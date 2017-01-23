Veeam объявила результаты работы в 2016 году

Veeam Software объявила о рекордных результатах в четвертом квартале и финансовом 2016 г. Как рассказали CNews в компании, выручка от общего портфеля заказов увеличилась на 28% и составила $607,4 млн. Такие результаты стали возможны благодаря увеличению продаж в корпоративном сегменте, в том числе заказчикам, использующим облачные технологии, что говорит об потребности малого и крупного бизнеса обеспечить доступность данных и приложений в режиме 24.7.365 в эпоху гибридного облака.

«Благодаря стремлению пользователей получать доступ к данным и приложениям в любом месте и в любое время, 2016 стал для Veeam фантастическим годом, – сказал Питер Маккей (Peter McKay), президент и исполнительный директор компании Veeam. – По мере цифровой трансформации всех процессов компаний, ИТ-директора быстро осознают, что без гарантий непрерывной доступности данных все инвестиции в ИТ не будут ничего стоить. Мы наблюдали резкий рост спроса на Veeam Availability Suite во всех сегментах рынка, однако наибольший интерес демонстрировали компании из списков Fortune 500 и Global 2000».

В 2016 г. Veeam продемонстрировала рост и достижения в корпоративном сегменте: на конец года клиентами Veeam являлось 73% компаний из списка Fortune 500 и 56% из списка Global 2000. Количество сделок в корпоративном сегменте выросло на 57% по сравнению с предыдущим годом, а число новых крупных корпоративных заказчиков увеличилось на 48,6% и достигло 761 на конец четвертого квартала.

В 2016 году число заказчиков увеличилось примерно на 50 тыс. и достигло 230 тыс. клиентов по всему миру, что соответствует ежегодным показателям Veeam – примерно 4000 новых заказчиков в месяц. 13,3 миллионов виртуальных машин обеспечивается решениями Veeam, в том числе один миллион – в рамках программы VSCP. Увеличение числа участников партнерской программы Veeam ProPartner до 45 тыс. во всем мире. Приверженность Veeam своему вектору развития и продажи только через партнерский канал продолжают привлекать новых реселлеров.

DRaaS (послеаварийное восстановление как услуга) и BaaS (резервное копирование как услуга): в рамках программы Veeam для поставщиков облачных и сервисных услуг (VCSP), предлагающей готовые решения для экстренного восстановления данных как услуги (DRaaS) и резервного копирования как услуги (BaaS), а также позволяющей расширить клиентскую базу и увеличить доходы, в 2016 финансовом году был отмечен рост выручки на 79%. В настоящий момент в программе VSCP принимает участие более 14300 поставщиков облачных и сервисных услуг по всему миру, более 2600 из них обладают лицензией на оказание услуг Veeam Cloud Connect.

«Благодаря продуктам Veeam Backup, Veeam Cloud Connect и OffsiteDataSync рабочая нагрузка снизилась на 80%, – отметил Джейсон Вайнштейн, вице-президент центра обработки и передачи данных Premise Health, ведущей компании США в отрасли здравоохранения. – Благодаря тому, что мы больше не делаем резервное копирование данных на ленту и диски, наши сотрудники тратят на бэкап не более 1/8 рабочего времени. Это позволяет нам сфокусироваться на других проектах, ведь мы экономим время, эквивалентное полному рабочему дню двух сотрудников».

Veeam анонсировала следующее поколение решений в сфере доступности данных – Veeam Availability Platform для гибридного облака. Компании любого размера могут использовать его для обеспечения непрерывной доступности приложений в виртуальной, физической и облачной среде. Veeam выпустила Veeam Availability Suite 9.5, включающий в себя более 175 новых функций, созданных, чтобы улучшить скорость и гибкость решения по обеспечению непрерывной доступности 24.7.365 для любых рабочих нагрузок и приложений вне зависимости от того, где они расположены – на локальных площадках или в облаке.

Всего за один месяц количество загрузок Veeam Backup для Microsoft Office 365, выпущенного в конце ноября 2016 года, превысило отметку в 6 000. При этом практически четверть загрузок производилась коммерческим сегментом и крупными корпоративными заказчиками. В марте 2016 года выпущено решение Veeam Endpoint Backup FREE 1.5 для резервного копирования данных для ноутбуков и рабочих станций под управлением Windows. С момента запуска его скачали примерно 350 000 раз. Veeam Agent для Linux v1, выпущенный в середине декабря, скачали 6 400 раз за первый месяц. Выпуск нового Veeam Agent для Microsoft Windows, созданного на основе внедренной в Veeam Endpoint Backup FREE технологии, запланирован на первый квартал 2017 года и включает в себя множество самых востребованных функций.

Компания получила статус «Лидер» в «Магическом квадранте решений для резервного копирования и восстановления данных в дата-центрах» компании Gartner за июнь 2016 года и как поставщик решений в области непрерывной доступности и защиты данных заняла верхнюю строчку в рейтинге компании Ovum Decision Matrix: Доступность и защита данных в облачную эпоху, 2016-17.

Компания Veeam присоединилась к программе Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. Решения Veeam будут добавлены в прайс-лист HPE, делая возможным покупку полного пакета решений HPE и Veeam напрямую у HPE и реселлеров.

Была открыта регистрация на VeeamON 2017, крупнейшее в мире событие, освещающее вопросы непрерывной доступности данных для гибридного облака, которое пройдет в Новом Орлеане с 16 по 18 мая 2017 года. Среди главных спикеров: Марк Руссинович (Mark Russinovich), технический директор Microsoft Azure и Санджай Пунен (Sanjay Poonen), исполнительный директор и руководитель клиентских операций компании VMware.

Как шаг на пути к тому, чтобы стать компанией с оборотом в $1 млрд, Veeam также расширила и укрепила свою команду. Питер МакКей (Peter C. McKay) занял место президента и исполнительного директора компании, в то время как на пост генерального директора назначен Уильям Ларджент (William H. Largent), прежде занимавший должность вице-президента (Executive Vice President).

«Veeam Availability Platform меняет привычные правила и преобразует все бизнес-процессы, предлагая простое восстановление и непрерывную доступность на различных платформах, а также становится единственным решением, которое нужно организациям для восстановления данных», – сказал Сачин Джайн (Sachin Jain), ИТ-директор и директор по информационной безопасности, Evalueserve.

«Простота и эффективность решений Veeam помогла развитию SingleHop: с ее помощью нам удалось существенно продвинуться на рынке облачных сервисов для поддержания работы бизнеса, – отметил Джордан Джейкобс, вице-президент по продукции SingleHop, ведущего поставщика услуг в сфере облачного хостинга и платинового партнера VCSP. – С появлением решения Veeam Availability Suite 9.5, которое SingleHop интегрировала в день его релиза, мы обрели уверенность, что подобная динамика сохранится и в ближайшем будущем. Наши клиенты, пользующиеся Virtual Private Cloud, крайне довольны предоставленной им гибкостью и возможностью контролировать происходящее с помощью таких функций, как доступ к порталу самообслуживания для резервного копирования и восстановления».