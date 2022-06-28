Мир на пороге обвала цен на смартфоны. В мире переизбыток гаджетов, их некому покупать

В мире ожидается падение цен на смартфоны. Оно начнется в августе 2022 г. и продлится как минимум до конца года. Производители и ритейлеры столкнулись с переизбытком телефонов на складах – в первой половине 2022 г. из-за высоких цен и нестабильной геополитической ситуации они продавались очень плохо. Единственный выход – устроить массовую распродажу, к чему продавцы и прибегнут.

Выгодные цены на смартфоны уже близко

Смартфоны подавляющего большинства брендов могут заметно подешеветь к осени 2022 г., сообщил портал Gizmochina. Демпинговать начнут как обычные сети распространения, так и онлайн-магазины.

Аналитики издания утверждают, что падение цен на умные мобильники начнется в середине августа 2022 г. и продлится всю осень, вплоть до новогодних праздников. Все эти четыре месяца у маркетологов называются «праздничным сезоном» (festive season).

На деле грядущее удешевление смартфонов если и связано с праздниками, то весьма опосредовано – приближение новогодних и рождественских каникул никак не повлияет на отрицательную динамику цен. Всему виной плохие продажи гаджетов в первой половине 2022 г., ставшие следствием нестабильной геополитической обстановки и ускорившейся инфляцией в некоторых странах мира и роста средних цен на мобильные устройства.

Распродать зимне-весенние запасы

Падение продаж в I и II кварталах 2022 г. привело к перенасыщению складов как у самих производителей, так и у ритейлеров. И те, и другие планируют воспользоваться «праздничным сезоном», чтобы распродать излишки устройств, которые, отлеживаясь на складах, очень быстро морально устаревают. К примеру, уже в сентябре 2022 г. ожидается выход iPhone 14, в котором, вероятно, Apple откажется от традиционного гигантского выреза в экране и тем самым задаст новый тренд, как это было в 2017 г. с появлением iPhone X – первого в мире смартфона со знаменитой «челкой».

Возможно, IV квартал 2022 года станет самым выгодным периодом для покупки нового смартфона

От переполненных складов страдает, в том числе, компания Samsung. CNews писал, что к июню 2022 г. в мире скопилось свыше 50 млн нераспроданных смартфонов этого бренда, в основном из серии Galaxy A. Не исключено, что частично это связано с уходом Samsung из России, на мобильном рынке которой компания регулярно лидировала по объемам продаж.

Согласно данным Gizmochina, производители надеются отгрузить 181 млн смартфонов за весь 2022 г. Из них лишь 42% были реализованы за первую его половину. Оставшиеся 58% они рассчитывают продать до конца года, преимущественно осенью и в декабре.

С этой целью вендоры попытаются выбросить на рынок как можно большее количество смартфонов, чтобы по итогам второй половины 2022 г. превысить показатели первого полугодия бы хотя в натуральном выражении. Чтобы добиться этого, им придется предложить потенциальным покупателям свою продукцию по более низкой цене в сравнении с первоначальной.

Россию запишут в исключения

Общемировая тенденция по снижению цен на смартфоны может не затронуть российский рынок. Многие иностранные производители поспешили покинуть Россию после 24 февраля 2022 г., и теперь их смартфоны завозятся на условиях параллельного импорта.

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Помимо Samsung, продажи смартфонов в России полностью остановила как минимум Apple, а Xiaomi вместе с Huawei и Oppo на 50% сократила объем поставляемых в Россию партий смартфонов.

Другие бренды, пока не ушедшие из России, нередко завышают цены на свои гаджеты. Так, к примеру, произошло с Realme 9i. На 28 июня 2022 г. этот смартфон в российской рознице стоил 20 тыс. руб., а в китайских интернет-магазинах – 10,9 тыс. руб. с бесплатной доставкой по России.

Традиция заказывать смартфоны из Китая и не покупать их в России вновь может вернуться

Параллельный импорт ситуацию улучшить еще не успел. Легализация «серого» импорта весной 2022 г. позволила избежать дефицита продукции 200 иностранных брендов, но при этом некоторые устройства, ввозимые по новым правилам, стали стоить на 10-20% дороже. К тому же гарантия производителя на них не распространяется – все обязательства берут на себя ритейлер и дистрибьютор.

Плюс к этому, ремонт санкционных смартфонов, гарантийный или пост-гарантийный, может быть сопряжен с нехваткой запчастей. В России уже наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов для iPhone.