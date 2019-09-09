Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа

На конференции next@acer, прошедшей в Берлине, компания представила масштабное обновление линейки ConceptD для людей творческих профессий. Кроме того, были показаны игровые и сверхлегкие ноутбуки, а также геймерское кресло.

Компания Acer подготовила масштабное обновление линейки ConceptD для людей творческих профессий. Серия устройств, ориентированная на художников, монтажеров, дизайнеров и фотографов, впервые вышедшая в апреле 2019 г., стала еще разнообразнее за счет целого ряда новых моделей ConceptD Pro — производительных ноутбуков с профессиональными дискретными видеокартами Nvidia Quadro для работы с графикой и инженерным ПО.

Все устройства бренда ConceptD ориентированы на создателей контента на Windows, которым нужны мощные машины. Они способны обеспечить требуемый уровень производительности в редакторах любой сложности.

Также в рамках конференции были продемонстрированы новые игровые ноутбуки Predator, киберспортивная платформа Planet9, геймерское кресло Predator Thronos Air и ультралегкий Swift 5 нового поколения.

Высокопроизводительные новинки ConceptD

Ноутбуки ConceptD Pro и мониторы ConceptD — новые представители семейства ConceptD для профессионалов. В них реализованы все характерные особенности серии — как технические, так и дизайнерские. Все новинки располагают престижным сертификатом Pantone Validated, получить который очень непросто, и заводской калибровкой матриц. Также они могут похвастаться выдающейся точностью цветопередачи Delta E <1.

Ноутбуки ConceptD Pro — новые представители семейства ConceptD

Ноутбуки ConceptD Pro созданы в рамках программы Nvidia RTX Studio, запущенной в мае 2019 г. Это комплексная программа, которая включает выпуск портативных рабочих станций нового поколения для профессионалов и распространение специализированных сертифицированных драйверов для стабильной работы лэптопов в профессиональных приложениях.

В ConceptD 9 Pro используется профессиональная видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000

Старшая модель в серии — это ConceptD 9 Pro. В ноутбуке используются профессиональная видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000 с 16 ГБ памяти, оперативная память DDR4 32 ГБ и сенсорный 4К-дисплей с диагональю 17,3 дюйма, размещенный на особых шарнирах. Эти шарниры позволяют поворачивать экран, откидывать его и даже класть горизонтально, чтобы обеспечивать максимально комфортную работу всех членов команды. Дисплей поддерживает управление стилусом Wacom EMR (входит в комплект, на корпусе есть магнитное крепление). Стилус позволяет использовать экран ноутбука в качестве планшета для рисования или блокнота для записей и быстрых заметок.

ConceptD 7 Pro — облегченная версия старшей модели, сохранившая всю ее мощь, «похудевшая» до 2,1 кг и получившая невероятно тонкий для своего класса 17,9-мм корпус. По производительности ноутбук не уступает старшей модели благодаря наличию тех же комплектующих: видеокарты Nvidia Quadro RTX 5000, процессора Core i7 и памяти DDR4 32 ГБ. Экран ConceptD 7 Proс диагональю 15,6 дюйма в сочетании со сниженной общей массой позволяет комфортно использовать его за пределами рабочего места.

Ноутбук ConceptD 5 Pro, третий представитель нового семейства, доступен в модификациях с экраном на 15,6 и 17,3 дюйма. В обоих случаях целевая аудитория лэптопа — это представители творческих профессий, что отражено в поддержке дисплеем высокого разрешения 4К и наличии профессионального видеоускорителя Quadro RTX 3000. Фактически, это автономная мобильная рабочая станция для дизайнеров, моделлеров и аниматоров, собранная в прочном металлическом корпусе.

Ноутбуки ConceptD 3 Pro и ConceptD 3

ConceptD 3 Pro — новый ноутбук, представленный на IFA 2019. Самый доступный в линейке, он при этом демонстрирует достойную производительность при работе с графикой — это заслуга видеокарты Quadro T1000.

Вместе с Pro-серией Acer выпустила и обновленную версию лэптопа ConceptD 5, а также полностью новую модель ConceptD 3. Это лэптопы в классическом форм-факторе, как и старшие модели, работающие практически бесшумно и оснащенные процессором Core i7 девятого поколения. Но, в отличие от них, здесь применены игровые дискретные ускорители Nvidia GeForce GTX 2060 (в ConceptD 5) и GeForce GTX 1650 (ConceptD 3), тоже обеспечивающие высокий уровень производительности. Ноутбук ConceptD 5, как и 5 Pro, выпускается с экранами в 15,6 и 17,3 дюйма по диагонали.

Практически невесомый ультрабук

Еще одна новинка Acer — это обновленный ноутбук Swift 5. С момента своего первого появления этот ультрабук считался самым легким среди всех существующих 14-дюймовых моделей, и обновление ничуть не помешало ему сохранить этот статус: благодаря корпусу из специального литий-магниевого сплава его масса не превышает 990 гр. Что немаловажно, при столь небольшом весе в ноутбуке установлена дискретная видеокарта — Nvidia GeForce MX250, которая дополнила мощный процессор Intel Core i7-1065G7 десятого поколения.

Обновленный ноутбук Swift 5

Толщина Acer Swift 5, как и его вес, — минимальна, не больше 14,95 мм в самом широком месте. Также следует отметить экран ноутбука — у Acer получилось максимально уменьшить толщину его рамок, но при этом сохранить полноценную веб-камеру над матрицей. В результате дисплей, основанный на IPS-панели с разрешением Full HD, занял 86,4% площади панели, за счет чего удалось сделать ноутбук столь компактным. Применение в Swift 5 современных энергоэффективных компонентов, включая процессор десятого поколения и твердотельный накопитель, позволило повысить его автономность без прироста массы — батарея обеспечивает ноутбуку до 12,5 часов работы без подзарядки, а всего за полчаса ее можно зарядить еще на 4,5 часа работы.

Киберспортивная платформа и другие геймерские новинки Acer Predator

Acer не перестает удивлять своим умением делать оригинальные и до мелочей продуманные геймерские ПК, ноутбуки и периферию. Линейка игровых устройств Predator пополнилась лэптопом Triton 300 — совершенно новым продуктом, который, несмотря на свою производительность, оказался в меру тонким и легким. Алюминиевый корпус модели весит всего 2,3 кг, процессор работает в тандеме с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 и 16 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 Гц (с возможностью расширения до 32 ГБ). 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и узкими рамками поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика всего в 3 мс.

Линейка игровых устройств Predator пополнилась лэптопом Triton 300

Вместе с ним был представлен и обновленный ноутбук Predator Triton 500 с невероятно высокой частотой обновления экрана — 300 Гц! Мощный игровой ноутбук с толщиной корпуса всего 17,9 мм и весом 2,1 кг отличается прочным цельнометаллическим каркасом и узкими рамками вокруг экрана — всего 6,3 мм.

Кресло Predator Thronos Air

Игровое кресло Predator Thronos Air ориентировано на хардкорных геймеров, и это даже не просто кресло, а своего рода полноценная игровая «кабина» с конструктивными элементами из высокопрочной стали. В ее составе, помимо непосредственно сиденья с функцией массажа и регулировкой наклона спинки, есть кронштейн для трех мониторов с настройкой высоты и модульный стол. За креслом находится специальная платформа для размещения системного блока практически любых размеров, а само кресло можно кастомизировать путем установки дополнительных модулей.

Для тех геймеров, кто видит себя в киберспорте, Acer создала киберспортивную платформу следующего поколения Planet9. Она представляет собой открытое сообщество игроков, в котором они могут создавать свои команды и тренироваться для достижения высоких результатов в выбранной дисциплине и подготовки к соревнованиям профессионального уровня.

Игроки могут организовывать группы по интересам, добавлять друзей, общаться с командой в чат-румах и даже учиться у профессиональных игроков, которые будут выступать в роли тренеров. Сама же платформа призвана обеспечить честную конкуренцию, равные стартовые возможности и, конечно, почет и уважение лучшим игрокам. Запуск Planet9 состоится в 2020 г.