ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года

За 3 года существования ИКТ-кластер Калужской области превратился в крупный центр развития информационных технологий. Сегодня в нем зарегистрировано более 120 ИТ-компаний как регионального, так и федерального уровня. ИКТ-кластер стал центром подготовки специалистов и проведения хакатонов для молодых разработчиков.

Кластер информационно-коммуникационных технологий Калужской области (ИКТ-кластер) был создан в 2013 г. На первом этапе в него вошли более 50 региональных предприятий ИТ-сферы. Тогда же было принято решение о создании клуба ИТ-директоров, который должен стать площадкой для профессионального общения топ-менеджмента отрасли, клиентов с заказчиками. «Одна из главных задач кластера — собрать в одном месте лучшие ИТ-компетенции и «переплестись всем аутсорсингом», раскрыть участникам свои возможности и реализовать совместные инвестиционные проекты, — рассказывал CNews Игорь Чернин, директор компании «Калуга Астрал» и председатель правления ИКТ- кластера. – У кластера две ноги: одна – в Калуге, другая – в Обнинске. Наша задача объединить под его эгидой 200-250 региональных компаний ИТ-сферы и принять участие в федеральных проектах и конкурсах». Еще одна задача – подготовка ИТ-кадров. Для этого на базе ИТ-центра «Астрал» в Калуге была открыта первая детская ИТ-школа.

День сегодняшний

По итогам 2015 г. в кластере было зарегистрировано 107 компаний. Сегодня их уже 121. Это не только региональные игроки, но и лидеры российского ИКТ-рынка, такие как EPAM Systems, «АйТи», «ALT Linux», «Крафтвэй», и др. «Кластер информационно-телекоммуникационных технологий – уникальное сообщество. Среди организаций, которые в него входят, есть и учебные заведения, и операторы связи, и компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, и те, кто занимается «железом» и сетями, системами безопасности, – говорит Владимир Кириллов, председатель Экспертного совета ИКТ-кластера, директор по исследованиям и развитию НПФ «Эверест». – То есть, представлены практически все направления ИТ-отрасли. А это значит, что среди них мы можем найти экспертов почти по любым «айтишным» проблемам и попросить их поучаствовать в рассмотрении того или иного вопроса».

Круглый стол «Дорожная карта продвижения ИТ- продуктов и услуг МСП Калужской области»

Экспертный совет ИКТ-кластера принимал участие в разработке стратегии Министерства развития информационного общества Калужской области, а также подготовил ряд документов по информатизации других региональных органов власти, таких как Минтруда, Министерство тарифного регулирования и др. Также по его инициативе началась разработка единых стандартов, которые помогут сформулировать «типовые» требования при закупке оборудования, ПО и расходных материалов для госучреждений.

Одним из важнейших направлений работы кластера является подготовка кадров для ИТ-отрасли. В 2016 г. продолжилась работа по организации стажировки студентов калужских вузов в компании «Калуга Астрал», а также на других предприятиях ИКТ-кластера. Одновременно обсуждается вопрос о постройке «Дома айтишника», в котором смогут получить квартиры наиболее ценные молодые ИТ-специалисты. «На сегодняшний день ИТ-отрасль испытывает жесточайший кадровый дефицит. Кадры брать просто неоткуда, особенно программистов, проект-менеджеров и специалистов по защите информации. Оффшорное программирование хлынуло к нам на ИТ-рынок, – говорит Игорь Чернин. – Если мы будем конкурентными в предложении жилья, никакое оффшорное программирование нам не страшно».

Игорь Чернин: Одна из главных задач кластера — собрать в одном месте лучшие ИТ-компетенции и «переплестись всем аутсорсингом»

В ИТ-центре «Калуга Астрал» уже несколько лет работает бесплатная ИТ-школа, которую посещают более 150 юных программистов. С 1 сентября 2016 г. Началась работа по созданию на базе 13-й средней школы ИТ- лицея. На первом этапе были сформированы две группы для углубленного изучения ИТ-дисциплин из учеников 8 и 10 классов. По словам Игоря Чернина, ИТ-лицей в Калуге, а затем в Обнинске – главные проекты кластера на ближайшие 5–6 лет. В дальнейших планах – развитие программ инженерного образования по схеме «Школа — вуз — предприятие», которая подразумевает организацию дополнительных курсов по программированию для школьников, регулярное проведение коммуникационных сессий и конкурсов, привлечение инвестиций в образовательные проекты путем создания специального фонда, а также сотрудничеству с Агентством стратегических инициатив в рамках Национальной технологической инициативы.

Калужский ИКТ-кластер уже несколько лет является центром проведения хакатонов для молодых разработчиков. Пятый хакатон, состоявшийся в 2016 г., был объединен с финалом регионального этапа конкурса «Телеком Идея – Центр», проводимого МТС. Шесть его победителей получили возможность отправиться на финальный этап всероссийского конкурса.

Круглый стол «Государственная политика в сфере информационно-коммуникационных технологий». Слева направо: Герман Клименко, советник Президента РФ, Дмитрий Разумовский, министр экономического развития Калужской области, Игорь Чернин, председатель правления ИКТ-кластера Калужской области

Калужский ИКТ- кластер становится центром притяжения для ИТ компаний всего региона, на его базе при поддержки Агентства инновационного развития – центра кластерного развития Калужской области проводятся круглые столы, обучающие семинары, проходят встречи с учителями и школ преподавателями Калужских вузов.

В ноябре 2016 г. на площадке ИТ-Центра «Калуга Астрал» впервые прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по направлению Web дизайн. Во время чемпионата были проведены экскурсии для более чем 1000 учеников калужских школ. Мероприятие было направлено на поиски талантливой молодежи в регионе и знакомству молодежи с реальной работой ИТ специалистов. В начале декабря проведено соревнование среди школьников по информационной безопасности ИТ-квест.

Планы на будущее

В 2017 г. начнется строительство второй очереди ИТ-Центра «Калуга Астрал». Четырехэтажное здание площадью не менее 4 тыс. кв. м планируется сдать в эксплуатацию не позднее середины 2018 г. Оно будет соединено теплым переходом с первой очередью ИТ-Центра.



Проект второй очереди ИТ- центра «Калуга Астрал»

По словам Игоря Чернина, в новом помещении будет открыт Учебный центр по подготовке и переподготовке ИТ- специалистов, а также есть планы по выделению помещения под детский сад на 75 детей сотрудников компании. «Это, по сути, «Русская Америка»: родители и дети будут работать и воспитываться в одном здании! Ничего подобного у нас не было, – говорит он. – Не сомневаюсь, что Калужская область и дальше сохранит и приумножит прочные позиции в развитии рынка информационных технологий. И большая роль в этом принадлежит ИКТ-кластеру и заинтересованной совместной работе всех его партнерских предприятий».

Наталья Рудычева