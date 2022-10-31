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Merlion подписал дистрибьюторское соглашение с российской инновационной компанией Macroscop

Merlion и Macroscop, российская компания, разрабатывающая программное обеспечение и видеоаналитику для систем видеонаблюдения, а также выпускающая сетевые видеорегистраторы (NVR), подписали дистрибьюторское соглашение. Документ уже вступил в силу, срок его действия – до 31 января 2024 г. с возможностью пролонгации. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Компания Macroscop работает на российском рынке более 12 лет. Продукт разработчика – ПО Macroscop – используется в самых разных сферах: от государственных учреждений, ритейла, производственных и офисных помещений, до общественных пространств и автомобильных дорог. Программное обеспечение Macroscop поддерживает интеграцию со всеми самыми популярными моделями IP-камер от более чем 200 брендов, представленных в России.

Модули аналитики Macroscop несут в себе такой функционал как: распознавание лиц и автомобильных номеров, детектор скопления людей, подсчет посетителей, контроль наполненности полок и длины очередей для ритейла, контроль активности персонала и наличия спецодежды, детектор дыма и огня и многое другое. Для масштабных проектов есть возможность управления крупными системами видеонаблюдения с ГИС картами.

Среди преимуществ работы с ПО Macroscop – бесплатные обновления продукта до трех раз в год, техническая поддержка и доработки под крупные проекты. Также пользователи данного ПО ценят удобство интерфейса, быструю установку, доступность 21 интеллектуального модуля видеоаналитики Macroscop, возможность просмотра видео с камер через бесплатные мобильные клиенты на устройствах Android, iOS, Windows Phone или web-браузер из любой точки мира и получение уведомлений о событиях в мессенджерах.

Клиентом Macroscop полноценно поддерживаются как операционная система Windows, так и Linux, что дает партнерам-системным интеграторам возможность выигрывать проекты, где отечественная ОС является базовым требованием. Программное обеспечение Macroscop включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Партнерам Merlion решение Macroscop уже доступно.

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Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 280 тыс. кв. м.

В портфеле компании Merlion 1900 брендов и более 244 тыс. позиций ассортимента. Компания развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 100 отечественными производителями.

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