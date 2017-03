Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов

Компания VMware, Inc., игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, представила платформу VMware vCloud NFV 2.0. Она предназначена для модернизации и трансформации сетевой архитектуры и подходов к эксплуатации в инфраструктуре телекоммуникационных провайдеров. Как рассказали CNews в VMware, платформа vCloud NFV, построенная на базе программно-определяемой инфраструктуры промышленного уровня, позволит оптимизировать экономические показатели за счет ускоренного предоставления сервисов, оптимального управления и снижения издержек на инфраструктуру. С помощью vCloud NFV 2.0 операторы связи смогут предоставлять новые дифференцирующие услуги на гибкой, открытой и защищенной программно-определяемой архитектуре, одновременно развивая свои сети в сторону поддержки технологий 5G и интернета вещей.

VMware vCloud NFV — это полностью интегрированная модульная NFV–платформа с поддержкой мультитенантности, отвечающая стандартам ETSI (Европейского института стандартизации в области связи). Платформа vCloud NFV сочетает в себе инфраструктуру виртуализации сетевых функций операторского класса (NFVI), средства управления и мониторинга, а также возможности обеспечения гарантированного качества услуг, что обеспечивает успешное внедрение и эксплуатацию NFV, рассказали в компании. С vCloud NFV VMware обеспечивает открытость и возможность выбора внутри всего стека технологий NFV: NFV-инфраструктуры (NFVI), менеджеров виртуальной инфраструктуры (VIM), виртуализованных сетевых функций (VNF) и средств оркестрации NFV (NFVO).

Также компания продолжает оптимизировать совместимость vCloud NFV с мобильными и проводными технологиями, интернетом вещей, программно-определяемыми сетями WAN (SD-WAN) и инструментами безопасности. Поскольку виртуализация является необходимым условием для построения сети стандарта 5G, VMware vCloud NFV уже сегодня предлагает операторам связи платформу для разработки новых сервисов с архитектурой, поддерживающей внедрение технологии 5G в будущем.

Как рассказали в компании, в VMware vCloud будут использоваться возможности инновационных технологий всего портфолио VMware для виртуализованных вычислений, сетей, хранения данных и управления инфраструктурой. Среди них — новейшие версии VMware vSphere with Operations Management, VMware NSX for vSphere, VMware vSAN, VMware vCloud Director for Service Providers, VMware Integrated OpenStack, VMware vRealize Network Insight, VMware vRealize Log Insight, VMware vRealize Operations Advanced и VMware Site Recovery Manager. VMware vCloud NFV 2.0 позволит развивать три критически важные для операторов связи области: автоматизацию сервисов, безопасную мультитенантную архитектуру и управление эксплуатацией, повышая доступность для сервиса операторского класса.

Автоматизация сервисов

vCloud NFV ускоряет разработку и внедрение сервисов, позволяя выделять ресурсы и нагрузки по всей инфраструктуре NFVI на основе политик. В платформу включен новейший релиз VMware Integrated OpenStack, который позволяет встраивать расширенные сервисные политики и описание требуемых ресурсов в шаблоны виртуальных сетевых функций, а также импортировать существующие VNF-нагрузки. Платформа предлагает рекомендации для упрощения внедрения микросегментации с помощью VMware vRealize Network Insight и оптимизированную поддержку REST API для автоматизации управления жизненным циклом инфраструктуры NFV.

Безопасная мультитенантность

vCloud NFV помогает операторам связи полностью изолировать сервисы внутри защищенной мультитенантной среды для всех функций инфраструктуры NFVI. Благодаря нативной интеграции между vCloud Director и платформой сетевой виртуализации VMware NSX поставщики услуг смогут использовать микросегментацию для построения программной сети с гранулярными средствами защиты и контроля доступа на основе ролей. В результате множество виртуализованных сетевых функций со множеством сервисов смогут бесшовно размещаться на одной и той же инфраструктуре и при этом быть полностью изолированными друг от друга, подчеркнули в VMware.

Управление эксплуатацией

VMware vCloud NFV предлагает средства автоматизации при эксплуатации инфраструктуры NFVI с всесторонней видимостью и проактивной аналитикой для получения данных о производительности и быстрого устранения проблем. С новейшим релизом платформы операторы связи получат полную прозрачность для всех компонентов внутри внедренного сервиса на уровне программных и физических сетей с помощью vRealize Network Insight. Платформа vCloud NFV обеспечивает сбор данных практически в режиме реального времени о состоянии, производительности и мощности сетевых ресурсов, а также приоритизируемые уведомления о неисправностях, которые автоматически интегрируются со средствами оркестрации. Открытые API обеспечивают вертикальную интеграцию с решениями для обеспечения гарантированного качества услуг.

Доступность операторского класса

По словам разработчиков, VMware vCloud NFV — это высокодоступная платформа, обеспечивающая непрерывность обслуживания в производственных сетях. Благодаря упрощению управления жизненным циклом инфраструктуры поставщики услуг смогут бесшовно обновлять системы и устанавливать патчи с минимальным влиянием на эксплуатацию и стабильность сети. Продвинутые функции обеспечения высокой доступности (high availability, HA) поддерживают «умную» и проактивную защищу на основе требований VNF и возможностей платформы. Прогнозирование и учет сетевых ресурсов позволяют распределенному планировщику ресурсов (DRS) обеспечивать профилактический мониторинг ресурсов VNF и устранение неполадок до наступления сбоя. Улучшения гипервизора включают ускорение обработки сетевых пакетов, а также продвинутую защиту за счет шифрования на уровне виртуальных машин и защищенной загрузки.

Развитие совместимости в рамках программы VMware Ready for NFV

Сертификация VMware Ready for NFV позволяет операторам связи быть уверенными в том, что VNF-решения партнеров VMware будут бесшовно внедряться, функционировать и взаимодействовать со средой VMware vCloud NFV. Теперь VMware предлагает 30 виртуализованных сетевых функций от 23 производителей со всего мира, указали в компании. Широкая экосистема сертифицированных VNF-партнеров VMware — это полноценный магазин приложений, позволяющий заказчикам преодолеть все препятствия на пути к успешному внедрению NFV.

Доступность платформы

Пакет VMware vCloud NFV 2.0 будет доступен в первом квартале текущего финансового года (4 февраля — 5 мая 2017 г.). В его состав войдут следующие продукты: VMware vSphere with Operations Management 6.5, VMware Integrated OpenStack 3.1, VMware vCloud Director for Service Providers 8.20, VMware vRealize Log Insight 4.0, VMware vRealize Operations Advanced и VMware vSAN Standard 6.5. Продукты VMware NSX for vSphere 6.3, VMware vCenter 6.5, vRealize Network Insight 3.3 и VMware Site Recovery Manager 6.5 продаются по отдельности.