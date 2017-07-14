IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS
Поставки SaaS и IaaS растут опережающими темпами по отношению к остальному ИТ, при этом рынок инфраструктуры как сервиса значительно уступает аренде ПО в объемах, но поставки в этом сегменте растут в три раза быстрее, чем SaaS. Рынок аренды программного обеспечения из удаленного ЦОДа постепенно переходит в зрелую фазу развития и впервые демонстрирует динамику, сходную со средними показателями рынка ИТ, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews IaaS и CNews SaaS.
Результаты рейтинга CNews IaaS показывают, что продажи инфраструктуры как сервиса растут высокими темпами. По итогам 2016 г. выручка 10 крупнейших поставщиков выросла на 68% с 3,8 млрд до [Знак рубля] 6,4 млрд, что примерно соответствует темпам роста в предыдущем 2015 г. (тогда поставки увеличились на 65%). Огромные темпы роста объясняются тем, что рынок достаточно молод, а рост с нуля всегда велик. При этом потенциальные потребители уже достаточно хорошо осведомлены о том, как работают облака и в чем заключаются их преимущества, чтобы приступить к их непосредственному внедрению. Сложности в экономике также способствуют переходу на данный формат потребления ИТ.