В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

Российские ученые создали лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведения ранней диагностики онкологии и анализа эффективности противоопухолевых препаратов. 31 марта 2026 г. разработка применяется в научных исследованиях — с ее помощью изучается программируемая гибель раковых клеток под влиянием микрогравитации. Модифицированная версия микроскопа может также принять участие в биомедицинских исследованиях в рамках российских космических программ.

Создание устройства

Холдинг «Швабе» (входит в государственную корпорацию «Ростех») создал лазерный микроскоп сверхвысокого разрешения для проведения ранней диагностики онкологии и анализа эффективности противоопухолевых препаратов, а испытания проводил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова. 31 марта 2026 г. разработка применяется в уникальных научных исследованиях — с ее помощью изучается программируемая гибель раковых клеток под влиянием невесомости. Модифицированная версия микроскопа может принять участие в биомедицинских исследованиях в рамках космических программ.

Лазерный микроскоп не имеет российских аналогов, а от зарубежных изделий отличается сверхвысоким разрешением — до 0,1 нанометра по вертикали и до 100 нм в плоскости объекта. К примеру, у швейцарских устройств эти показатели в полтора раза ниже. Кроме того, такие характеристики значительно превышают классический предел разрешения для световых микроскопов, который равен 0,25 микрометра.

«Ростех» Микроскоп МИМ-Н – полностью отечественный продукт

Среди других преимуществ нового оборудования — наличие встроенной камеры, обеспечивающей поддержание жизнеспособности изучаемого материала в процессе исследования. При этом сам прибор отличается компактными размерами и относительно небольшой массой — не более 70 кг. Это позволяет размещать оборудование в помещениях ограниченной площади без значительных затрат на подготовку инфраструктуры.

«Разработанный специалистами холдинга «Швабе» лазерный микроскоп благодаря своим характеристикам с высокой степенью достоверности дифференцирует здоровые и опухолевые клетки. Он помогает отслеживать изменения в процессе лечения онкологических заболеваний, подбирать дозировку препарата и анализировать эффективность его действия. Кроме того, благодаря микроскопу МИМ-Н можно совершить настоящий прорыв в науке», — сказал исполнительный директор государственной корпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Финансовые затраты

Патент на промышленный образец был зарегистрирован в 2015 г., следует из информации Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Совокупные инвестиции в создание микроскопа составили 550 млн руб., из которых 375 млн руб. субсидированных бюджетных средств, уточнил представитель «Ростеха».

Апробация нового изделия в медицинских учреждениях продолжалась несколько лет, уточнил представитель «Ростеха». В Центре Алмазова микроскоп был на апробации около двух лет, добавил генеральный директор центра Евгений Шляхто.

Микроскоп производится на Уральском оптико-механическом заводе имени Э.С. Яламова (УОМЗ), входит в холдинг «Швабе», уточнил представитель «Ростеха».

Тестирование устройства

«Сейчас благодаря совместной работе с предприятием холдинга «Швабе» мы получили возможность детально изучить, как ведут себя клетки в условиях онкологических трансформаций и микрогравитации», — добавил руководитель проекта, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (РАН) Олег Наймарк.

Тестирование противоопухолевых препаратов при помощи микроскопа происходит в несколько этапов, объясняет представитель «Ростеха». Сначала специалисты проводят изучение морфологии — внешнего строения, формы, размера, внутренней структуры — раковых клеток. Далее в биоматериал добавляются микродозы лекарства и идет анализ их воздействия на злокачественные образования, а также определяется минимально допустимый объем препарата для разового введения, продолжил он.

Важная разработка

Развитие клеточной морфологии невозможно без применения современных технологий визуализации, в частности, микроскопии высокого разрешения, отмечает руководитель лаборатории биоаналитики малых молекул биотехнологической компании BIOCAD Станислав Тяжельников. По его словам, изучение сложных клеточных структур позволяет получать детализированные изображения, которые в дальнейшем интерпретируются с помощью цифровых алгоритмов, в том числе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такой подход существенно повышает точность и объективность анализа морфологических особенностей клеток и открывает новые возможности для проведения фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований.

Оценить, является ли данное оборудование первым в мире, довольно сложно, отметила доцент кафедры лазерных микро-нано и биотехнологий Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ» Анастасия Рябова. По ее словам «Ведомостям», в мире уже существуют аналогичные разработки, в частности, корейские голографические системы компаний Tomocub и Nanolive. В России также ведутся различные разработки в области биофотоники и микроскопии. В марте 2026 г. в отечественных научных и медицинских учреждениях преимущественно используются микроскопы зарубежных производителей, таких как Zeiss, Nikon, Leica, а также отдельные модели китайских производителей, добавила Рябова.

Но эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Максим Котов настаивает, что микроскоп от ученых «Швабе» — действительно оригинальная разработка на основе модуляционно-интерференционной микроскопии (МИМ). Это означает, что он позволяет наблюдать живую, не фиксированную и неокрашенную клетку в режиме реального времени. В этой технической нише прибор действительно может претендовать на уникальность в мире, подчеркнул он. На глобальном рынке тем не менее все же есть аналоги, отличающиеся рядом характеристик, говорит эксперт. Существуют как минимум три группы технологических решений, на базе которых различные компании создают продукты, говорит Котов: Stimulated Emission Depletion (STED), Structured Illumination (SIM) и PALM/STORM. Они отличаются разрешением. Сверхразрешение в SIM около 100 нм, STED — 20-50 нм, PALM/STORM — 10-20 нм, отмечает Котов. Диаметр молекулы дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — около 2 нм, рибосомы — 20 нм, вируса гриппа — 100 нм. Таким образом, только микроскоп «Швабе» действительно позволяет изучить структуру клеток в полной мере, поскольку при разрешении 10 нм и ниже мы буквально видим крупные молекулярные комплексы, отмечает эксперт.