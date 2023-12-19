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Рынок ИБ «импортозаместился» за исключением межсетевых экранов

Российский рынок ИБ столкнулся с необходимостью одновременно бороться с беспрецедентным количеством кибератак, решать проблему нехватки квалифицированных специалистов и заниматься импортозамещением в режиме цейтнота. В целом, отрасли удалось справиться с испытаниями, хотя стоимость средств защиты информации (СЗИ) в некоторых сегментах кратно увеличилась, а отказаться полностью от продукции ушедших вендоров в одночасье не получилось из-за незрелости отечественных решений в области сетевой безопасности.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для зашиты информации

№ 2022 Название компании Выручка ИБ в 2022 г., тыс. ₽, c НДС Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС Рост выручки ИБ 2022/2021, в %
1 Лаборатория Касперского*(1) 27 400 000 17 200 000 59,3%
2 Цитадель** 24 966 485 18 973 588 31,6%
3 Softline (2) 23 427 994 22 311 000 5,0%
4 Газинформсервис (3) 19 440 445 12 922 650 50,4%
5 Солар (4) 14 400 000 12 270 000 17,3%

CNews Analytics, 2023

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После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста

По данным CNews, выручка сотни крупнейших отечественных поставщиков ИБ-решений составила ₽276 млрд, а общий объем рынка средств защиты информации превысил ₽300 млрд ($4,5 млрд). При этом на фоне антироссийских санкций именно кибербезопасность стала приоритетным направлением при импортозамещении, в связи с чем доходы российских поставщиков в 2022 г. подскочили сразу на 40%, что является рекордным показателем за последние 13 лет. Повторить эти результаты в 2023 г. будет сложно, хотя в 2023-2024 гг. на рынке по-прежнему сохранятся высокие темпы развития, обусловленные требованиями регуляторов и необходимостью продолжать процесс импортозамещения.

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Сервис-провайдеры и ИИ заменят кадровых «ибэшников»

Нехватка квалифицированных ИБ-специалистов — большая проблема для развития российского рынка: образовательные программы не успевают выпускать новые кадры в нужном объеме, требования к компетенциям постоянно меняются, кроме того, наблюдается отток подготовленных специалистов за рубеж. Дефицит профессионалов ИБ может достигать нескольких сотен тысяч. Как узнал CNews у представителей отрасли, снизить кадровую нагрузку можно за счет перехода на сервисную модель потребления ИБ, а также с помощью автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

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Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах

Российский рынок ИБ сильно отличается от общемирового, свидетельствуют данные исследования, проведенного CNews. В частности, отечественные предприятия гораздо активнее, чем их зарубежные коллеги, инвестируют в сетевую защиту и безопасность инфраструктуры. Кроме того, российские потребители ИБ патологически не доверяют провайдерам услуг (отставание от глобального рынка в потреблении ИБ-сервисов четырехкратное), а также не уделяют должного внимания системам управления доступом. Главными причинами расхождения с общемировыми трендами являются необходимость аврального импортозамещения и доминирование на российском рынке сложных комплексных проектов для крупных enterprise-заказчиков при слабом проникновении в сегменте СМБ.

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Михаил Соколов
ЦОДД

Михаил Соколов, ЦОДД Москвы: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми

Кибербезопасность городской транспортной системы всегда считалась чувствительной сферой, а в момент перехода на продукты отечественных вендоров внимания к этой теме стало еще больше. Как за последние два года отражали кибератаки в Центре организации дорожного движения Москвы, в интервью CNews рассказал руководитель отдела информационной безопасности ЦОДД Москвы Михаил Соколов.

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Андрей Янкин
«Инфосистемы Джет»

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Чтобы выяснить, насколько компания уязвима, я бы рекомендовал провести киберучения с сюжетом «взлом подрядчика»

Как изменились киберугрозы и методы реагирования на них, в чем плюсы киберразведки и как компании проверить свою уязвимость? На эти и другие вопросы отвечает  Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

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Александр Пуха
«АМТ-Груп»

Александр Пуха, «АМТ-Груп»: Повышение интереса к экосистемному подходу — общемировой тренд

Какие тренды актуальны на рынке решений ИБ? Как справляются разработчики и их клиенты с уходом западных вендоров? Что такое экосистема применительно к задачам обеспечения информационной безопасности? Об этом CNews беседует с Александром Пуха, директором департамента информационной безопасности «АМТ-Груп».

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Алексей Дашков
R-Vision

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ

В последнее время слово «экосистема» чрезвычайно популярно. Что это – дань моде или необходимость? Какова роль экосистемных продуктов в кибербезопасности? Об этом CNews поговорил с Алексеем Дашковым, директором Центра продуктового менеджмента R-Vision.

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Андрей Дугин
МТС RED

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

В прошлом году на рынке ИБ появилась компания МТС RED. Она предлагает российским компаниям сервисы кибербезопасности, которые изначально создавались для МТС и апробировались на инфраструктуре компаний экосистемы. В их числе услуги SOC — центра мониторинга и реагирования на кибератаки. О том, что представляет собой МТС RED SOC сегодня, как идет его развитие на коммерческом рынке и какие функции по защите компании можно ему доверить, рассказал Андрей Дугин, директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.

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Валерий Баулин
F.A.C.C.T.

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

С каждым годом инструменты, техники и тактики киберпреступников становятся все более изощренными, число преступных групп растет, возникают новые киберугрозы. Именно поэтому лидирующие игроки ИБ-рынка стремятся делиться с сообществом своей экспертизой. Генеральный директор и совладелец F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB) Валерий Баулин рассказал об основных тенденциях 2023 года и о технологиях, защищающих российские компании в киберпространстве, а также поделился своими прогнозами. 

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Денис Пащенко
STEP LOGIC

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников

Несмотря на кажущийся спад кибератак, по крайней мере в медийном поле, компании в России ищут способы противостояния киберугрозам. Потребность в переходе на отечественные ИБ-решения и его неизбежность, ограничения в ресурсах и изощренные техники злоумышленников — представляют основные сложности для госучреждений и бизнеса. Денис Пащенко, заместитель директора департамента информационной безопасности системного интегратора STEP LOGIC, поделился экспертным мнением по поводу происходящих изменений.

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