Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы, аналитику больших данных и интернет-вещей. Российский рынок развивается на фоне высокого спроса на услуги внедрения, интеграции и консалтинга, связанные с импортозамещением и информационной безопасностью. Также необходимо развивать и поддерживать Open Source-продукты. Эти задачи передают на аутсорсинг чаще всего. Причина — дефицит разработчиков и DevOps-инженеров и недостаток компетенций в области импортонезависимых решений. При этом заказчики тратят на аутсорсинг не более ¼ своего ИТ-бюджета и в ближайшее время не намерены увеличивать его долю. В планах поставщиков ИТ-услуг — выход на рынок дружественных стран.

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