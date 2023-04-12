Глава Минцифры: Если у призывника есть отсрочка, он не получит повестку на «Госуслугах»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что если у человека есть право на отсрочку, повестку на «Госуслугах» он не получит. Если же это все-таки случилось, ее можно будет обжаловать онлайн. Министр также объяснил, что формированием электронного реестра военнообязанных будет Минцифры по заданию Минобороны, но появиться он может не раньше осени 2023 г.



Есть отсрочка – нет повестки

Военнообязанный гражданин не получит повестку на портале «Госуслуги», если подтверждено его право на отсрочку от службы. Об этом в профильном Telegram-канале «Мы – ИТ» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя принятый Госдумой 11 апреля 2023 г. закон о едином реестре военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы», – отметил Шадаев, добавив, что такие обращения будут рассматривать в течение пяти дней.

Обжаловать можно также решение военкомата об установлении ограничительных мер и постановке на учет. Обращение гражданина, которому повестку выслали по ошибке, будет рассматриваться региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта России. То есть заниматься этим будет не военкомат. Человек также может обратиться в суд.

Если человек не смог явиться в военкомат по уважительной причине, например, из-за болезни, он может сообщить об этом на «Госуслугах». Напомним, неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки обернется «временными мерами, направленными на обеспечение явки по повестке военного комиссариата».

Среди них запрет на выезд из страны, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, запрет на госучет и регистрацию недвижимости и транспорта, приостановка действия водительского удостоверения, запрет на получение кредита, займа в банке.

Как посмотреть, есть ли отсрочка

В личном кабинете на портале «Госуслуги» каждый пользователь сможет посмотреть, в каком военкомате он стоит на учете и проверить, имеется ли у него право на отсрочку. Если он видит какую-то неточность, например, право на отсрочку у него есть, а в кабинете зафиксирована другая информация, он может через портал подать заявление на исправление ошибок.

Уведомление о том, что пришла повестка, придет в личный кабинет, если пользователь не отключил эту функцию. Сообщения о том, что к пользователю применяются ограничительные меры, «будут приходить всегда», уточнил Шадаев.

Кто будет вести реестр воинского учета

Реестр повесток, как и сервис «Реестр воинского учета», прописанные в новом законе, пока не существует. Их будет разрабатывать Минцифры по заданию Минобороны – по словам главы ведомства, будет обеспечена актуализация сведений о гражданах, которые стоят на воинском учете, в режиме онлайн.

Как следует из описания в законе, это будет «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

Под автоматической постановкой на учет, которая прописана в новом законе, имеется в виду следующее. Если гражданин достиг определенного возраста, недавно получил гражданство, сменил место жительства, место прописки, работы и образования, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Напомним, речь идет о призыве на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 27 лет – законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет еще не приняли.

Работодателям, вузам и ссузам также больше не придется предоставлять в военкоматы сведения о своих сотрудниках и студентах. Теперь от них будут ждать только ежегодные отчеты, которые нужно будет загрузить через «Госуслуги».

После того, как в реестре появится информация о том, когда и где человека поставили на учет, она продублируется у него в личном кабинете на «Госуслугах».

Когда именно реестр будет запущен, неясно – Шадаев отмечает, что «точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».

В то же время в последнем абзаце закона прописано, как будут работать новые правила, если реестр еще не создан: «до начала эксплуатации государственного информационного ресурса <…> постановка на воинский учет без личной явки, направление повесток в электронной форме, применение временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, осуществляются без использования таких информационных систем и ресурсов».

Что будет с ИТ-шниками

Шадаев уточняет, что со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое обжалование, направленное сотрудниками ИТ-отрасли через портал «Госуслуги».

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«Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учета и призыва, – написал министр. – Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей».

Министр заявил, что ведомство по-прежнему будет «помогать отстаивать сотрудников, имеющих право на отсрочку, всеми доступными нам средствами».

Что еще нужно знать о новом законе

Напомним, накануне Госдума очень быстро в трех чтениях приняла закон о цифровом военкомате или, как его еще называют, закон об электронных повестках. Основной смысл документа в том, что все военкоматы страны переходят на электронный документооборот. Закон содержит точечные поправки в несколько федеральных законов, но, в основном, меняет ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Самым радикальным изменением стало то, что повестка приобрела уведомительный характер. Иными словами, сотрудники военкомата больше не обязаны отлавливать призывников и требовать, чтобы они расписались. Бумажные повестки останутся, но точно такую же юридическую силу будут иметь электронные уведомления на «Госуслугах», заказные письма с уведомлением по почте, уведомление в личном кабинете Реестра повесток и выписка из Реестра повесток, которую могут вручить в МФЦ.

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Повестка будет считаться врученной, если человеку ее лично вручил работник военкомата или сотрудник кадрового отдела организации, в которой тот работает.

Также военкомат будет считать, что мужчина получил повестку, в день доставки (вручения) заказного письма – тут должно быть уведомление с отметкой почты о доставке или вручении письма. Если человек отказался получить повестку в бумажном виде, это фиксирует работник военкомата, кадровик или сотрудник почты – и документ все равно будет считаться врученным.

Повестка будет носить статус врученной и в день ее размещения в электронном виде в личном кабинете мужчины на «Госуслугах», а также через неделю после размещения соответствующей записи в Реестре повесток.

Что будет размещаться в новом реестре

Наполнять реестр будут все государственные учреждения, от налоговой до администраций образовательных учреждений (вузы, колледжи) и руководства компаний, в которых работает человек. При этом для обработки персональных данных, по закону, согласие гражданина не нужно. Так, новый реестр может пополняться из баз данных, которые ведут полиция, налоговая, Росгвардия, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрава, Пенсионный фонд, Центризбирком.

В состав сведений Реестра воинского учета включаются ФИО, дата рождения, пол, сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, место жительства и (или) место пребывания, наличие гражданства иностранного государства или вида на жительство.

Сюда же войдут код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете, сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета, сведения о факте выдачи документа воинского учета.

В реестр также внесут информацию о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе, о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации, сведения о состоянии здоровья. Здесь же будет код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе, признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу и «иные сведения».

В Реестр воинского учета военные комиссариаты также будут вносить данные о направленных и полученных повестках, о явке (неявке), в том числе по уважительным причинам, о введении временных ограничительных мер. Тут же будет информация о начале административного или уголовного производства в связи с уклонением от службы и об обжаловании решений и результатах рассмотрения таких жалоб.