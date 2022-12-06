DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и RED Solutions представляют на российском рынке новый международный бренд товаров RED – линейку бытовой техники и электроники, комплекс решений для современной организации быта на базе передовых технологий и сервисов умного дома. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Партнером по разработке решений для умного дома и самих умных приборов стала компания «Р-лаб» – разработчик смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», имеющей более 3 млн подключенных пользователей. Она сотрудничает с участниками рынка потребительских сервисов, в частности, с «Яндекс», VK и др. Умная техника бренда RED управляется голосовыми ассистентами этих компаний и подключена к их инфраструктуре сервисов с помощью смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы».

Для формирования товарной линейки и адаптации техники RED под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработала и вывела на отечественный рынок бренд бытовой техники Redmond.

Юрий Родный, генеральный директор diHouse: «Это сотрудничество, соединяющее в себе финансовые и технологические возможности группы “Ланит”, передовые разработки умного дома от “Р-лаб” с компетенциями инженерной и маркетинговой команды из группы Redmond, даёт большой задел для реализации самых амбициозных планов бренда RED Solutions на российском и зарубежных рынках».

В ассортименте новой марки представлен спектр как малой, так и крупной бытовой техники, а также наиболее популярные и востребованные товары из категории «электроника»: телевизоры, акустические системы, бытовые роботы, носимая электроника. Кроме того, в рамках совместного проекта планируется представить на рынке экологичный личный транспорт, в частности, электровелосипеды, электробайки и другие средства передвижения. Первая партия товаров под маркой RED поступит в розничные сети уже в начале декабря 2022 г.

Одной из ключевых особенностей стратегии продвижения бренда на российском рынке станет гибкий подход к адаптации предлагаемых товаров. Команда RED планирует непрерывно анализировать отклики и предпочтения покупателей, оперативно внедрять новые технологические решения.

Андрей Синявин, коммерческий директор проекта: «В проекте RED есть большой потенциал для реализации наших амбициозных целей по созданию новых технологичных продуктов и выводу их на рынок России и других стран. Мы открыты к любым инновациям, способным менять быт каждого человека, делая его удобным и современным, освобождая время от домашней рутины для себя, близких, для новых увлечений и личного развития».

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Компания RED – производитель популярной в России и СНГ бытовой техники для кухни и дома. С 2022 г. компания выводит на рынок новый бренд RED Solution c модельным рядом в категориях электроника, техника для кухни, техника для дома, техника для красоты и здоровья и умная техника. В активе компании – производство, собственные разработки, авторизованные сервисные центры по всей России, Белоруссии, Казахстану и Европе, склады и транспортная логистика.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.