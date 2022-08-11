eXpress расширяет список совместимых систем и корпоративных сервисов

Разработчики платформы корпоративных коммуникаций eXpress объявили о расширении списка платформ и продуктов, доступных для интеграции. Количество совместимых решений сегодня составляет более 70. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

В связи с возросшей потребностью рынка в интеграции корпоративных мессенджеров с большим количеством бизнес-систем, в том числе отечественных, специалисты eXpress провели масштабное исследование и выявили наиболее востребованные среди российских компаний решения. По итогам анализа полученных результатов и проверки работоспособности уже реализованных интеграций в eXpress разработали механизмы интеграции с новыми системами и платформами.

По итогам исследования наиболее востребованными для интеграции классами ПО стали: платформы видеоконференцсвязи, почтовые клиенты, системы управления предприятиями, CRM-системы, антивирусы, DLP и SIEM системы, электронный документооборот и др.

В результате в списке eXpress представлено более 70 совместимых с платформой сервисов, среди которых наиболее распространенные в своих категориях решения: корпоративный каталог Microsoft Active Directory; отечественные операционные системы Astra Linux и «Ред ОС»; система мониторинга Zabbix; сервис видеоконференцсвязи Vinteo; платформы управления коммуникации с клиентами amoCRM и «Битрикс24»; системы управления предприятиями SAP ERP и «1C: ERP»; антивирус «Касперского»; платформа анализа событий безопасности в реальном времени MaxPatrol SIEM; DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и «Ростелеком» Solar Dozor.

Разработчики сообщают, что список будет постоянно дополняться исходя из потребностей текущих и потенциальных заказчиков.

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Увеличение количества совместимых с eXpress корпоративных систем позволяет пользователям повысить уровень собственной рабочей мобильности, а ИТ-службам (в том числе подразделениям ИБ) – бесшовно интегрировать продукт в инфраструктуру предприятия.

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eXpress –– это защищенная корпоративная платформа, которая включает в себя мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании. Сегодня это единственная система коммуникации, которая имеет децентрализованную архитектуру и использует собственный протокол шифрования. eXpress сертифицирован ФСТЭК РФ, прошел независимые аудиты безопасности и входит в реестр отечественного ПО.