IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS

Поставки SaaS и IaaS растут опережающими темпами по отношению к остальному ИТ, при этом рынок инфраструктуры как сервиса значительно уступает аренде ПО в объемах, но поставки в этом сегменте растут в три раза быстрее, чем SaaS. Рынок аренды программного обеспечения из удаленного ЦОДа постепенно переходит в зрелую фазу развития и впервые демонстрирует динамику, сходную со средними показателями рынка ИТ, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews IaaS и CNews SaaS.

Результаты рейтинга CNews IaaS показывают, что продажи инфраструктуры как сервиса растут высокими темпами. По итогам 2016 г. выручка 10 крупнейших поставщиков выросла на 68% с 3,8 млрд до [Знак рубля] 6,4 млрд, что примерно соответствует темпам роста в предыдущем 2015 г. (тогда поставки увеличились на 65%). Огромные темпы роста объясняются тем, что рынок достаточно молод, а рост с нуля всегда велик. При этом потенциальные потребители уже достаточно хорошо осведомлены о том, как работают облака и в чем заключаются их преимущества, чтобы приступить к их непосредственному внедрению. Сложности в экономике также способствуют переходу на данный формат потребления ИТ.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2017

№2016 Название компании Выручка от оказания услуг SaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2016/2015, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 СКБ Контур 8 600 000 23% н/д
2 Softline 1 797 140 74% 3%
3 Манго Телеком (1) 1 688 484 20% 100%
4 B2B-Center 1 364 641 18% 100%
5 Корус Консалтинг СНГ 1 056 597 35% 99%
6 Ай-Теко 676 950 185% 5%
7 МойСклад* 600 000 52% н/д

CNews Analytics, 2017

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Крупнейшие поставщики IaaS в России 2017

№ 2016 Название сервиса/ компании Выручка от оказания услуг IaaS в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки 2016/2015, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
1 ИТ-Град 1 157 280 35% 76%
2 DataLine 1 095 000 117% 22%
3 Крок 957 356 43% 3,4%
4 Softline 751 660 105% 1,3%
5 Ай-Теко 723 645 17% н/д
6 OnCloud.ru 516 000 57% 35%
7 Cloud4Y 423 390 39% 60%

CNews Analytics, 2017

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Никита Дергилев
Техносерв Cloud

Рост IaaS провоцирует переход к гибридным облакам

О том, как развивается российский облачный рынок, что такое платформа «Техносерв Cloud» и какие новые возможности получил заказчики в связи с ее появлением на рынке в интервью CNews рассказал Никита Дергилев, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».

Рынок активно растет, темпы роста по разным оценкам варьируются от 15 до 30% в год, при этом быстрее всего растет сегмент IaaS. Если говорить про модель потребления услуг, то она зависит от потребностей заказчика. Если заказчику достаточно стандартных средств, доступных по модели SaaS, конечно, этот выбор чаще будет оптимальным. Если требуется кастомизация, нужно идти в PaaS или IaaS. Судя по заказчикам «Техносерв Cloud», часто речь идет о гибридных решениях.

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Николай Фокин
Cloud4Y

Все больше и больше клиентов переносят в облако критичные приложения

О том, как наиболее эффективно и с наименьшими затратами обеспечить соответствие ИТ-инфраструктуры требованиям 152-ФЗ и 242-ФЗ, в интервью CNews рассказал Николай Фокин, генеральный директор Cloud4Y.

В 2016 и 2017 году серьезным толчком к развитию облачного рынка, в частности IaaS услуг стали 242–ФЗ и 152–ФЗ. Использование облаков позволяет российским и иностранным компаниям, которые имеют представительства в нашей стране, существенно сократить расходы на создание ИТ-инфраструктуры, соответствующей требованиям этих законов.

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Кирилл Богданов
Аэрофлот

«Аэрофлот» планирует к 2020 году перевести в облако примерно 80–90% своей ИТ-инфраструктуры

Без цифровой экономики Россия станет неконкурентоспособной уже в ближайшее время. Для ее создания необходимо сосредоточиться не на том, чтобы создавать отечественные аналоги уже существующих в мире решений, а на разработке собственных продуктов в инновационных областях, таких как большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект. О месте крупнейшего российского авиаперевозчика в этом процессе в интервью CNews рассказал Кирилл Богданов, ИТ-директор «Аэрофлот».

Конечно, с этим трудно не согласиться. Но я бы добавил, что это не только революция больших данных, но и революция методов их обработки. Огромную роль будут играть машинное обучение, искусственный интеллект и новые подходы к разработке, такие как Agile, а также использование инноваций в совершенно неожиданных для нас средах.

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