Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты

5G как угроза авиации

Федеральное авиационное управление (FAA) США выразило серьезную озабоченность потенциальным влиянием сотовых сетей связи пятого поколения (5G) на безопасность воздушных полетов. Ведомство намерено выпустить формальное предупреждение о проблеме, нацеленное на пилотов и авиакомпании, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представители американской авиационной отрасли еще в конце 2020 г. забили тревогу, утверждая, что базовые станции стандарта 5G могут создавать помехи для бортового оборудования воздушного судна, которые могут привести к ряду негативных последствий – задержке и отмене рейсов, отклонением авиалайнеров от курса и сложностям с заходом на посадку и, как следствие, человеческим жертвам, отказу от эксплуатации элементов авиационной инфраструктуры.

По словам представителя FAA, «ведомство продолжает свое взаимодействие с другими агентствами, направленное на достижение безопасного сосуществования авиации и новейшего поколения технологии 5G».

В США продолжаются межведомственные войны из-за 5G

В Федеральной комиссии по связи США (FCC) заявили о «приверженности обеспечению безопасности полетов и продолжении внедрения новых технологий в интересах американского бизнеса и граждан». Другими словами, чиновники FCC серьезной угрозы в вышках 5G в контексте ситуации не видят.

Суть проблемы

В частности, проблемы могут наблюдаться в работе радиовысотомера. Это устройство, использующееся для определения высоты полета над поверхностью Земли с помощью радиосигнала. Данная информация является очень важной для экипажа и, к примеру, может использоваться автопилотом при посадке летательного аппарата.

Проблема заключается в том, что частотный спектр, в котором могут излучать приборы данного типа (4,2-4,4 ГГц) близок с таковому у вышек 5G в верхней его границе. Это так называемый C-Band или сантиметровый диапазон 3,7-3,98 ГГц. Данный диапазон является крайне привлекательным для операторов сотовой связи, поскольку представляет собой «золотую середину», обеспечивая баланс между радиусом действия базовой станции 5G и шириной канала связи.

Таким образом, по мнению экспертов FAA, некоторые сотовые вышки, несмотря на более чем 220-мегагерцовый «частотный буфер», в силу своей высокой мощности могут способствовать искажению показателей авиаприборов и вызывать серьезные сбои в масштабе всей отрасли.

В 2020 г. FCC заказала профильной организации RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics исследование по вопросу безопасности использования «золотого» частотного диапазона. Его результаты показали, что излучение базовых станций пятого поколения не представляет угрозы для авиаотрасли. Однако ее представители с выводами RTCA не согласились, указав на ряд недочетов в методологии исследования.

Ассоциация CTIA, представляющая интересы американской телеком-отрасли, утверждает, что сети 5G сантиметрового диапазона совершенно безопасны и «не создают вредных помех для авиационного оборудования». Организация также сослалась на опыт 40 других стран, в которых эксплуатируются подобные сети, отметив, что «любая задержка с развитием данного спектра ставит под угрозу конкурентоспособность Америки».

Примечательно, что изначально FCC хотела выдавать лицензии операторам на использование всего сантиметрового диапазона (3,7-4,2 ГГц), о чем публично уведомила в 2017 г. Однако в декабре 2020 г., незадолго до начала первого аукциона, представители авиационной индустрии неожиданно озвучили свои опасения. Ведомство прислушалось к их аргументам и урезало верхнюю часть разыгрываемого среди операторов диапазона частот до 3,98 ГГц.

В конце февраля 2021 г. FCC провела очередной раунд торгов, в которых решалась судьба 3,7 ГГц, входящих в «золотой» диапазон. Оператору Verizon удалось получить более 3,5 тыс. лицензий, которые обошлись ему в $45,5 млрд. Конкуренты – AT&T и T-Mobile суммарно выиграли 1,9 тыс. лицензий на сумму около $32,7 млрд.

Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности Бизнес

По информации Reuters, в начале декабря 2021 г. в 46 странах запустят мобильные 5G-сервисы на сантиметровых частотах. Verizon, в частности, планировала начать эксплуатацию соответствующих базовых станций не ранее конца 2021 г.

Нелегкая судьба 5G в России

В России массовое развертывание публичных сетей 5G еще не началось. Первая сеть, доступная обычным потребителям, появилась лишь в начале марта 2021 г. Ее запустил оператор МТС, но подключиться к ней может ограниченное число пользователей. Притом сама сеть работает только в Москве. Сеть нового поколения доступна в нескольких популярных местах российской столицы, то есть о покрытии всего города речи пока нет. Стоит также отметить, что 5G-сеть МТС развернута на частотах 4,4-5 ГГц (частотный диапазон n79), который поддерживают не все существующие 5G-смартфоны.

Тем не менее, россияне периодически демонстрируют свое недовольство перспективой повсеместного внедрения технологии. В России и за ее пределами распространены теории о том, что излучение базовых станций 5G негативно влияет на человека, в том числе способствует распространению коронавирусной инфекции. Однако каких-либо убедительных доказательств на этот счет до сих пор не представлено.

В апреле 2021 г., как сообщал CNews, жители Кавказа, Ставрополя и Кубани протестовали против развертывания сотовых сетей 5G, опасаясь за свое здоровье.

В сентябре 2021 г. жители башкирского села Ташбулатовл при помощи трактора снесли нерабочую вышку связи 4G, испугавшись облучения сетей 5G.

«Золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц в России занят спутниковой связью и силовыми структурами, поэтому перспективы запуска 5G-инфраструктуры в нем остаются туманными. Операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» в июне 2021 г. договорились о вхождении в совместное предприятие по поиску частот для 5G. В числе прочего, искать возможности по освобождению частот участники СП планировали в диапазонах 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц.

В России также рассматривают возможность построения сетей 5G на частотах 6,7-6,8 ГГц и 4,7-4,9 ГГц, однако применение этого диапазона может оставить без связи всех граждан, проживающих на расстоянии 300 км от границ с другими государствами. Это связано с тем, что он используется в военной технике, в системах обнаружения «свой-чужой».

В декабре 2020 г. стало известно, что российские сети пятого поколения могут быть построены на базе сетей LTE.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала добро на строительство сетей пятого поколения еще в марте 2020 г. Разрешение распространяется как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные. Комиссия предоставила операторам диапазоны 24,25–24,5 ГГц и 4,7-4,9 ГГц.