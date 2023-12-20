Импортозамещение и ИБ обеспечат рост российского рынка ИТ-услуг

Российские компании передают на аутсорсинг около 10% услуг, и этот показатель будет расти. Появление новых российских решений требует их тестирования, отладки, доработки, внедрения в ИТ-инфраструктуру и дальнейшей технической поддержки. Одновременно надо заботиться об информационной безопасности, при этом квалифицированных ИТ-специалистов катастрофически не хватает. В таких условиях аутсорсинг или аутстаффинг порой являются единственным решением проблемы.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка ИТ-услуг в России

№ 2022 № 2020 Компания Выручка от ИТ-услуг в 2022 г., ₽ тыс. с НДС Выручка от ИТ-услуг в 2021 г., ₽ тыс. с НДС Рост 2022/2021, %
1 МТС* 87 904 406 68 257 294 28,8%
2 5 Лига Цифровой Экономики 25 325 000 21 404 000 18,3%
3 4 Инфосистемы Джет 19 878 795 20 187 872 -1,6%
4 10 IBS 17 739 789 н/д
5 7 Айтеко 15 597 979 20 959 884 -25,6%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран

Выручка 60 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2022 г. составила ₽341 млрд. Около 2/3 этого показателя формируют топ-10 компаний. В ближайшие годы рынок ИТ-услуг имеет все шансы для интенсивного роста. Основные драйверы — импортозамещение, необходимость цифровой трансформации, дефицит квалифицированных кадров и стремление наладить экспорт ИТ-услуг в дружественные страны.

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Артем Петров
«Русагро»

Артем Петров, «Русагро»: Наши инвестиции в ИТ-проект — это данные и бизнес-экспертиза, а партнеры берут на себя реализацию

Агропромышленность с каждым годом пользуется ИИ-решениями все активнее. Как сегодня автоматизируют работу для борьбы с сорной травой, реально ли создать «цифровой двойник» поля и насколько эффективно искусственный интеллект помогает решать задачи растениеводства, в интервью CNews рассказал директор по ИТ «Русагро» Артем Петров.

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Александр Зиновьев
«СберСервис»

Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели

С развитием российского рынка меняется спрос на ИТ-сервисы, которые становятся более востребованными как в сегменте крупных корпораций, так и у предприятий среднего и малого бизнеса. У сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса) есть своя специфика, которую нужно учитывать при создании для них сервисных продуктов. В чем основные отличия предпочтений МСБ от «Enterprise» в плане сервисных потребностей, какие варианты предложений актуальны для освоения нового сегмента и почему для этого поставщику решений приходится существенно менять собственные бизнес-процессы? На эти и другие вопросы CNews отвечает Александр Зиновьев, ИТ-директор компании «СберСервис».

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Вадим Казанцев
ITFB Group

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

Все больше компаний стремятся к независимости от ИТ-поставщиков и продолжают наращивать in-house центры разработки. Многие крупные компании, благодаря высокой степени зрелости внутренней команды и достаточным ресурсам, самостоятельно разрабатывают сервисы и продукты, лишь изредка прибегая к помощи интеграторов. Такие компании все больше ориентируются на ИТ-аутсорсинг и аутстаффинг. С их помощью можно гибко расширять команды в моменты увеличения спроса от бизнеса и получать редкие компетенции, которых нет внутри компании. Как это работает и что сейчас происходит на рынке, рассказывает Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

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