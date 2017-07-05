Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках
В 2016 г. отечественный рынок ИТ-услуг продолжил работать в режиме экономии. Небольшой рост выручки, номинированной в рублях, остался в пределах официальной инфляции, в долларовом исчислении рынок вообще показал спад. Бизнес не спешит инвестировать в новые проекты, сосредоточившись на модернизации ИТ-инфраструктуры. Растет спрос на комплексный подход и бизнес-компетенции ИТ-поставщиков. При этом крупные проекты разбиваются на более мелкие задачи, решение которых даст быстрый возврат инвестиций. Однако, по предварительным оценкам, 2017 г. станет началом стабильного роста, особые надежды эксперты возлагают на облачные сервисы.
Согласно данным исследовательской компании IDC, в денежном выражении объем российского рынка ИТ-услуг в 2016 г. составил $4,27 млрд – на 5,3% меньше по сравнению с 2015 г. Однако в рублевом эквиваленте рынок вырос на 3,6%.
«В 2016 году, как и в 2015, мы видим разнонаправленное движение в зависимости от валюты, в которой оценивается рынок. В долларах – рынок не намного, но сократился, в рублях, наоборот, увеличил объем, – комментирует Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас». – Однако разброс уже не такой большой, как раньше, он в пределах 5% в ту и в другую сторону. А учитывая сопоставимый уровень инфляции в России, в 2016 году объем рынка, по сути, остался неизменным».