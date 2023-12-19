В 2022 г. российская отрасль ИБ столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые включали «ковровые бомбардировки» российской инфраструктуры хакерами и уход с рынка ведущих глобальных брендов средств защиты информации. Все это накладывалось на дефицит квалифицированных кадров в отрасли — нехватка ИБ-специалистов составляет десятки тысяч человек. В этой ситуации российская индустрия защиты информации продемонстрировала рекордный рост, обусловленный необходимостью в срочном порядке замещать продукцию ушедших вендоров. В 2023 г. российский рынок стабилизировался — темпы роста отрасли замедляются, хотя и остаются высокими. По большинству позиций от продукции западных производителей удалось отказаться, хотя чтобы полностью заменить решения из «недружественных» стран потребуется еще несколько лет. Одним из приоритетных направлений развития будет сектор ИБ-услуг, что позволит компенсировать недостаток кадров в отрасли.





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