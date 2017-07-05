Рынок ИТ-услуг 2017

Внешне отечественный рынок ИТ-услуг в 2016 г. выглядит стабильно: слабый рост при незначительном снижении динамики. Однако за этими цифрами скрываются серьезные внутренние изменения. Компании пересмотрели свои подходы к методике ведения проектов и «едят слона по кускам» – дробят глобальные задачи на более мелкие, но приносящие быструю отдачу. Тренд на цифровую трансформацию также заставляет меняться поставщиков и предлагать клиентам комплексный подход и компетенции, а не просто ИТ-услуги.

29.11.2017