10 технологий, способных кардинально изменить бизнес уже в 2020 г.

Искусственный интеллект, программные роботы, 5G, дополненная реальность, контейнеры и микросервисы… Все эти технологии, и сами по себе, и во взаимодействии, способны поменять бизнес-среду уже в следующем году.

В начале каждого года в большом количестве появляются прогнозы о том, какие технологии «взорвут» бизнес в текущем году, а начиная с середины — какие непременно сделают это в следующем. В эти списки не так уж часто прорываются новички, но для того, чтобы в них удержаться, технологиям надо существенно прибавить за год. CNews Analytics изучил первые предсказания на 2020-й и выделил десяток наиболее часто упоминаемых технологий и методологий, которым в следующем году прочат важную роль в преобразованиях бизнеса.

1. Искусственный интеллект. ИИ стоит на первых местах практически во всех прогнозах. Несмотря на опасения, что машины отнимут рабочие места у людей, пока благодаря ему компьютеры стали выполнять за людей широкий спектр работ. ИИ-решения способны и автоматически создавать метаданные для звукозаписей с возможностью поиска по ним, и обеспечивать кибербезопасность, анализируя в реальном времени массивы данных о поведении компонент корпоративной сети и выдавая рекомендации по решению возникающих проблем.

2. Кроме того ИИ — основа текстовых и голосовых чат-ботов, пользующихся технологиями обработки естественного языка и анализа тональности высказывания, которые, по прогнозам экспертов, уже в этом году будут внедрены 40% компаний сервисной отрасли. Высокие темпы развития технологий синтеза и понимания речи недавно продемонстрировал голосовой ассистент Google Duplex,собеседники которого не поняли, что имеют дело с машиной.

3. В том же ряду стоят средства роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся действия пользователей. Причем если первоначально предполагалось, что они будут делать исключительно «механическую» работу — скажем, переносить данные из одной таблицы в другую, — то в последнее время они очень быстро «умнеют» и готовы выполнять контрольные функции и даже раздавать простые, повторяющиеся задания. Неудивительно, что, по оценке Gartner, соответствующий сегмент рынка корпоративного ПО растет очень быстро — за прошлый год он увеличился на 63% до $846 млн, а в этом году, как ожидается, достигнет $1,3 млрд.

На решения в области искусственного интеллекта в 2020 г. возлагают особые надежды

Некоторые эксперты полагают, что внедрение программных роботов — это лишь первая стадия более общей тенденции «стратегической автоматизации»: применения ИИ для сквозной автоматизации «ручных» бизнес-процессов на предприятии.

4. Методологию Agile, изначально использовавшуюся разработчиками ПО, перенимают и бизнес-структуры. Взаимодействие в географически распределенных командах обеспечивается средствами конференц-связи, которая переживает новый подъем. Не так давно специалисты Массачусетского технологического института провели опрос примерно в трех сотнях компаний, выясняя, какие технические средства помогают создавать наилучшие условия работы сотрудников, и на первое место среди ответов неожиданно вышло видео: инвестиции в видеотехнологии способствуют инновации, слаженному взаимодействию и росту продуктивности.

В дальнейшем эффект присутствия при взаимодействии по видео станет еще более глубоким благодаря технологиям дополненной и виртуальной реальности, предсказывают в МТИ. Соответственно, весьма вероятно и возобновление роста популярности средств объединенных коммуникаций, которые раньше страдали от проблем с надежностью. У новых решений прежних недостатков уже нет, появились новые удобные возможности взаимодействия, в том числе в режиме обмена контентом.

5. Также среди влиятельных технологических течений эксперты упоминают DataOps. Сам этот термин впервые был предложен всего пять лет тому назад в блоге IBM, и сегодня под ним понимают процессно-ориентированную методологию организации работы групп аналитиков и исследователей данных, направленную на повышение качества аналитических сведений и ускорение их получения. Помимо принципов организации деятельности, черпающих идеи из Agile-разработки, DataOps опирается на управление данными при помощи средств машинного обучения и искусственного интеллекта. На сегодня, по данным Gartner, DataOps внедрили лишь меньше 1% участников адресуемого рынка, но аналитики убеждены, что этим организациям гарантировано большое конкурентное преимущество.

6. Вокруг сетей 5G раздута большая шумиха, на них возлагаются большие надежды, хотя работа над стандартами еще не завершена, и до развертывания сетей в общегосударственных масштабах еще могут пройти годы. Тем не менее, в отдельных организациях уже планируют стратегии внедрения систем связи 5G, которые обещают скорость передачи к абоненту и от него на скорости до 20 Гбит/с и до 10 Гбит/с соответственно, а также возможность сохранения соединения при передвижении со скоростью до 500 км/ч.

7. Стандартизация 5G сулит рост применения систем интернета вещей и периферийных вычислений и соответствующее резкое возрастание доступных для анализа потоков данных, к чему предприятиям придется подготовиться путем развертывания надежных архитектур поточной обработки. По информации ассоциации CompTIA приблизительно в трети компаний уверены, что стратегии в области интернета вещей способны обеспечить рост выручки за счет увеличения объемов производства, монетизации данных и продажи продуктов в виде сервисов.

8. Растет интерес к контейнерам и микросервисам, как к технологиям, позволяющим быстро разрабатывать высокомасштабируемые программные системы, в особенности облачные и предназначенные для решений на базе интернета вещей. В частности, широко внедряется Kubernetes, система с открытым кодом, позволяющая автоматизировать развертывание контейнеров и управление ими.

9. Опросы, проведенные Gartner в этом году, свидетельствуют о начале широкого применения «цифровых двойников» — продуктов, процессов и систем, позволяющих контролировать состояние «исходных» физических объектов и предсказывать возможные проблемы до того, как они возникнут. По общему мнению, в ближайшие годы начнут появляться цифровые близнецы организаций, которые позволят вести мониторинг компаний в целом, а не их отдельных систем.

10. И, наконец, что касается блокчейна, вокруг которого тоже немало шума. Возможностей заработать на первичных предложениях монет (ICO) все меньше, но ширится применение распределенных реестров в цепочке поставок, финансовой отрасли и не только, в том числе на базе платформ с открытым кодом, таких как Hyperledger Fabric.