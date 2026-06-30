Производительность фондов пространственных данных повышена с помощью технологий искусственного интеллекта

В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.8.0. В новой версии оптимизирована работа с большим объемом пространственных данных (более 5 млн. записей). С развитием федеральных фондов пространственных данных и постоянным пополнением их цифровыми картами, материалами дистанционного зондирования Земли и метаданными возрастает нагрузка на информационную систему. Увеличение объемов хранимой информации требует анализа производительности и выявления узких мест в работе системы. Для решения этой задачи были использованы технологии искусственного интеллекта, позволившие провести детальный анализ выполняемых запросов, выявить наиболее затратные операции и определить направления дальнейшей оптимизации. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Оптимизация обработки больших объемов данных позволяет использовать Комплекс ведения банка данных цифровых карт и ДЗЗ в качестве платформы формирования централизованных хранилищ пространственной информации. Повышение производительности обеспечивает устойчивую работу системы при постоянном росте объемов цифровых карт, материалов дистанционного зондирования Земли и метаданных, сокращает время обработки пользовательских запросов и создает условия для дальнейшего масштабирования государственных информационных ресурсов.

Новые режимы синхронизации метаданных с картой-схемой повышают эффективность работы с пространственной информацией за счет наглядного отображения зон покрытия. Пользователь может видеть на карте все объекты, только результаты поиска и фильтрации либо только выбранные записи. Это снижает визуальную нагрузку при работе с большими массивами пространственных данных, ускоряет анализ покрытия территории и позволяет оперативно сопоставлять табличные и картографические данные. Сохранение выбранных режимов отображения для каждого вида данных обеспечивает единообразие пользовательской среды и повышает удобство работы.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и других) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС "Панорама", ГИС "Оператор"). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов России, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 450 векторных карт и 6,7 тыс. матричных данных общим объемом более 250 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.