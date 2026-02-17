RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины»

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) впервые представила GPU-сервер серии «Хибины». Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

«Наш анализ рынка показал: 76% потребностей заказчика удовлетворяет конфигурация сервера, имеющая до 4 GPU-ускорителей, – сказал Андрей Тарасенко, руководитель направления enterprise-решений «РДВ Технолоджи». – GPU-сервер серии «Хибины» – устройство бюджетного ценового сегмента. Мы не стали создавать громоздкий 4U сервер на 8 видеокарт, как это делают другие вендоры. Тем более, эти параметры требуют иного конструктива стоек размещения, и далеко не каждый заказчик готов их устанавливать. Мы предложили российскому рынку компактное 3U решение для четырёх графических ускорителей, которое в полной мере отвечает всем требованиям. А собственные системы охлаждения и питания GPU-сервера полностью справляются с задачами, которые на него возложены».

Мощность и емкость GPU-сервера серии «Хибины» G312 отвечают главной ИИ-миссии устройства: поддерживать переход от последовательных вычислений к параллельным.



Говый GPU-сервер серии «Хибины»

GPU-сервер выполнен в форм-факторе 3U Rack, что обеспечивает оптимальную плотность размещения в стандартных стойках ЦОД без ущерба для системы охлаждения. За вычислительную мощность отвечают процессоры семейства Intel Xeon Platinum и графические ускорители (GPU), установленные в слоты расширения PCIe 5.0 x16. Система расширения включает 12 полноразмерных слотов PCIe Gen5 и слот OCP 3.0, что позволяет установить до 4 двухслотовых GPU-ускорителей (включая NVIDIA H100), карты FPGA или высокоскоростные сетевые адаптеры (100GbE+, InfiniBand). Технология NVLink обеспечивает высокоскоростное взаимодействие между графическими ускорителями внутри сервера с пропускной способностью до 600 ГБ/с, что критически важно для задач машинного обучения.

Подсистема хранения данных представлена 12 отсеками формата 2.5" на фронтальной панели с поддержкой «горячей замены» (SATA/SAS/NVMe U.2/U.3). Встроенные контроллеры предоставляют широкие возможности конфигурирования: 16 портов SATA с поддержкой RAID 0/1/5/10 и 20 портов NVMe с опциональной поддержкой RAID Key. Такая архитектура позволяет формировать отказоустойчивые массивы хранения для любых уровней рабочей нагрузки. 4 порта SFF8654 4i для подключения SATA накопителей с возможностью объединить в RAID 0/1/5 и 10 портов MCIO для подключения накопителей U.2/U.3 и дополнительных слотов расширения на "парящих" райзерах.

Для сетевого взаимодействия сервер оснащен четырьмя встроенными портами 10GbE SFP+ (на базе Intel x710) для подключения к сети хранения или кластеру, с возможностью расширения через слоты PCIe. За управление и контроль отвечает интегрированный порт управления 1GbE IPMI с поддержкой OpenBMC, Redfish, SOL, KVM over IP и виртуальных носителей, обеспечивая устойчивый удалённый мониторинг и администрирование в режиме 24/7.

Надежность работы в пиковые нагрузки гарантирована двумя резервными блоками питания мощностью до 2700 Вт каждый и отказоустойчивой системой охлаждения из 8 вентиляторов с возможностью «горячей замены» (конфигурация N+2). Данная компоновка поддерживает энергоемкие конфигурации (например, связка NVIDIA H100 и Intel Xeon Platinum с потреблением до 2100 Вт), сохраняя оптимальный температурный режим даже при отказе отдельных компонентов системы охлаждения.

Для удобства обслуживания интерфейсы распределены рационально: на фронтальной панели расположены кнопки включения и перезагрузки, индикатор UID, порты USB 3.0 и VGA; на тыльной стороне дублируются порты USB и VGA, а также находятся порт IPMI и системный последовательный порт (Serial). Такая конфигурация делает G312 сбалансированным решением для масштабирования вычислительных ресурсов и работы с большими данными.

«"РДВ Технолоджи" рассматривает вывод на рынок России нового GPU-сервера серии "Хибины" как технологический вклад в реализацию государственной политики в сфере ИИ и внедрение искусственного интеллекта в экономику и госуправление страной, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь компании. – Наша новинка – прочный мост, связывающий цифровые реалии жизни с новейшими технологиям. Наш GPU-сервер обладает высокой производительностью. Он во всеоружии и готов к работе с нейросетями и оптимизирован для машинного обучения».