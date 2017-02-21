«Лаборатория Касперского» обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Mirai

«Лаборатория Касперского» объявила об обнаружении программы, которая позволяет переносить бот Mirai с зараженного Windows-узла на любое уязвимое «умное» устройство, работающее на Linux. Как рассказали CNews в компании, таким образом ботнет теперь может пополняться не только за счет прямого взлома гаджетов интернета вещей, но и за счет заражения их через традиционные ПК (в случае если «умное» устройство подключено к компьютеру). Ботнет Mirai, ставший самым крупным в истории ботнетом из «умных» устройств и позволивший злоумышленникам в конце 2016 года провести серию масштабных DDoS-атак, может стать еще мощнее и крупнее.

Код программы-распространителя гораздо чище и богаче, чем оригинальный исходный код Mirai, но ее функциональность пока довольно ограничена – программа способна переносить бот Mirai с Windows на Linux только в том случае, если пароль к удаленному telnet-соединению в «умном» устройстве возможно угадать методом подбора. Тем не менее очевидно, что код программы-распространителя создан крайне опытным разработчиком. Собранные «Лабораторией Касперского» артефакты – языковые метки в ПО, сборка кода на китайской системе, чьи серверы расположены в Тайване, а также использование украденных у китайских компаний сертификатов подписи – указывают на то, что программа могла быть создана китайскоговорящим разработчиком.

По данным «Лаборатории Касперского», только в 2017 году Mirai атаковал по меньшей мере 500 уникальных систем, а с учетом новых возможностей в будущем число жертв этого зловреда может значительно увеличиться. Под удар Mirai в 2017 году попали в основном развивающиеся страны: Россия, Индия, Вьетнам, Китай, Пакистан, Филиппины, Бангладеш, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Марокко, Египет, Турция, Тунис, Малави, Молдавия, Румыния, Бразилия, Венесуэла, Колумбия и Перу.

«Появление «моста» между Linux и Windows для Mirai действительно вызывает беспокойство, поскольку это говорит о том, что в игру вступили более опытные разработчики. Они воспользовались публикацией исходного кода Mirai, и теперь их отточенные навыки и техники могут вывести угрозу на новый уровень.Windows-ботнет, распространяющий боты Mirai для «умных» устройств, открывает для зловреда новые девайсы и сети, которые ранее были недоступны. И это только начало», – отметил Курт Баумгартнер, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

В настоящее время «Лаборатория Касперского» тесно взаимодействует с CERT-командами, хостинг-провайдерами и сетевыми операторами по всему миру, чтобы помочь интернет-инфраструктуре справиться с растущей угрозой и нейтрализовать как можно больше командно-контрольных серверов, которые злоумышленники используют для атак с помощью Mirai. Защитные решения компании распознают и блокируют боты Mirai на Windows.