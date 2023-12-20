Рынок ИТ-услуг 2023
Мировой рынок ИТ-услуг растет благодаря спросу на облачные и ИБ-сервисы, аналитику больших данных и интернет-вещей. Российский рынок развивается на фоне высокого спроса на услуги внедрения, интеграции и консалтинга, связанные с импортозамещением и информационной безопасностью. Также необходимо развивать и поддерживать Open Source-продукты. Эти задачи передают на аутсорсинг чаще всего. Причина — дефицит разработчиков и DevOps-инженеров и недостаток компетенций в области импортонезависимых решений. При этом заказчики тратят на аутсорсинг не более ¼ своего ИТ-бюджета и в ближайшее время не намерены увеличивать его долю. В планах поставщиков ИТ-услуг — выход на рынок дружественных стран.
20.12.2023
Импортозамещение и ИБ обеспечат рост российского рынка ИТ-услуг
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Российские компании передают на аутсорсинг около 10% услуг, и этот показатель будет расти. Появление новых российских решений требует их тестирования, отладки, доработки, внедрения в ИТ-инфраструктуру и дальнейшей технической поддержки. Одновременно надо заботиться об информационной безопасности, при этом квалифицированных ИТ-специалистов катастрофически не хватает. В таких условиях аутсорсинг или аутстаффинг порой являются единственным решением проблемы.
Российские компании передают на аутсорсинг около 10% услуг, и этот показатель будет расти. Появление новых российских решений требует их тестирования, отладки, доработки, внедрения в ИТ-инфраструктуру и дальнейшей технической поддержки. Одновременно надо заботиться об информационной безопасности, при этом квалифицированных ИТ-специалистов катастрофически не хватает. В таких условиях аутсорсинг или аутстаффинг порой являются единственным решением проблемы.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка ИТ-услуг в России
|№ 2022
|№ 2020
|Компания
|Выручка от ИТ-услуг в 2022 г., ₽ тыс. с НДС
|Выручка от ИТ-услуг в 2021 г., ₽ тыс. с НДС
|Рост 2022/2021, %
|1
|—
|МТС*
|87 904 406
|68 257 294
|28,8%
|2
|5
|Лига Цифровой Экономики
|25 325 000
|21 404 000
|18,3%
|3
|4
|Инфосистемы Джет
|19 878 795
|20 187 872
|-1,6%
|4
|10
|IBS
|17 739 789
|н/д
|—
|5
|7
|Айтеко
|15 597 979
|20 959 884
|-25,6%
Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран
Читать полностью Выручка 60 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2022 г. составила ₽341 млрд. Около 2/3 этого показателя формируют топ-10 компаний. В ближайшие годы рынок ИТ-услуг имеет все шансы для интенсивного роста. Основные драйверы — импортозамещение, необходимость цифровой трансформации, дефицит квалифицированных кадров и стремление наладить экспорт ИТ-услуг в дружественные страны.
Выручка 60 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2022 г. составила ₽341 млрд. Около 2/3 этого показателя формируют топ-10 компаний. В ближайшие годы рынок ИТ-услуг имеет все шансы для интенсивного роста. Основные драйверы — импортозамещение, необходимость цифровой трансформации, дефицит квалифицированных кадров и стремление наладить экспорт ИТ-услуг в дружественные страны.
Артем Петров, «Русагро»: Наши инвестиции в ИТ-проект — это данные и бизнес-экспертиза, а партнеры берут на себя реализацию
Читать полностью Агропромышленность с каждым годом пользуется ИИ-решениями все активнее. Как сегодня автоматизируют работу для борьбы с сорной травой, реально ли создать «цифровой двойник» поля и насколько эффективно искусственный интеллект помогает решать задачи растениеводства, в интервью CNews рассказал директор по ИТ «Русагро» Артем Петров.
Агропромышленность с каждым годом пользуется ИИ-решениями все активнее. Как сегодня автоматизируют работу для борьбы с сорной травой, реально ли создать «цифровой двойник» поля и насколько эффективно искусственный интеллект помогает решать задачи растениеводства, в интервью CNews рассказал директор по ИТ «Русагро» Артем Петров.
Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели
Читать полностью С развитием российского рынка меняется спрос на ИТ-сервисы, которые становятся более востребованными как в сегменте крупных корпораций, так и у предприятий среднего и малого бизнеса. У сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса) есть своя специфика, которую нужно учитывать при создании для них сервисных продуктов. В чем основные отличия предпочтений МСБ от «Enterprise» в плане сервисных потребностей, какие варианты предложений актуальны для освоения нового сегмента и почему для этого поставщику решений приходится существенно менять собственные бизнес-процессы? На эти и другие вопросы CNews отвечает Александр Зиновьев, ИТ-директор компании «СберСервис».
С развитием российского рынка меняется спрос на ИТ-сервисы, которые становятся более востребованными как в сегменте крупных корпораций, так и у предприятий среднего и малого бизнеса. У сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса) есть своя специфика, которую нужно учитывать при создании для них сервисных продуктов. В чем основные отличия предпочтений МСБ от «Enterprise» в плане сервисных потребностей, какие варианты предложений актуальны для освоения нового сегмента и почему для этого поставщику решений приходится существенно менять собственные бизнес-процессы? На эти и другие вопросы CNews отвечает Александр Зиновьев, ИТ-директор компании «СберСервис».
Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году
Читать полностью Все больше компаний стремятся к независимости от ИТ-поставщиков и продолжают наращивать in-house центры разработки. Многие крупные компании, благодаря высокой степени зрелости внутренней команды и достаточным ресурсам, самостоятельно разрабатывают сервисы и продукты, лишь изредка прибегая к помощи интеграторов. Такие компании все больше ориентируются на ИТ-аутсорсинг и аутстаффинг. С их помощью можно гибко расширять команды в моменты увеличения спроса от бизнеса и получать редкие компетенции, которых нет внутри компании. Как это работает и что сейчас происходит на рынке, рассказывает Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.
Все больше компаний стремятся к независимости от ИТ-поставщиков и продолжают наращивать in-house центры разработки. Многие крупные компании, благодаря высокой степени зрелости внутренней команды и достаточным ресурсам, самостоятельно разрабатывают сервисы и продукты, лишь изредка прибегая к помощи интеграторов. Такие компании все больше ориентируются на ИТ-аутсорсинг и аутстаффинг. С их помощью можно гибко расширять команды в моменты увеличения спроса от бизнеса и получать редкие компетенции, которых нет внутри компании. Как это работает и что сейчас происходит на рынке, рассказывает Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.
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