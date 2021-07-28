У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года

Власти утвердили новый роадмап, согласно которому 60% программ, используемых российской промышленностью, к 2024 г. должны быть отечественными. Это касается, в том числе, систем CRM и ERP. Разработчики ПО скептически относятся к этому – по их мнению, за два с половиной года достичь таких показателей будет нелегко, с учетом того, что в 2020 г. уровень импортозамещения в этом сегменте не превышал 10%.

Ускоренное импортозамещение

Правительство утвердило «дорожную карту» по внедрению в российскую промышленность отечественного ПО для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом, пишут «Ведомости». Документ под названием «Новые производственные технологии» разрабатывался специалистами «Ростеха» и «Росатома». Он охватывает период до 2024 г. (то есть ближайшие два с половиной года) и затрагивает, помимо прочего, ПО для автоматизации проектирования промышленной продукции, системы управления бизнесом предприятий (ERP), системы взаимоотношения с клиентами (CRM), ПО для кадрового документооборота, а также программы для управления оборудованием, его ремонтом и обслуживанием и ряд других систем.

На запрос CNews о целях, которые преследует новая «дорожная карта», представители Минцифры России сообщили, что к ним относятся «развитие промышленного ПО и стимулирование его внедрения на предприятиях промышленности (вне зависимости от доли государственного участия)».

Представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили CNews, что дорожная карта «Новые производственные технологии» «предлагает рынку безболезненный план перехода на отечественное ПО, которое способно заменить зарубежные разработки и сделать предприятие независимым от внешних решений». «Российской промышленности по-прежнему отведена ведущая роль в структуре ВВП, это значит, что от работоспособности производства зависит не просто доходность отдельных структур, а экономический рост страны и благосостояние наших граждан», – добавили они.

Российская промышленность пока очень зависит от иностранного ПО

Новая «дорожная карта» нацелена в первую очередь на крупный российский бизнес. В качестве потенциальных потребителей российского промышленного ПО документ называет, помимо прочих, «Алмаз-антей» и «Роскосмос». В списке также есть и оператор «Ростелеком».

Основные цели «карты»

По данным «Ведомостей», основная цель утвержденной «дорожной карты» заключается в повышении независимости отечественной промышленности от иностранного программного обеспечения. В документе указано, что к 2024 г. индекс независимости данного сектора от зарубежного софта должен достичь 60%. Для сравнения, по итогам 2020 г. этот показатель находился лишь на уровне 10%.

Данная цель означает, что за оставшиеся два с половиной года отечественные разработчики ПО будут должны обеспечить покрытие 60% потребностей российских промышленных компаний в используемом ими программном обеспечении. Один из источников издания привел в пример российские заводы и фабрики, на которых в настоящее время насчитывается около 900 тыс. рабочих мест с российским ПО. По его словам, к 2024 г. их должно быть в пределах 1,35 млн по всей стране.

Представитель «Ростеха» сообщил изданию, что конкурсный отбор проектов по разработке и внедрению российского промышленного софта начнется в 2021 г. С его слов, он будет проходить в рамках Российского фонда развития информационных технологий.

Финансовая составляющая

Достижение целей, установленных в новой «дорожной карте», не обойдется без масштабных финансовых вливаний. По информации издания, бюджет всех предусмотренных документом мероприятий находится на отметке 17,7 млрд руб., но лишь 8,7 млрд руб. из этой суммы выделит федеральный бюджет.

На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации Безопасность

Еще 9 млрд руб. предоставят различные внебюджетные источники. Например, авторы «дорожной карты» «Ростех» и «Росатом» выделят 754 млн руб.

Деньги будут выделены под различные нужды, в том числе и на подготовку специалистов по внедрению и эксплуатации российского промышленного ПО. Часть средств, пишут «Ведомости», будет направлена на «создание полигона для тестирования новых решений, создание распределенной сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации промышленного программного обеспечения».

ИТ-отрасль сомневается в успехе

Представители отечественных компаний по разработке ПО сомневаются в успешной реализации целей нового роадмапа. Как сообщил изданию исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин, в своем нынешнем виде «карта» нуждается в доработке. «Часть ее разделов не заполнена, необходимо будет уточнять многие показатели в процессе ее исполнения. Но показатель, закрепленный в плане, достижим и может быть даже перевыполнен при наличии финансовой и нормативной поддержки государства», – заявил он.

Замдиректора компании «Рексофт» Максим Кутузов отметил, что в настоящее время доля российского ПО в отечественной промышленности, минимальна. «В основном предприятия работают на западном софте, который разрабатывался десятилетиями, а потом еще годами кастомизировался под российского заказчика. Заменить существующие системы в короткий срок крайне сложно. Разработка такого уровня для промышленности – это вдумчивое и аккуратное проектирование, отработка пилотов, скрупулезное выявление всех недочетов, многочисленные интеграции со смежными системами и только затем промышленное внедрение», – сказал он «Ведомостям».

Ситуация усугубляется и неразберихой с интеллектуальными правами, считает руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. «Многие вендоры используют чужие библиотеки, движки, компоненты иностранного производства в составе своего решения, их доля часто доходит до 60-70%. Это означает, что номинально отечественное ПО в случае санкций не сможет обновляться или вообще перестанет работать», – сказал он изданию, подчеркнув, что в ряде случаев подобное может привести к серьезным последствиям. В качестве примера он привел ситуацию, когда оставшееся без обновлений или просто неработающее ПО обеспечивает работоспособность стратегического промышленного объекта.

Парфентьев добавил, что сомневается в успешном достижении главной цели «дорожной карты». Он не верит, что к 2024 г. 60% используемого российской промышленностью ПО будет отечественным.