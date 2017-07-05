Стагнирующий рынок ИТ-услуг ищет роста в облаках

В 2016 г. отечественный рынок ИТ-услуг продолжил работать в режиме экономии. Небольшой рост выручки, номинированной в рублях, остался в пределах официальной инфляции, в долларовом исчислении рынок вообще показал спад. Бизнес не спешит инвестировать в новые проекты, сосредоточившись на модернизации ИТ-инфраструктуры. Растет спрос на комплексный подход и бизнес-компетенции ИТ-поставщиков. При этом крупные проекты разбиваются на более мелкие задачи, решение которых даст быстрый возврат инвестиций. Однако, по предварительным оценкам, 2017 г. станет началом стабильного роста, особые надежды эксперты возлагают на облачные сервисы.

Согласно данным исследовательской компании IDC, в денежном выражении объем российского рынка ИТ-услуг в 2016 г. составил $4,27 млрд – на 5,3% меньше по сравнению с 2015 г. Однако в рублевом эквиваленте рынок вырос на 3,6%.

«В 2016 году, как и в 2015, мы видим разнонаправленное движение в зависимости от валюты, в которой оценивается рынок. В долларах – рынок не намного, но сократился, в рублях, наоборот, увеличил объем, – комментирует Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас». – Однако разброс уже не такой большой, как раньше, он в пределах 5% в ту и в другую сторону. А учитывая сопоставимый уровень инфляции в России, в 2016 году объем рынка, по сути, остался неизменным».

CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017

№ 2016 Компания Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2016 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2016/2015, % Выручка компании от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2016 г., ₽тыс. с НДС
1 Ланит 40 563 350 19,1% 15 889 433
2 Техносерв 24 123 451 5,7% н/д
3 Крок 20 380 972 10,3% 8 411 793
4 ITG (Inline Technologies Group) 17 147 480 2,7% 6 202 280
5 Компьюлинк 15 953 341 10,4% н/д
6 Ай-Теко 14 580 001 21,2% 4 314 490
7 AT Consulting 11 279 215 24,2% 6 193 182

CNews Analytics, 2017

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CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017

№ 2016 Название Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2016 г., ₽тыс. с НДС Рост 2016/2015, % Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2016 г.
1 Ланит 15 461 439 28,5% 13,5%
2 Техносерв 11 642 187 7,1% 22,2%
3 Maykor 10 234 068 -3,7% 100%
4 Инфосистемы Джет 7 223 968 25,2% 37,7%
5 Крок 6 842 864 13,8% 24%
6 ICL-КПО ВС (1) 5 860 802 20,6% 63%
7 Форс 5 528 249 94% 52%

CNews Analytics, 2017

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Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг

Исследование рынка ИТ-услуг за 2016 г. показало, что поставщики научились не просто играть по новым правилам, но даже выигрывать в условиях нестабильной экономики. Суммарная выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие ИТ-консультанты России» выросла на 9%, в то время как «Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России» прибавили сразу на 20%. Основную долю рынка в каждом рейтинге по-прежнему делят между собой представители топ-10. Однако сформировавшиеся тренды – комплексность услуг, запуск отложенных проектов и импортозамещение – позволяют другим игрокам активно продвигаться вверх.

По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. После серьезного падения в 2015 г., когда выручка сократилась на 19%, отечественный рынок ИТ-услуг начинает постепенно приходить в себя. Однако достигнуть показателей 2014 г. ему пока не удалось. Тем не менее лидеры рейтинга позитивно смотрят в будущее. «Рынок ИТ-услуг на сегодняшний день уже стабилизировался и приспособился к новым экономическим реалиям. Это позволяет предполагать, что в ближайшие годы данный сегмент укрепит свои позиции», – считает Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor.

Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в топ-10 рейтинга CNews. Остальные участники делят между собой лишь его пятую часть. Отметим, что доля лидеров сохраняется в пределах 72–79% уже на протяжении последних пяти лет.

Георгий Михайлов
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