ИТ-директора SMB-сектора переходят в статус бизнес-партнеров

Высокая гибкость и лучшая адаптивность к изменяющимся условиям рынка – одни из основных преимуществ малого и среднего бизнеса перед крупными компаниями. Максимально эффективно воспользоваться ими в конкурентной борьбе помогают грамотно подобранные ИТ-решения. При этом роль ИТ-специалиста в компании меняется: он превращается в генератора идей по повышению производительности бизнеса.

Переход к новой схеме взаимодействия ИТ-функции организации с бизнесом – общий тренд цифровой трансформации. Классический подход «заказчик-исполнитель» уступает место партнерским отношениям. При этом основное требование бизнеса к ИТ – быстрое достижение видимого результата.



«Я заинтересована как можно быстрее выдавать наиболее качественный продукт. У нас достаточно быстрый бизнес, поэтому мы должны оперативно ловить тренды, которые происходят на рынке не только в ИТ, но и других областях», – рассказывает Мария Минчакова, ИТ-директор первой в России коалиционной программы лояльности Mnogo.ru.



Для того чтобы соответствовать новой роли, прежде всего необходимо снизить нагрузку от рутинных функций ИТ. Обеспечение работоспособности инфраструктуры хранения и передачи данных, обустройство рабочего места сотрудников, закупка ПО и расходных материалов, первая линия поддержки пользователей – весь «джентельменский набор» системных администраторов успешно отдается на откуп облачным сервисам, которые предлагают не только место для хранения данных, но и полноценные веб-версии офисных приложений. Кроме того, согласно экспертным оценкам в обзоре CNews «Рынок ИТ-услуг 2017», переход в облака позволяет в среднем снизить расходы организации на 14–15% и более.



Фото: Depositphotos Весь «джентельменский набор» системных администраторов успешно отдается на откуп облачным сервисам.

«Так как организация у нас небольшая, за ИТ и все что с этим связано отвечаю я один. Мы перешли на Office 365, почту Exchange Online, встроенные антивирус с шифровальщиком и серверы», – говорит Денис Шевченко, системный администратор «Мегахимторг». ИТ-инфраструктура не успевала за темпами роста компании и вскоре перестала удовлетворять требованиям бизнеса. Сегодня основные бизнес-процессы компании завязаны на электронную почту, сайт, учетную систему «1С» и работу с документами. Перед ИТ ставилась задача не просто обеспечить бесперебойность их работы и доступность сервисов из любой точки, но и заложить потенциал для роста бизнеса. «Сейчас вся инфраструктура находится в облаке, и мои затраты как системного администратора минимальны», – заключает эксперт.



Согласно данным обзора CNews «Облачные сервисы 2017» на рынке среднего и малого бизнеса преобладает спрос на SaaS, так как это связано с меньшими рисками и позволяет сохранить гибкость бизнеса. Часто такие компании – это головной офис и сотрудники, работающие удаленно, или несколько представительств в разных городах. Облачные SaaS-решения обеспечивают комфортную и эффективную совместную работу с предсказуемым результатом.



«Это известная история форматирования: загружаешь в Suite красивый, «вылизанный» документ, а потом тратишь кучу времени, чтобы «причесать» его там. Мы перешли на Office 365. Сейчас человек нажимает кнопку и получает файл в приемлемом формате сразу в облаке с общим доступом. Потому что все-таки Microsoft – лидер в сегменте бизнес-приложений», – делится опытом Мария Минчакова.



Сегодня бизнесу приходится считаться с изменившейся психологией персонала. Молодые специалисты легко воспринимают изменения и готовы потратить силы на обучение, если в итоге работать станет комфортнее, а результат – лучше. При этом современные сотрудники офисов все больше хотят быть мобильными: электронная почта проверяется и отправляется со смартфонов, проекты обсуждаются в официальных или полуофициальных чатах в мессенджерах. Личное общение переходит в цифровую форму. Так в компании Mnogo.ru стояла задача перевести не только внутренние, но и внешние коммуникации в единую среду. Выбор был сделан в пользу Microsoft Teams.

Фото: Depositphotos Молодые специалисты легко воспринимают изменения и готовы потратить силы на обучение, если в итоге работать станет комфортнее, а результат – лучше.

«Передо мной стояла задача замены обычного Skype для коммуникации внутри отдела. Мы рассматривали различные варианты, тот же Slack. Но пришли к выводу, что раз уж вошли в облако, то глупо использовать Skype, если есть MS Teams, который позволяет создавать рабочие группы, устраивать онлайн собрания; публиковать в рамках рабочего пространства команды новости и общие документы. Плюс мы устанавливаем для наших партнеров коммуникационную среду, скоро туда можно будет подключать, например, переписку из Outlook», – рассказывает Мария Минчакова.

Не так давно ИТ-специалистам приходилось преодолевать значительное «сопротивление среды»: с одной стороны пользователи не хотели изменений, с другой – руководство не понимало выгод от того или иного внедрения. Сейчас владельцы бизнеса стали более гибкими в принятии решений: экономически обоснованный ИТ-проект имеет большие шансы на реализацию. Недавнее исследование BSA показало, что компании предпринимающие практические шаги на пути улучшения управления программным обеспечением с применением методологии SAM могут рассчитывать на прирост прибыли вплоть до 11%.



«Бизнесу нужно понимать, во что он инвестирует. Если я прошу потратить деньги, то за эти деньги я должна что-то дать взамен. Здесь очень помогает наш партнер SysSoft, коллеги большие профессионалы в вопросах интеграции облачных решений, регулярно проводят для нас семинары и консультации, – комментирует Мария Минчакова. – При этом, конечно, хочется получить идеальную ИТ-инфраструктуру – чтобы все работало, а я сидела с коктейлем на пляже. Если вам ИТ-директор скажет что-то другое, то бойтесь его».



В ближайшие годы конкуренция в сфере малого и среднего бизнеса будет только расти: перед Правительством поставлена задача увеличения доли СМБ в экономике страны до 40% к 2024 г. (сегодня – 22,3%). Это значит, что внедряемые ИТ-решения должны обеспечивать максимальную гибкость и адаптивность к изменяющейся внешней среде, снижать затраты и совершенствовать бизнес-процессы. Переход на Office 365 в этой связи выглядит оптимальным решением: использование «облака» обеспечивает быстрое развертывание ПО и снижает нагрузку с точки зрения обслуживания. Привычные приложения упрощают работу пользователя и гарантируют предсказуемый результат при совместной работе. А широкий спектр взаимно интегрированного ПО, доступного «из коробки», позволяет подстраиваться под требования различных сегментов бизнеса.

