколов Spanning Tree (802.1D, 802.1w, 802.1s), функция Loopback Detection для обеспечения большей надежности и повышения уровня отказоустойчивости сети.

Настройка, мониторинг и управление устройствами осуществляется при помощи Web-интерфейса, полнофункционального интерфейса командной строки (CLI), протоколов Telnet (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2с/v3, SSH v2 и SSL. Коммутаторы поддерживают протокол LLDP, протокол мониторинга RMON v1/v2 и функционал Ethernet OAM (IEEE 802.3ah).

Нынешний модельный ряд линейки DGS-1210/ME также представлен коммутаторами DGS-1210/ME для сетей Metro Ethernet, DGS-1210-10/ME с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP; DGS-1210-12TS/ME с 10 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T; DGS-1210-20/ME с 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP; DGS-1210-28/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP; DGS-1210-52/ME с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP..

Коммутаторы DGS-1210/ME с поддержкой PoE: DGS-1210-10P/ME с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 78 Вт); DGS-1210-28P/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 193 Вт); DGS-1210-52P/ME с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE‑бюджет 193 Вт); DGS-1210-52MP/ME с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт).

Коммутаторы DGS-1210/ME с портами 10G для сетей Metro Ethernet: DGS-1210-28X/ME с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+; DGS-1210-28XS/ME с 24 портами 100/1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+.

Новые DGS-1210-28MP/ME и DGS-1210-52MPP/ME уже поступили на склад компании D-Link в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров. Рекомендованные цены для конечных пользователей заявлены на уровне $808 и $1335 соответственно.