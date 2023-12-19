Информационная безопасность 2023
В 2022 г. российская отрасль ИБ столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые включали «ковровые бомбардировки» российской инфраструктуры хакерами и уход с рынка ведущих глобальных брендов средств защиты информации. Все это накладывалось на дефицит квалифицированных кадров в отрасли — нехватка ИБ-специалистов составляет десятки тысяч человек. В этой ситуации российская индустрия защиты информации продемонстрировала рекордный рост, обусловленный необходимостью в срочном порядке замещать продукцию ушедших вендоров. В 2023 г. российский рынок стабилизировался — темпы роста отрасли замедляются, хотя и остаются высокими. По большинству позиций от продукции западных производителей удалось отказаться, хотя чтобы полностью заменить решения из «недружественных» стран потребуется еще несколько лет. Одним из приоритетных направлений развития будет сектор ИБ-услуг, что позволит компенсировать недостаток кадров в отрасли.
19.12.2023
Рынок ИБ «импортозаместился» за исключением межсетевых экранов
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Российский рынок ИБ столкнулся с необходимостью одновременно бороться с беспрецедентным количеством кибератак, решать проблему нехватки квалифицированных специалистов и заниматься импортозамещением в режиме цейтнота. В целом, отрасли удалось справиться с испытаниями, хотя стоимость средств защиты информации (СЗИ) в некоторых сегментах кратно увеличилась, а отказаться полностью от продукции ушедших вендоров в одночасье не получилось из-за незрелости отечественных решений в области сетевой безопасности.
Российский рынок ИБ столкнулся с необходимостью одновременно бороться с беспрецедентным количеством кибератак, решать проблему нехватки квалифицированных специалистов и заниматься импортозамещением в режиме цейтнота. В целом, отрасли удалось справиться с испытаниями, хотя стоимость средств защиты информации (СЗИ) в некоторых сегментах кратно увеличилась, а отказаться полностью от продукции ушедших вендоров в одночасье не получилось из-за незрелости отечественных решений в области сетевой безопасности.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для зашиты информации
|№ 2022
|Название компании
|Выручка ИБ в 2022 г., тыс. ₽, c НДС
|Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС
|Рост выручки ИБ 2022/2021, в %
|1
|Лаборатория Касперского*(1)
|27 400 000
|17 200 000
|59,3%
|2
|Цитадель**
|24 966 485
|18 973 588
|31,6%
|3
|Softline (2)
|23 427 994
|22 311 000
|5,0%
|4
|Газинформсервис (3)
|19 440 445
|12 922 650
|50,4%
|5
|Солар (4)
|14 400 000
|12 270 000
|17,3%
CNews Analytics, 2023
После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста
Читать полностью По данным CNews, выручка сотни крупнейших отечественных поставщиков ИБ-решений составила ₽276 млрд, а общий объем рынка средств защиты информации превысил ₽300 млрд ($4,5 млрд). При этом на фоне антироссийских санкций именно кибербезопасность стала приоритетным направлением при импортозамещении, в связи с чем доходы российских поставщиков в 2022 г. подскочили сразу на 40%, что является рекордным показателем за последние 13 лет. Повторить эти результаты в 2023 г. будет сложно, хотя в 2023-2024 гг. на рынке по-прежнему сохранятся высокие темпы развития, обусловленные требованиями регуляторов и необходимостью продолжать процесс импортозамещения.
По данным CNews, выручка сотни крупнейших отечественных поставщиков ИБ-решений составила ₽276 млрд, а общий объем рынка средств защиты информации превысил ₽300 млрд ($4,5 млрд). При этом на фоне антироссийских санкций именно кибербезопасность стала приоритетным направлением при импортозамещении, в связи с чем доходы российских поставщиков в 2022 г. подскочили сразу на 40%, что является рекордным показателем за последние 13 лет. Повторить эти результаты в 2023 г. будет сложно, хотя в 2023-2024 гг. на рынке по-прежнему сохранятся высокие темпы развития, обусловленные требованиями регуляторов и необходимостью продолжать процесс импортозамещения.
Сервис-провайдеры и ИИ заменят кадровых «ибэшников»
Читать полностью Нехватка квалифицированных ИБ-специалистов — большая проблема для развития российского рынка: образовательные программы не успевают выпускать новые кадры в нужном объеме, требования к компетенциям постоянно меняются, кроме того, наблюдается отток подготовленных специалистов за рубеж. Дефицит профессионалов ИБ может достигать нескольких сотен тысяч. Как узнал CNews у представителей отрасли, снизить кадровую нагрузку можно за счет перехода на сервисную модель потребления ИБ, а также с помощью автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).
Нехватка квалифицированных ИБ-специалистов — большая проблема для развития российского рынка: образовательные программы не успевают выпускать новые кадры в нужном объеме, требования к компетенциям постоянно меняются, кроме того, наблюдается отток подготовленных специалистов за рубеж. Дефицит профессионалов ИБ может достигать нескольких сотен тысяч. Как узнал CNews у представителей отрасли, снизить кадровую нагрузку можно за счет перехода на сервисную модель потребления ИБ, а также с помощью автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).
Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах
Читать полностью Российский рынок ИБ сильно отличается от общемирового, свидетельствуют данные исследования, проведенного CNews. В частности, отечественные предприятия гораздо активнее, чем их зарубежные коллеги, инвестируют в сетевую защиту и безопасность инфраструктуры. Кроме того, российские потребители ИБ патологически не доверяют провайдерам услуг (отставание от глобального рынка в потреблении ИБ-сервисов четырехкратное), а также не уделяют должного внимания системам управления доступом. Главными причинами расхождения с общемировыми трендами являются необходимость аврального импортозамещения и доминирование на российском рынке сложных комплексных проектов для крупных enterprise-заказчиков при слабом проникновении в сегменте СМБ.
Российский рынок ИБ сильно отличается от общемирового, свидетельствуют данные исследования, проведенного CNews. В частности, отечественные предприятия гораздо активнее, чем их зарубежные коллеги, инвестируют в сетевую защиту и безопасность инфраструктуры. Кроме того, российские потребители ИБ патологически не доверяют провайдерам услуг (отставание от глобального рынка в потреблении ИБ-сервисов четырехкратное), а также не уделяют должного внимания системам управления доступом. Главными причинами расхождения с общемировыми трендами являются необходимость аврального импортозамещения и доминирование на российском рынке сложных комплексных проектов для крупных enterprise-заказчиков при слабом проникновении в сегменте СМБ.
Михаил Соколов, ЦОДД Москвы: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми
Читать полностью Кибербезопасность городской транспортной системы всегда считалась чувствительной сферой, а в момент перехода на продукты отечественных вендоров внимания к этой теме стало еще больше. Как за последние два года отражали кибератаки в Центре организации дорожного движения Москвы, в интервью CNews рассказал руководитель отдела информационной безопасности ЦОДД Москвы Михаил Соколов.
Кибербезопасность городской транспортной системы всегда считалась чувствительной сферой, а в момент перехода на продукты отечественных вендоров внимания к этой теме стало еще больше. Как за последние два года отражали кибератаки в Центре организации дорожного движения Москвы, в интервью CNews рассказал руководитель отдела информационной безопасности ЦОДД Москвы Михаил Соколов.
Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Чтобы выяснить, насколько компания уязвима, я бы рекомендовал провести киберучения с сюжетом «взлом подрядчика»
Читать полностью Как изменились киберугрозы и методы реагирования на них, в чем плюсы киберразведки и как компании проверить свою уязвимость? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».
Как изменились киберугрозы и методы реагирования на них, в чем плюсы киберразведки и как компании проверить свою уязвимость? На эти и другие вопросы отвечает Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».
Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Повышение интереса к экосистемному подходу — общемировой тренд
Читать полностью Какие тренды актуальны на рынке решений ИБ? Как справляются разработчики и их клиенты с уходом западных вендоров? Что такое экосистема применительно к задачам обеспечения информационной безопасности? Об этом CNews беседует с Александром Пуха, директором департамента информационной безопасности «АМТ-Груп».
Какие тренды актуальны на рынке решений ИБ? Как справляются разработчики и их клиенты с уходом западных вендоров? Что такое экосистема применительно к задачам обеспечения информационной безопасности? Об этом CNews беседует с Александром Пуха, директором департамента информационной безопасности «АМТ-Груп».
Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
Читать полностью В последнее время слово «экосистема» чрезвычайно популярно. Что это – дань моде или необходимость? Какова роль экосистемных продуктов в кибербезопасности? Об этом CNews поговорил с Алексеем Дашковым, директором Центра продуктового менеджмента R-Vision.
В последнее время слово «экосистема» чрезвычайно популярно. Что это – дань моде или необходимость? Какова роль экосистемных продуктов в кибербезопасности? Об этом CNews поговорил с Алексеем Дашковым, директором Центра продуктового менеджмента R-Vision.
Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба
Читать полностью В прошлом году на рынке ИБ появилась компания МТС RED. Она предлагает российским компаниям сервисы кибербезопасности, которые изначально создавались для МТС и апробировались на инфраструктуре компаний экосистемы. В их числе услуги SOC — центра мониторинга и реагирования на кибератаки. О том, что представляет собой МТС RED SOC сегодня, как идет его развитие на коммерческом рынке и какие функции по защите компании можно ему доверить, рассказал Андрей Дугин, директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.
В прошлом году на рынке ИБ появилась компания МТС RED. Она предлагает российским компаниям сервисы кибербезопасности, которые изначально создавались для МТС и апробировались на инфраструктуре компаний экосистемы. В их числе услуги SOC — центра мониторинга и реагирования на кибератаки. О том, что представляет собой МТС RED SOC сегодня, как идет его развитие на коммерческом рынке и какие функции по защите компании можно ему доверить, рассказал Андрей Дугин, директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.
Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием
Читать полностью С каждым годом инструменты, техники и тактики киберпреступников становятся все более изощренными, число преступных групп растет, возникают новые киберугрозы. Именно поэтому лидирующие игроки ИБ-рынка стремятся делиться с сообществом своей экспертизой. Генеральный директор и совладелец F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB) Валерий Баулин рассказал об основных тенденциях 2023 года и о технологиях, защищающих российские компании в киберпространстве, а также поделился своими прогнозами.
С каждым годом инструменты, техники и тактики киберпреступников становятся все более изощренными, число преступных групп растет, возникают новые киберугрозы. Именно поэтому лидирующие игроки ИБ-рынка стремятся делиться с сообществом своей экспертизой. Генеральный директор и совладелец F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB) Валерий Баулин рассказал об основных тенденциях 2023 года и о технологиях, защищающих российские компании в киберпространстве, а также поделился своими прогнозами.
Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников
Читать полностью Несмотря на кажущийся спад кибератак, по крайней мере в медийном поле, компании в России ищут способы противостояния киберугрозам. Потребность в переходе на отечественные ИБ-решения и его неизбежность, ограничения в ресурсах и изощренные техники злоумышленников — представляют основные сложности для госучреждений и бизнеса. Денис Пащенко, заместитель директора департамента информационной безопасности системного интегратора STEP LOGIC, поделился экспертным мнением по поводу происходящих изменений.
Несмотря на кажущийся спад кибератак, по крайней мере в медийном поле, компании в России ищут способы противостояния киберугрозам. Потребность в переходе на отечественные ИБ-решения и его неизбежность, ограничения в ресурсах и изощренные техники злоумышленников — представляют основные сложности для госучреждений и бизнеса. Денис Пащенко, заместитель директора департамента информационной безопасности системного интегратора STEP LOGIC, поделился экспертным мнением по поводу происходящих изменений.
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