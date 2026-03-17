Из-за войны США в Иране мир на грани дефицита чипов. Главный на планете производитель микросхем в ближайшие дни останется без электричества

Общемировая цепочка поставок микросхем под угрозой. Всему виной конфликт между США и Ираном – он может парализовать полупроводниковую промышленность Тайваня в общем и главного поставщика чипов TSMC в частности в ближайшие дни. Энергосистема страны зависит от ближневосточного топлива, на нем работают свыше трети электростанций Тайваня.

Иранский газ для тайваньских микросхем

В мире могут нарушиться основные цепочки поставок микросхем из-за непрекращающегося военного конфликта США и Ирана, пишет Tom’s Hardware. В этот конфликт втянуты и другие страны – одни участвуют в столкновениях, другие становятся жертвами последствий, и среди них – Тайвань.

Тайвань очень сильно зависит от Ближнего Востока – этот регион снабжает остров сжиженным природным газом, на котором работает вся электросеть Тайваня. Страна импортирует 97% топлива для выработки электроэнергии, следовательно, от Ирана и других стран Ближнего Востока зависит и местная компания TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%.

Заводы TSMC потребляют колоссальные объемы электричества и нуждаются в постоянном электроснабжении, чтобы продолжать работать. Мир уже ощутил на себе, что будет, если эти фабрики остановятся хотя бы ненадолго или временно сократят объемы выпуска – это случилось в 2020 г. во время пандемии коронавируса COVID-19, и тогда вся планета моментально погрузилась в дефицит микросхем. Он продлился почти два года и затронул все сферы – от компьютерной до автомобилестроения.

Удар по своим

От TSMC зависит фактически весь мир, поскольку только она выпускает самые передовые микросхемы по топологии 2 нм с минимальным количеством брака. Этот же техпроцесс в конце 2025 г. освоила и Samsung, но даже на 3 нм брака у нее предостаточно.

whitehouse.gov США принимают непосредственное участие в конфликте на Ближнем Востоке

TSMC выпускает чипы Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm, MediaTek и многих других компаний. Они используются в ноутбуках, смартфонах, планшетах, настольных ПК, смарт-часах и других видах техники, современная жизнь без которых почти немыслима.

Среди клиентов TSMC очень много американских ИТ-корпораций. Таким образом, подвергая TSMC риску остаться без электричества, США, продолжая конфликт с Ираном, навлекает на них угрозу.

Заменить TSMC пока некем – свои фабрики по выпуску микросхем, есть далеко не у всех компаний, а у тех, что есть, они далеко не всегда передовые. Заводы Intel как штамповали 10-нанометровые чипы в 2019 г., так и продолжают штамповать их спустя семь лет, не переходя на современные нормы.

Легче воздуха

Но проблема, с которой столкнулся Тайвань из-за конфликта в Иране, который быстро перекинулся на весь Ближний Восток, касается не только сжиженного природного газа. TSMC при производстве чипов потребляет, в дополнение к электричеству, самое разное сырье, включая гелий, который на острове никто не производит.

Гелий жизненно важен для выпуска микросхем, поскольку он играет ключевую роль как в охлаждении оборудования, так непосредственно в процессе литографии. Катар, морской сосед Ирана, обеспечивает около одной трети мировых поставок гелия, и Тайвань числится среди его импортеров. Также Тайвань закупает гелий у США – эта страна, как и Катар, обладает богатыми месторождениями природного газа, но без поставок из Катара дефицита гелия Тайваню, вероятно не миновать. Ввиду этого любая напряженность в регионе Персидского залива может повлиять на производство полупроводников.

Запас должен быть всегда

Тайвань пытается диверсифицировать поставки гелия для нужд TSMC. В настоящее время местные компании ведут переговоры с Австралией.

Что касается сжиженного природного газа, то власти страны утверждают, что его поставки обеспечены на март, апрель и половину мая 2026 г. Также говорится о переговорах с США о поставках этого газа в июне 2026 г.

Однако Тайвань явно не готов к внештатным ситуациям. В случае любого форс-мажора и срыва поставок запасов сжиженного природного газа на острове хватит всего лишь на 11 дней, что делает его весьма уязвимым к различным сбоям в поставках топлива и сырья, пишет Tom’s Hardware.

Может не сработать

По оценкам Morgan Stanley, прямо сейчас в страну направляется запас сжиженного природного газа, которого должно хватить на несколько недель сверх существующих объемов, но Тайвань, вероятно, значительно переплатил за него. Даже несмотря на то, что на острове сейчас достаточно нефти и гелия, если война обострится и заменяющие поставки будут задержаны или заблокированы на длительный период, это может негативно отразиться на производстве чипов.

«Дефицит гелия может вынудить производителей чипов отдать приоритет производству высокорентабельных чипов для ИИ вместо менее прибыльных компонентов», – заявил аналитик Bloomberg Economics Майкл Денг (Michael Deng).

Очень не вовремя

Если TSMC останется без электричества, это усугубит и без того сложную ситуацию на рынке микросхем, вызванную ненасытным аппетитом к кремнию, порожденным бумом ИИ. Производители памяти уже почти полностью ориентированы на клиентов, работающих с нейросетями, что приводит к резкому росту цен на чипы NAND, DDR4 и DDR5, и даже графические процессоры теперь стоят дороже – они используются в ускорителях ИИ. Глобальная цепочка поставок серьезно нарушена, и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке только ухудшит ситуацию, уверены эксперты Tom’s Hardware.